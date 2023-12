Martin Jezeršek odkrito o tem, kaj si misli o Ani Roš #Spotkast

So porcije v prestižnih restavracijah res premajhne? Je primerno, da v restavraciji prosimo, da nam ostanke hrane zavijejo za domov? Kako je biti šef starejšim bratom? Je že kdaj koga odpustil? In kaj si misli o slovenski kuharski mojstrici Ani Roš? Vse to in še več drugih zanimivosti nam je v tokratnem Spotkastu razkril Martin Jezeršek, direktor gostinskega podjetja Jezeršek.