Ni skrivnost, kje je ta čas največ cvetočih narcis oziroma ključavnic. Na Golici, točneje na pobočjih sosednjih Male Golice in Krvavke. Ker je imela letošnja pomlad za zdaj precej malo res toplih dni – še pred dvema tednoma so na Golici naletavale snežinke – bodo letos na najvišjih delih cvetele vsaj še v prvem tednu junija. Pogosto opozarjamo, naj se pohodniki razpršijo po vsej Sloveniji, zato v Siolovom nasvetu za izlet v hribe predstavljamo alternativno pot na Golico, saj je na Planini pod Golico ob koncih tedna preveč pločevine.

Narcise na Gorenjskem imenujejo ključavnice. Foto: Matej Podgoršek Čeprav narcise oziroma ključavnice, kot jih imenujejo na Gorenjskem (ker imajo kot ključavnica ozek cvet, da čebele ne pridejo do prašnikov), niso samo na pobočjih Male Golice in Krvavke, pa je greben Golice vseeno vsako leto najbolj oblegan. Ker je ključavnic, ki lepo dišijo (vrtne narcise nimajo vonja), pač tu največ. Sicer so v začetku maja tudi na Vremščici in Slavniku, bolj skrita je Krempa, na katero nas je pred dnevi v pogovoru spomnil Jože Drap. Na Golico se je minuli konec tedna skušalo odpraviti toliko ljudi, da so, ko so bila polna vsa parkirišča na Planini pod Golico, zaprli cesto z Jesenic. A to ni edino izhodišče za vzpon na greben Golice. Nekoliko manj oblegana je pot iz Javorniškega Rovta. Najboljši nasvet, če se želimo izogniti gneči, pa je, da na pot krenemo zgodaj zjutraj. Zdaj je svetlo že pred peto. Med šesto in osmo zjutraj bo na Golici najlepše (če je sončno jutro).

Pohod začnemo in končamo pri domu Pristava. Foto: Matej Podgoršek Sam sem sredi tega tedna (ko je gneče manj kot ob koncih tedna) za izhodišče izbral dom Pristava v Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. Nekdanja graščina in botanični vrt Karla Zoisa, brata Žige Zoisa, je od leta 1953 planinski dom. Odprt je vse dni v tednu. Pred njim je večje parkirišče. Do sem vodi asfaltirana cesta in tu je najpametneje začeti vzpon na greben Golice. Nekateri se po gozdni makadamski cesti sicer odpeljejo še višje, do parkirišča Križovec ali celo na sedlo Suha, a res ni treba, da bi še dodatno obremenjevali gorsko okolje. Pa tudi to cesto (Pristava–Križovec–sedlo Suha) znajo ob koncih tedna zapreti.

Po 40 minutah vzpona smo pozorni na posekano drevje, kjer je padel tudi smerokaz. Debla prestopimo in gremo strmo navzgor po vlaki. Foto: Matej Podgoršek Krenemo mimo planinskega doma in mlak, kjer se začne markirana pot na greben Karavank. Prvi del poti nas vodi po makadamski cesti. Na prvem križišču nadaljujemo na desno in sledimo markacijam. Po kakšnih 40 minutah hoje smo na še enem križišču, kjer izberemo desno cesto proti Belski planini (levo gre cesta do Križovca in Pustega Rovta). Samo nekaj minut pozneje pa moramo biti pozorni na odcep s ceste na pešpot. Trenutno je tam nekaj posekanega drevja, padel je tudi planinski smerokaz. Prestopimo debla in pred nami je edini strmejši odsek ture. A le za nekaj minut. Ko stopimo iz gozda, smo na planini Pusti Rovt (1.296 metrov) in nazaj na makadamski cesti. Na planini bomo v približno eni uri.

