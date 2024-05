Pohod za vso družino, ko se nabira kilometre in ne toliko višincev ter z razgledi večji del poti. To je Pot po robu, po robu južnih obronkov Trnovske planote, ko imamo pod sabo Vipavsko dolino, proti jugu in zahodu pa sem nam odpira pogled na Kras in vse do Tržaškega zaliva. Če želite še dodatno preveriti svojo hribovsko kondicijo, lahko uradni del poti po robu (14 kilometrov) še podaljšate – do koče na Čavnu, na Kucelj, Veliki Rob in vse do Vitovelj. To je pa že tura za bolj vzdržljive.

Ne le uradno Pot po robu v nadaljevanju vam predstavimo še nadaljevanje te po robu Čavenske planote, tudi na najlepši razglednik Kucelj. Foto: Matej Podgoršek Ena najbolj slikovitih pohodnih poti v Vipavski dolini poteka po robu Gore (to je del Trnovskega gozda med Colom in Predmejo), s katere se nam večji del pohoda odpirajo pogledi na Vipavsko dolino, pa čez Kras do Tržaškega in Piranskega zaliva. Po skalnih grebenih in travnikih, spomladi in poleti polnih cvetočih rastlin. Pot po robu, ki je markirana s posebnimi rumenimi oznakami, je dolga dobrih 14 kilometrov. So pa zraven tudi klasične slovenske markacije, saj tu poteka slovenska planinska transverzala (SPP). Če jo prehodimo v smeri od Cola do Predmeje, naredimo 590 višinskih metrov (dobrih 300 metrov spusta). S številnimi postanki se pohod, ki ne tehnično ne kondicijsko ni zahteven, lahko naredi v približno petih urah.

V videu poglejte, kako je videti pot po robu Gore in še Čavna v dolžini 28 kilometrov:

Posebne markacije Poti po robu Foto: Matej Podgoršek Na Colu je novo urejeno veliko parkirišče, zato je pohod pametneje začeti s te strani. V Predmeji ni veliko parkirnega prostora. Je sicer nekaj več višinskih metrov, obenem pa je mogoče turo nato s Predmeje še podaljšati na Čavensko planoto (vsaj do priljubljene koče Antona Bavčarja). Gre torej za pot od točke A do točke B. Kako na izhodišče? Nekateri se odločijo za štop, če vas gre nekaj več in z dvema avtomobiloma, pa enega pustite na cilju. Ali pa se dogovorite, da vas nekdo pride na cilj iskat.

S Kovka se pot nekoliko spusti in nadaljuje po robu nad Ajdovščino. Foto: Matej Podgoršek

Na tej poti osvojimo več sicer manj izrazitih vrhov, najprej najvišjega. Slabo uro bomo s Cola (627 m) potrebovali do Kovka (961 m). S parkirišča, kjer je že prva informacijska tabla (teh na poti ne manjka), prečkamo cesto in krenemo po strmi asfaltni cesti za cerkvijo navzgor. Ta se po 20 metrih konča in začne se markirana pot. Prvi del je označen tudi s tablami za pot po koralnem grebenu. Sprva je vzpon skozi gozd zložen, pozneje le za kratek čas postane nekoliko strmejši. Je pa ta del še najmanj razgleden. Se nam pa zato s Kovka "odpre svet": pod nami je Vipava, za nami Gradiška Tura in Nanos, pred nami pa celotna pot po robu s Čavnom v daljavi.

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi nekaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, naročite pa se še na njegov kanal na YouTubu.

Pot je ves čas lepo označena. Foto: Matej Podgoršek S Kovka se pot spusti in zdaj dejansko hodimo tik po robu med Goro in Vipavsko dolino. Vse bliže nam je Ajdovščina. Naslednji vrh, ki ga osvojimo, je Kragulc (897 m). Če ta še ni za prvi postanek za malico, pa lahko ta pride na vrsto ob najbolj zanimivi točki te ture – to je Otliško okno (800 m). Večina se nanj povzpne iz Ajdovščine (od izvira Hublja). Ta "votla" gora je naravni most. Odprtina je visoka približno 12 metrov in na najširšem delu široka sedem metrov. Na poti po robu iz smeri Cola je okno na približno dveh tretjinah poti (slabih 10 kilometrov, 400 višinskih metrov).

