Ta teden gremo na najbolj vzhodni dvatisočak v Sloveniji. To je Peca s svojim najvišjim vrhom Kordeževa glava (2.125 m). Pri večini Slovencev je zaradi daljše vožnje do izhodišča neupravičeno prezrta. Poti nanjo je več, od lahkih do zahtevnih, z vrha je razgled za 360 stopinj, pod njim pa planinski dom na Peci.

Vrh Pece Foto: Matej Podgoršek V sklopu akcije Naj planinska koča vam tudi ta petek ponujamo nasvet za izlet v hribe. Tokrat smo izbrali Peco, peti najvišji vrh Karavank. Ja, čeprav je vzhodneje od Kamniško-Savinjskih Alp, sodi pod gorsko verigo Karavanke. Dviga se nad Mežico in Črno na Koroškem. Tamkajšnjim krajem je dolga desetletja dajala zaslužek, saj so jo prevrtali z več kot 800 kilometri rudniških rovov (do višine 2.060 metrov). Izkopavali so predvsem svinčevo in cinkovo rudo. Širši javnost je morda še bolj znana po legendi o kralju Matjažu, ki v votlini pod kočo še vedno spi (dokler se mu ne bo brada devetkrat ovila okrog mize). Gre za mejni vrh, na avstrijski strani, nad Podjuno, so smučišča, kjer poteka tudi slovensko državno prvenstvo v hitrih disciplinah. V Sloveniji Koroško pogosto povezujemo z našo najuspešnejšo alpsko smučarko Tino Maze, ki je doma prav izpod Pece, iz Črne.

Samotne kmetije v Topli Foto: Matej Podgoršek Izhodišč in poti na Peco je več. Najkrajša (dve uri) je pot s parkirišča Jakobe, a do nje se moramo iz Podpece več kilometrov peljati še po makadamski cesti. Zato raje izberimo enega od nižjeležečih izhodišč. Od teh je najbolj priljubljen Mitnek v zaselku Podpeca, kjer se asfaltna cesta konča. Je pa letos cesta iz Črne do Podpece zaradi obnove zaprta (dostop je mogoč iz Mežice). Zato je iz Savinjske in osrednje Slovenije še najbližje izhodišče dolina Topla. Iz smeri Ljubljane oziroma Celja se tako zapeljemo so Šoštanja in Topolšice in od tam prek prelaza Sleme do Črne na Koroškem (iz Ljubljane do Črne je ura in pol vožnje). V Črni zapeljemo v dolino Meže, se peljemo mimo odcepa za Podpeco (zapora) in po nekaj minutah vožnje pri infotočki TIC Topla zavijemo desno navzgor v dolino Tople, kjer je več samotnih kmetij. Po ozki cesti in nekaj serpentinah se vzpnemo do nekdanjega rudnika v Topli, kjer je mogoče parkirati in začeti pohod na Peco (1.080 m).

Nad Toplo Foto: Matej Podgoršek Pri parkirišču je zaprt vhod v rudnik Topla z informacijsko tablo o izkopavanju rude, ki se je tu začelo v 19. stoletju. Pohod začnemo prek pašnika nad parkiriščem (na tabli piše dve uri do doma na Peci). Nad pašnikom se vrnemo na makadamsko gozdno cesto in pohod nadaljujemo po cesti, ki se zložno vzpenja. Na njej ostanemo tudi na razcepu za Knipsovo sedlo. Kmalu dosežemo večji pašnik, s katerega se nam odpre pogled navzdol na dolino Topla in navzgor proti strmim južnim pobočjem Pece. Ko se cesta s travnikov vrne v gozd in začne spuščati, bodimo pozorni na slabše viden razcep, kjer ni ne table ne markacije (morda je bila na enem od posekanih dreves). S ceste namreč krenemo levo na pešpot pod navpičnimi stenami (pred sabo bomo slišali bučanje manjšega slapu). Slap kmalu ozremo pod sabo in nad njim prečkamo potok, ki mu daje vodo.