Že med Pustim Rovtom in sedlom Suha se nam dvakrat odpre pogled na Julijske Alpe s Triglavom. Foto: Matej Podgoršek

Na sedlu Suha je pred nami greben Golice s pešpotjo, od koder se najprej vzpnemo na Malo Golico. Foto: Matej Podgoršek

Ključavnice na Mali Golici. Foto: Matej Podgoršek Pohod nadaljujemo po cesti, ki je zdaj bolj ali manj položna. Sledimo ji vse do sedla Suha (1.438 metrov). Vmes se nam dvakrat odpre lep pogled na Julijske Alpe s Triglavom. Na Suhi zapustimo cesto in pri smerokazu krenemo na pešpot, ki se nadaljuje po grebenu Karavank. Pred nami so naši cilji: Mala Golica, Krvavka in Golica. Samo nekaj minut vzpona nas še loči do prvih ključavnic. Dosežemo jih torej v uri in pol.

Pod Malo Golico je razpotje: desno navzgor nas pot vodi po vrhu grebena, leva pot pa gre pod golimi pobočji poraslimi z narcisami. Na vzpon izberemo desno pot navzgor, po levi se bomo vračali. In tako se nad belimi poljanami najprej povzpnemo na Malo Golico (1.646 metrov). Pot gre sicer tik pod vrhom, a se lahko prek travnika vzpnemo tudi na sam vrh. Odpre se nam pogled za 360 stopinj, v desno prek meje na Dravsko dolino in v levo na Julijske Alpe.

Prve ključavnice ob poti in v ozadju Triglav. Foto: Matej Podgoršek

Pogled s Krvavke na Golico. Foto: Matej Podgoršek Pred nami je Krvavka (1.784 metrov), naslednji vrh na grebenu. Z Male Golice se najprej malo spustimo in nato znova za kratek čas zagrizemo v klanec. In isto nas čaka na Krvavki: najprej krajši strmi sestop in nato vzpon še na samo Golico (1.835 metrov). Z leve se priključi pot od koče na Golici. Približno eno uro nam vzame pot prek grebena (od sedla Suha), a v tem času najbrž več, saj se bomo zaradi ključavnic večkrat ustavili. Na vrhu Golice je vpisna knjiga in žig (prejšnja dva vrhova ju nimata).

Golica (1.835 metrov)



Izhodišče: dom Pristava v Javorniškem Rovtu (975 metrov)

Višinska razlika po poti: 870 metrov

Čas za vzpon: dve uri in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Golico najdete : dom Pristava v Javorniškem Rovtu (975 metrov): 870 metrovdve uri in pol: tehnično nezahtevna markirana potZemljevid planinskih poti na Golico najdete v aplikaciji maPZS

Pogled z Golice na naslednje vrhove Karavank in naprej na Julijske Alpe s Triglavom. Foto: Matej Podgoršek

Vrh Golice s pogledom na Dravsko dolino. Foto: Matej Podgoršek Z Golice nato sestopimo do koče na Golici (1.582 metrov), ki je na razgledni točki pod Krvavko. Od začetka maja do konca oktobra je odprta vse dni v tednu. Malica z razgledom, kaj več bi si še želeli? Ob cenah za pijačo in jedačo raje zamižimo ali pa pomislimo, da tako pomagamo oskrbnikom in planinskim društvom, da v teh časih lahko ostanejo rentabilna. Ko si povrnemo moči, turo nadaljujemo po ozki pešpoti pod pobočji Krvavke in Male Golice. Zdaj torej ključavnice opazujemo s pogledom navzgor. Vrnemo se do sedla Suha in nato po poti pristopa mimo Pustega Rovta nazaj na izhodišče v Javorniški Rovt. Celoten krog je dolg približno 16 kilometrov, naredimo pa 880 višinskih metrov vzpona.

Malica v koči na Golici. Jota že ob pol desetih dopoldne? Zakaj pa ne, če smo pokonci od pol petih! Foto: Matej Podgoršek

Vrnemo se pod pobočje Krvavke in Male Golice, tako se nam ob pogledu nazaj pokaže koča na Golici. Foto: Matej Podgoršek