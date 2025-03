V preteklih dveh tednih je nekajkrat kar močno deževalo in voda je napolnila kraško podzemlje in naša kraška polja. Tako so ti dnevi kot nalašč za rekreacijo ob presihajočem Cerkniškem jezeru in nad njim. Urejenih in označenih je več krajših in daljših pešpoti ob jezeru, nekaj posebnega je pot izvirov. Če želimo naše največje jezero – ko je polno vode – videti v celoti, pa se je treba povzpeti na Slivnico. Ta je zdaj res dober nasvet za izlet v hribe, primeren za vse generacije in vse tipe pohodnikov.

Planinski dom na Slivnici Foto: Matej Podgoršek Cerkniško jezero je eno največjih presihajočih jezer v Evropi. Običajno ima okoli 20 kvadratnih kilometrov. Ko pa vode iz kraškega podzemlja po obilnem deževju Cerkniško polje (35 kvadratnih kilometrov) še dodatno napolnijo, se lahko jezero razprostre prek 26 kvadratnih kilometrov. In že od prejšnjega tedna se vode res razprostirajo od vasi Dolenje Jezero do vasi Gorenje Jezero. V vsej svoji veličini ga lahko vidimo z višine. In ni skrivnost, kateri je najbolj priljubljenih vrh nad Cerkniškim poljem. To je Slivnica, kjer so doma cerkniške coprnice. Visoka je 1.114 metrov, za precej zložen vzpon iz Cerknice potrebujemo uro, morda uro in pol, pri čemer naredimo 540 višinskih metrov.

V videu poglejte, kako je videti pot na Slivnico in kako na Cerkniško polje bruha voda:

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, še več videov pa na njegovem kanalu na YouTubu.

Malo bolj strm je samo začetek vzpona. Foto: Matej Podgoršek Najbolj priljubljeno izhodišče za vzpon na Slivnico je Cerknica. Parkiramo lahko pri pokopališču ali nad kegljiščem na Brestovi ulici, kjer se tudi začne precej obiskana markirana pešpot. Nekaj strmejši je le prvi del vzpona, morda 15, 20 minut. Ko pa pridemo na greben Slivnice, zavijemo v desno in se do vrha samo še zložno vzpenjamo. Pot – zdaj po kolovozu – je lepo markirana, sem in tja nas usmeri še kaka coprnica, ki jim Slivnica po legendah predstavlja dom. Pod vrhom te gore je namreč coprniška jama, v kateri naj bi po ljudskem izročilu čarovnice kuhale nevihte. Po dobre pol ure vzpona se nam bo prvič pokazalo Cerkniško jezero. Vsaj en del.

Del poti po grebenu gre po kolovozu. Foto: Matej Podgoršek Malo pod vrhom s kolovoza zavijemo na pešpot prek prostranih travnikov, kjer se nam odprejo lepi razgledi proti jugozahodu, na sosednji greben Javornikov in navzdol na Cerkniško jezero. Tik pod vrhom je planinski dom, na 1.076 metrih, ki je odprt med četrtkom in nedeljo, julija in avgusta pa vse dni v tednu. S terase je pogled na Cerknico, vas Dolenje Jezero in jezero. Za kočo nas čaka še zadnjih nekaj minut vzpona – do najvišje točke, s katere razgled ni najboljši, a brez skrbi.

Pogled na Cerkniško jezero s prostranih travnikov tik pod planinskim domom in vrhom. Foto: Matej Podgoršek

Pogled s terase pri planinskem domu Foto: Matej Podgoršek Razgledi so nekaj deset korakov pod vrhom. S travnika na severnem pobočju se odpirajo proti še vedno zasneženim Alpam, od Julijcev s Triglavom na levi do Kamniško-Savinjskih Alp na desni strani. Še bolj golo je južno pobočje Slivnice, pod večjo slovensko zastavo. In zato je tam povsem neoviran pogled na celotno Cerkniško jezero – od vasi Dolenje Jezero do vasi Gorenje Jezero, še posebej ko se spustimo od omenjene zastave po ozki pešpoti še nekaj minut nižje do klopce ljubezni. Te lepe dneve si je vredno vzeti za pohod. V smeri jugozahoda zdaj izstopa še Snežnik, ko je vrh še prekrit s snegom.

