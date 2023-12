Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Sprememba bo zelo zapletena. Močno bo udarila. V enem od blokov bo podražitev celo 500-odstotna. Ljudje bodo plačevali celo penale," v tokratnem Spotkastu glede novega načina obračunavanja omrežnine opozarja Gregor Novak, strokovnjak za elektriko in ustanovitelj skupine Sonce, največjega slovenskega zasebnega ponudnika sončnih elektrarn. V pogovoru je razkril, kaj točno nas čaka v naslednjem letu, kako zelo nas bo to udarilo po žepu in kakšno svetovno inovacijo so razvili v njegovem podjetju.

Naslednje leto bo namreč reguliranih le še 90 odstotkov električne porabe gospodinjstev, deset odstotkov pa več ne. Dobavitelji so že objavili neregulirane cene, ki so na družbenih omrežjih povzročile precej razburjenja.

V drugi polovici pa sledi še en udarec: veljati bo začel precej bolj zapleten cenik z desetimi tarifami za obračun omrežnine. Spremenila se bo tudi višina obračunske moči, ki jo bo po novem določil elektrodistributer.

"Težava so obrtniki, ki pač ne morejo paziti na porabo. Predstavljajte si enega mizarja. Kako bo on pazil, da ne bo čez dan porabljal elektrike. Takrat ima tam zaposlene. A naj mu delajo ponoči? A smo znoreli? On bo moral čez dan zagnati te mašine. Njemu bo šel račun gor za 100 odstotkov. Mogoče celo več," pravi Novak.

Gregor Novak je v Spotkastu pojasnil še:

– Kdo bo z uvedbo sprememb najbolj kaznovan?

– Kaj lahko storimo Slovenke in Slovenci, da čim bolj omilimo posledice podražitev?

– Kako pomembna je samooskrba?

– Kaj si misli o jedrski energiji?

Skupina Sonce, katere ustanovitelj je Novak, je sicer eno od dveh največjih slovenskih podjetij za izdelavo sončnih elektrarn. Je pa edino, ki v Sloveniji ponuja prenos presežkov električne energije prek energetske tržnice SunContract, ki deluje na osnovi blokchain tehnologije in na kateri se lahko proizvajalec elektrike iz obnovljivih virov in kupec, to je lahko gospodinjstvo, podjetje, industrijski odjemalec, skratka kdorkoli, dogovorita za ceno električne energije sama, brez posrednika.

