Sončen in vroč konec tedna bo, a pozor: v gorah je še zima!

Zdaj je še čas za sredogorje s pogledom na dvatisočake. Foto: Matej Podgoršek "Nad dva tisoč metri je še veliko snega. Tudi nižje so snežišča pogosta, predvsem na območjih odlaganja snežnih plazov pod stenami in v grapah," so zapisali na družbenih omrežjih Planinske zveze Slovenije. Prisojna pobočja so lahko kopna tudi nad dva tisoč metri, v senčnih območjih pa je sneg lahko tudi nižje. "Mnoge visokogorske poti so vsaj deloma še vedno pod snegom. Če se nameravate podati na obisk visokogorja, so cepin, dereze, visoki gojzarji in topla oblačila obvezen del opreme." Izberite torej raje nižjeležeče cilje, za visokogorje bo poleti še dovolj časa. Na Golici (1.835 metrov) in Mali Golici (1.646 metrov), ki sta trenutno najbolj zaželena cilja, so razmere pomladne, zaradi slabega vremena v zadnjih tednih so narcise zacvetele pozneje.