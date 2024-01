"Prostitucija oziroma seksualno delo se danes bolj ali manj izvaja v spalnih naseljih," situacijo v Sloveniji opiše Sedevčič. "Blok, stanovanje, zraven živi štiričlanska družina, na drugi strani pa stara mama. Ta točno ve, kdo kdaj pride, koliko časa se dere in kako na glas. In to družbeno ni higienično," opozarja.

Zato je Dobra Družba v preteklosti že poskušala prepričati nekatere župane slovenskih mest, da bi dovolili vzpostavitev rdeče četrti po zgledih iz tujine. Obiskali so tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sedevčič je v Spotkastu razkril, v katerem delu Ljubljane so v preteklosti predlagali odprtje rdeče četrti, a danes vseeno meni, da rdečih četrti v Sloveniji nikoli ne bo. "Ideja je zastarela, izživeta in neumna," poudari sogovornik.

Žiga Sedevčič je v Spotkastu odgovoril tudi na naslednja vprašanja:

Ali mladoletne osebe v Sloveniji res lahko legalno izvajajo erotično masažno, če le izdajo račun?

Kaj je razlika med prostitucijo in erotično masažo?

Ali mladoletni migranti res prodajajo svoja telesa v središču Ljubljane?

Kje danes poteka prostitucija v Sloveniji?

Kakšne karierne priložnosti čakajo ljudi, ki želijo zapustiti svet prostitucije?

Zakaj je prostitucija vse bolj priljubljena med mladimi, ki pravzaprav ne potrebujejo denarja za preživetje?

Dobra Družba se na spletu predstavlja kot "skupina zainteresiranih državljanov, ki se aktivno ukvarja z delom na področju komercialnih oblik spolnosti in se ponaša z dolgoletnimi izkušnjami delovanja v sferi zabavne industrije za odrasle". Verjamejo, da si vsi, ki na tem področju združujejo delo bodisi po lastni izbiri bodisi po spletu naključij in (ne)ugodnih okoliščin, zaslužijo spoštovanje in dostojanstvo, enake delavske in socialne pravice ter varnost pri delu kot preostali državljani Republike Slovenije. "Smo temeljna organizacija, ki združuje domače in mednarodno aktivne posameznike in skupine iz vseh poklicev in področij komercialnih oblik spolnosti in zabavne industrije za odrasle," še poudarjajo pri Dobri družbi.

