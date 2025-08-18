Odobrena evropska sredstva za sanacijo prve cevi predora Karavanke

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt sanacije prve cevi predora Karavanke, ki bo stekel po izgradnji druge cevi. Projekt je ocenjen na 114,8 milijona evrov, od tega bo iz Kohezijskega sklada 32,2 milijona evrov.

Dars bo v okviru sanacije prve cevi med drugim obnovil 4,5 kilometra ceste, zgradil nov most, ki bo nadomestil obstoječi objekt, zgradil 1,1 kilometra deviacije avtoceste, zgradil novo cestninsko postajo in porušil obstoječo ter vzpostavil novo kontrolno točko policije in namestil sodobno elektro-strojno opremo v predoru, je ministrstvo navedlo v današnjem sporočilu za javnost.

"Investicija predstavlja pomemben korak k izboljšanju prometne infrastrukture na enem ključnih prometnih koridorjev v Sloveniji. Predor Karavanke je namreč del razširjenega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, zato bo sanacija obstoječe cevi bistveno prispevala k večji pretočnosti in varnosti prometa," pravi ministrstvo.

Projekt se bo izvedel v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Druga cev naj bi bila odprta marca 2026

Sanacija obstoječe predorske cevi bo izvedena po dokončanju druge cevi. Gradnja te se je začela avgusta 2020. Gradbena dela so končana, trenutno poteka nameščanje elektro-strojne opreme. Cev naj bi bila odprta marca 2026. Po petih aneksih skupna pogodbena vrednost znaša 114,9 milijona evrov brez davka.

Sanacija prve cevi naj bi ob predpostavki uspešno izvedenega postopka javnega razpisa za pridobitev izvajalca gradbenih del, ki je še v teku, trajala do konca leta 2028. Sledila bosta čezmejno testiranje in priprava opreme za vzpostavitev enosmernega prometa v obeh ceveh, ki bo predvidoma stekel v začetku leta 2029.