Največja znamenitost na Poti po robu je naravno okno – Otliško okno. Foto: Matej Podgoršek

Še nekaj časa je pot bolj ali manj položna. Prijazni domačin iz Otlice je nekaj minut naprej od okna pripravil samopostrežni bar (prostovoljni prispevek). Če vam ravno zmanjka pijače. Ali pa energije. Saj nato vendarle spet sledi nekaj vzpona. Kakšnih deset, 15 minut strmine na Dolski maj (912 m) se morda še najbolj diha. Uradni cilj Poti po robu je tik pred Predmejo (875 m), kjer se nam znova odpre pogled nazaj na prehojeno pot, pa tudi navzdol na znamenito gorsko cesto na Predmejo, ki jo ljubitelji relija imenujejo kar slovenski Col de Turini. Tudi ta ima namreč nekaj predorov, podobno kot znamenita hitrostna preizkušnja na reliju Monte Carlo.

Pot po robu: Col - Predmeja (14 km)



Izhodišče: Col (627 metrov)

Najvišja točka: Kovk (961)

Višinska razlika po poti: 590 metrov

Čas za vzpon: pet ur

Zahtevnost: lahka markirana pot

Koča Antona Bavčarja na Čavnu Foto: Matej Podgoršek Če vam teh 14 kilometrov še ni dovolj, pa lahko turo še podaljšate. Od tu je pot markirana s slovenskimi rdečimi markacijami. Dobro uro vzpona skozi gozd in mimo naravnega okna Most ter 360 višinskih metrov naprej je koča Antona Bavčarja na Čavnu (1.242 m). Malo pred kočo se odpre najlepši pogled na turi – nazaj v smeri vzhoda na celotno prehojeno pot po robu Gore. Po dobrih 17 kilometrih pa krepka malica v koči pride še kako prav. Tisti, ki so prehodili celotno slovensko transverzalo, pravijo, da jim je bila ta koča ena najljubših.

Tik pred kočo na Čavnu se odpre pogled nazaj na celoten rob Gore. Foto: Matej Podgoršek

Kucelj je najlepši razglednik na Čavnu. Foto: Matej Podgoršek Še nimate dovolj? Tako kot jaz nisem imel, ko sem hodil tu nedavno? Nadaljeval sem še po robu Čavenske planote (tudi ta je del Trnovskega gozda) – na goli vrh Kucelj (1.237 m) in na prepaden Veliki Rob (1.242 m). Od Predmeje do Kuclja sta slabi dve uri, do Velikega Roba pa še uro več. Kmalu za Velikim Robom se markirana pot začne spuščati in se z razglednega roba umakne v gozd. Tako je nekako naraven zaključek te dvojne poti po robu (Gore in Čavna) sestop proti vasi Vitovlje (400 m). Za sestop sta potrebni dve uri (sledimo markacijam in tablam za Vitovlje), skupno pa gre za celodnevno turo, tako da boste res veseli, če vas kdo pride iskat v Vitovlje. Za vami bo 28 kilometrov, 1.180 višinskih metrov vzpona in 1.440 višinskih metrov spusta.

Pot po robu: Predmeja - Vitovlje (14 km)



Izhodišče: Predmeja (875 metrov)

Najvišja točka: koča Antona Bavčarja na Čavnu in Veliki Rob (1.242 m)

Višinska razlika po poti: 590 metrov

Čas za vzpon: pet ur

Zahtevnost: lahka markirana pot

Za prepadnim Velikim Robom se začne pot zložno spuščati proti vasi Vitovlje. Foto: Matej Podgoršek