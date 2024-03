Pohod po vijolični preprogi žafranov. Kje je tako lepo? #video

Siolov petkov nasvet za izlet v hribe tokrat že malo prej, saj bo konec tedna dež (v višjih legah sneg), pa še žafrani so na vrhu, kamor vas tokrat vabimo, že v polnem razcvetu. Čeprav je v zadnjih letih Mrzli vrh postal v tem času zelo priljubljen, pa mnogi v teh dneh, ko se na družabnih omrežjih že pojavljajo fotografije z njega, sprašujejo, kje je to. Odgovor je: nad Žirmi v Cerkljanskem hribovju. Besed iz naslova pa nikar ne vzemite dobesedno, saj se po cvetju ne hodi, le po že uhojenih poteh in kolovozih.

Pohod začnemo v Žireh. Foto: Matej Podgoršek Na žafrane na Veliki planini bo treba še počakati. Če bo res konec tedna in morda še za prvi april sneg, očitno še kar nekaj tednov. A vijolične preproge iz milijon žafranov nima samo Velika planina. V zadnjih letih je nekdaj neznan, malo obiskan Mrzli vrh v Cerkljanskem hribovju, ki res ni nič posebnega, poznal le malokdo. Z objavami fotografij na družabnih omrežjih pa je postal eden bolj priljubljenih ciljev pohodnikov in ljubiteljev narave v tem času leta. Nima niti tisoč metrov in pred dnevi so na njem žafrani že zacveteli.

Najstrmejši je prvi del vzpona iz Žirov. Foto: Matej Podgoršek Najkrajša pot (dobra ura) na ta neporaščen vrh z nekaj zaselki in osamljenimi kmetijami je iz Ledinice pri Žireh, a ker je tam malo možnosti za parkiranje, predlagamo raje pohod kar iz samih Žirov, kjer je večje parkirišče v središču kraja (pri cerkvi oziroma šoli). Pohod od tu nam bo vzel kakšno uro in pol. Sprva krenemo čez Poljansko Soro po glavni ceni v smeri Idrije, a le do križišča, ko se pri kapelici usmerimo desno strmo navzgor med zadnje hiše. Saj bomo opazili pohodniški tabli za Breznico in Mrzli vrh. Za hišami se nam odpre lep pogled nazaj na Žiri, mi pa pot nadaljujemo po kolovozu mimo kozolca.

Poglejte, kako vsako leto v drugi polovici marca Mrzli vrh dobi vijolično preprogo:

Pogled na polete v Planici s ptičje perspektive? Povzpnite se na Ciprnik:

Od Breznice naprej po makadamski cesti, za tem travnikom pa v gozd in levo navzgor na pešpot do Mrzlega vrha. Foto: Matej Podgoršek Pot proti Breznici je markirana, nekaj časa hodimo po kolovozu, nekaj časa po pešpoti čez travnike in gozd. Ta del poti je pravzaprav najstrmejši. Skozi vas Breznica se po asfaltni cesti nekoliko spustimo. Vsa križišča so označena s tablami za Mrzli vrh, cesta pa kmalu postane makadamska. Ko se cesta s travnikov vrne v gozd, nas markacije usmerijo levo navzgor na pešpot. Lepi, a strmi poti skozi gozd sledi še zadnji del strmine prek travnika. Prvi žafrani so že pred nami, levo in desno pa se nam odprejo tudi lepi razgledi.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi nekaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, naročite pa se še na njegov kanal na YouTubu.

Greben Mrzlega vrha je ta čas prekrit z žafrani. V ozadju pa so še beli vrščaci Karavank in Julijcev. Foto: Matej Podgoršek

Mrzli vrh Foto: Matej Podgoršek Prek podolgovatega grebena Mrzlega vrha (najvišja točka je Loncmanova Sivka) je speljana kolovozna pot, na obeh straneh pa se razprostirajo travniki z milijoni vijoličnih žafranov (pod njimi pa nekaj osamelih kmetij). Spoštujmo naravo in ostanimo na uhojenih poteh, res ni potrebe, da hodimo po cvetlicah (prejšnji konec tedna so to zelo neobzirno počeli mnogi). Na grebenu smo v manj kot uri in pol, naredili pa smo približno 540 višinskih metrov. V smeri severa se nam bo odprl pogled proti Blegošu, za njim pa so ob lepem dnevu vidni najvišji vrhovi Julijskih Alp in Karavank, ki so še pobeljeni s snegom.

Mrzli vrh nad Žirmi (987 metrov)



Izhodišče: Žiri (478 metrov)

Višinska razlika po poti: 540 metrov

Čas hoje: ura in pol

Zahtevnost: lahka markirana pot

Fotogalerija 1 / 9

Pohod lahko podaljšamo še za nekaj minut in na drugi strani "vijoličnega travnika" krenemo naprej po makadamski cesti do planinske koče Mrzl'k, ki stoji pod vrhom Mrzlik (971 m). V dolino nato sestopimo po isti poti in tako ob povratku še enkrat uživamo v pogledu na vijolično preprogo žafranov.