Prvi del vzpona od rodnika Topla proti Mali Peci Foto: Matej Podgoršek

Pogled z Male Pece proti vrhu Foto: Matej Podgoršek Zdaj se začne strmejši vzpon. Ozka stezica nas cikcakasto vodi po južnih pobočjih Pece, na trenutke je precej strma, nato spet bolj položna, pa spet strma in položna, tako da se ne bomo preveč zadihali. Vmes gre krajši čas spet po gozdni vlaki (so pa vsi razcepi v nadaljevanju lepo markirani oziroma označeni s tablo za dom na Peci). Pot tehnično ni zahtevna, nekaj več pozornosti je potrebne le ob prečkanju ožje grape, kjer je pot odnesel plaz (približno deset metrov se moramo vzpeti po grapi). Dvakrat ali trikrat bo treba prestopiti ali obiti podrto drevje. Domačini pravijo, da so na tej strani Pece tudi kače, tako da velja nekaj več pazljivosti. Sam sicer nisem videl nobene. Pot je zelo prijetna: v jutranjih urah senčna, po mehki gozdni podlagi in obdana z zeleno podrastjo. Po približno uro in 45 minutah nas bo med smrekami pozdravilo jutranje sonce in prišli bomo na greben Male Pece.

Peca, Kordeževa glava (2.125 metrov)



Izhodišče: rudnik v Topli (1.080 m)

Višinska razlika po poti: 1.100 metrov

Čas za vzpon: tri ure

Zahtevnost: tehnično in kondicijsko nezahtevno

Pogled proti Kamniško-Savinjskim Alpam pred zadnjo uro in 15 minutami vzpona Foto: Matej Podgoršek

Vzpon med ruševjem Foto: Matej Podgoršek Na manjši jasi na skrajnem južnem delu grebena Male Pece je razcep: leva pot vodi prek Male Pece na vrh Pece, srednja pot proti domu na Peci in desna pot proti votlini kralja Matjaža. Mimo doma in votline bomo sestopili, tako da raje najprej osvojimo vrh. Nekaj minut po razcepu že dosežemo Malo Peco, ki je označena z razgledno ploščo (gre za večjo jaso sredo iglastega gozda). Od tu se naravnost nad nami (smer sever) odpre pogled proti Kordeževi glavi, torej vrhu Pece. Sledi krajši položnejši odsek poti po grebenu Male Pece, kjer se na koncu (na večji poseki) priključi še pot od doma na Peci. In tu se začne še zaključni vzpon.

Tik pod vrhom Foto: Matej Podgoršek Na razcepu nad travnikom krenemo desno (levo plezalna pot) in čaka nas še ura in 15 minut bolj strmega vzpona po vzhodnih pobočjih. Tu je pešpot že kamnita in med rušjem. Sence ni več, zato je v teh vročih dneh zgoden štart res na mestu. Razgled navzdol proti Koroški je vse lepši. Malo pod vrhom je manjša uravnava, kjer se pot razcepi. Lahko izberemo desno ali levo, ni pomembno, obe v nekaj minutah pripeljeta na Kordeževo glavo (2.125 m). Po približno treh urah in 1.100 višinskih metrih tako stopimo na najvišji vrh Pece. Ta je povsem gol, je pa v tem času poln cvetlic. Najlepši pogled je proti jugu in zahodu: Uršlja gora, Raduha, pa Kamniško-Savinjske Alpe, Olševa ... Če je dobra vidljivost, razglede sega vse do Košute in Storžiča. Ste pred dvema tednoma obiskali Savinjske planine in okoliške vrhove? Potem boste v daljavi nad Robanovim kotom prepoznali Veliki vrh (Veža), Veliko Zelenico, pa greben Male Ojstrice in Ojstrico.

Vrh Pece in pogled v smeri vzhoda, proti Koroški Foto: Matej Podgoršek

Dom na Peci Foto: Matej Podgoršek Ko se nadihamo in naužijemo razgledov, sestopimo po isti poti do grebena Male Pece. Tu pa krenemo levo proti domu na Peci, kjer nam prijazni domačini postrežejo s hrano in pijačo. Mimogrede: ste že glasovali v naši akciji Naj planinska koča? Od koče nato sledimo oznakam za votlino kralja Matjaža. Ni daleč, kakšnih deset minut, najprej prečno na pobočje, nato sledi kratek spust. Od votline se vrnemo malo navzgor, kjer bomo videli neoznačen razcep poti. S tega po nekaj deset korakih dosežemo jaso na skrajnem južnem robu grebena Male Pece, kjer smo zjutraj na jasi najprej krenili proti vrhu. Od tu sledi sestop po že znani poti proti rudniku v Topli. Celotna pot (vzpon in sestop) je dolga približno 12 kilometrov.