Na severnem pobočju Slivnice, tik pod vrhom, se nam odpre pogled proti Alpam. Foto: Matej Podgoršek

Slivnica (1.114 metrov)



Izhodišče: Cerknica (580 metrov)

Višinska razlika po poti: 540

Dolžina poti: 11 kilometrov (ob sestopu v Martinjak)

Čas za vzpon: ena ura in pol

Zahtevnost: lahka markirana pot

Klopca ljubezni na južnem robu Slivnice Foto: Matej Podgoršek V Cerknico se lahko vrnemo po isti poti ali pa naredimo krožno turo, ki bo kilometer daljša. Od klopce ljubezni sestopimo po bolj strmi pešpoti – prav tako markirani – v Martinjak. Tu bo po zahodnem pobočju Slivnice kar letelo navzdol. Nas pa potem čaka še nekaj kilometrov makadamske ceste od vasi do Cerknice. Celoten krog nanese 11 kilometrov (če parkiramo pri pokopališču), od tega je vzpona za pet kilometrov.

Pogled z južnega roba Slivnice (nad klopco ljubezni) na Cerkniško jezero in greben Javornikov Foto: Matej Podgoršek

Še na sprehod ob Cerkniškem jezeru

Izhodišče za Pot izvirov pri Gorenjem Jezeru Foto: Matej Podgoršek Izlet pa velja podaljšati. Po Cerkniškem polju oziroma ob Cerkniškem jezeru je Notranjski park uredil in označil več lahkih sprehajalnih poti. Te so različno dolge, od štirih pa do 12 kilometrov. S parkirišča pri vasi Dolenje Jezero oziroma od centra za obiskovalce Cerkniškega jezera se začnejo poti Jezerko, Ščuka, Žaba in Kačji pastir. Manjše parkirišče pa je tudi ob jezeru pri vasi Gorenje Jezero, kjer je Pot izvirov. Na obeh lokacijah ne manjka informativnih tabel, niti zemljevid poti. Zdaj, ko voda bruha iz izvirov in bruhalnikov, se je vredno sprehoditi predvsem po Poti izvirov.

Izvir Pod pečmi, kjer voda bruha v obliki pahljače. Foto: Matej Podgoršek Ta v dolžini štirih kilometrov vodi ob skrajnem južnem robu Cerkniškega polja, kjer trenutno ne manjka pomladnih cvetlic in zelo aktivnih izvirov ter bruhalnikov. Tu jih je kar 14. Eden bolj zanimivih je Čouniči, za njim je tudi jama. Najbolj slikovit izvir je imenovan Pod pečmi, saj pod strmimi stenami izoblikuje nekakšno pahljačo. Vsi ti izviri dajo vodo za Obrh. To je eno od imen reke sedmerih imen. Nekaj kilometrov naprej prek Cerkniškega polja nato teče pod imenom Stržen. V sosednjem Rakovem Škocjanu postane Rak, nižje Pivka, Unica na Planinskem polju, v Močilniku pri Vrhniki pa privre na površje kot Ljubljanica.

Pešpot je speljana nad izviri, tako da je mimo njih mogoče priti, tudi ko bruhajo, a je lahko ob višjih vodah na zahodnem robu poplavljena. Tam se lahko povzpnemo po pobočju skozi gozd navzgor in nekaj deset metrov višje dosežemo makadamsko cesto. Po njem se nato sprehodimo do vasi Laze pri Gorenjem Jezeru. Z Laz pa se spustimo nazaj do vode in Poti izvirov, ki se zaključi po nasipu do izhodišča. Tam je tudi lep pogled na prej obiskano Slivnico. Najlepši odsev Slivnice v jezeru bomo videli nekaj sto metrov od centra za obiskovalce pri Dolenjem Jezeru. Na Cerkniškem polju res lahko naberemo številne prehojene kilometre.

Pogled z izhodišča Poti izvirov proti Slivnici Foto: Matej Podgoršek