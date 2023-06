Brez strahu na goro z malo strašljivim imenom #video

V gorah se v teh vročih dneh lažje diha. Je pa vseeno treba na pohod zgodaj zjutraj in z vsaj dodatnim litrom vode v nahbrtniku. Jutranje ure obenem ponujajo najlepše razglede, še posebej to velja za Goli vrh. Ob sedmih, osmih, najpozneje ob devetih zjutraj bodo z njega Kamniške Alpe najlepše obsijane. Imajo pa domačini z Jezerskega za ta vrh še eno ime: Kačji vrh. Opravičuje svoj sloves?

Goli vrh Foto: Matej Podgoršek Petek je na Siol.net dan za gore. Ne pozabite: glasujte v akciji Naj planinska koča. In berite naprej, če iščete idejo, kam ta konec tedna na pohod. Izbrali smo eno od najlepših ledeniških dolin pri nas in manj obljuden vrh nad njo (v primerjavi s Češko kočo). To je Ravenska Kočna na Zgornjem Jezerskem, ki velja za eno od zibelk slovenskega gorništva. In Goli vrh (1.787 m), ki mu domačini pravijo tudi Kačji vrh. Na golem vrhu gore se poleti rade sončijo kače, je pa res, da jih je zaradi vse več pohodnikov vse manj.

Planšarsko jezero Foto: Matej Podgoršek Do izhodišča pri Planšarskem jezeru (907 m) je na primer ura vožnje iz Ljubljane, tako bo treba vstati precej zgodaj. Poleti je pametno pohod začeti vsaj ob šesti uri. Od lani je dolina zaprta z zapornico oziroma se lahko z avtomobilom do konca doline, kjer se začnejo planinske poti, zapeljemo samo, če plačamo 10 evrov. A dolina je tako ali tako prelepa, da bi jo prevozili, raje jo kar prehodimo. Brezplačnih parkirišč pri jezeru oziroma na novo urejenih ob cesti pred zapornico je dovolj.

Dolina Ravenska Kočna Foto: Matej Podgoršek Najprej nas čaka dobre pol ure hoje po cesti po dolini Ravenske Kočne, najprej še asfaltni, nato makadamski. V dveh kilometrih in pol bomo naredili dobrih 100 višinskih metrov. Pri kmetiji Ancel nas pozdravijo krave in ovce, nato pa se nam odpre prvi pogled, ki vzame dih – na amfiteater te ledeniške doline in severne stene Kamniških Alp, ki se dvigajo tudi 1.500 metrov nad nami.

Snežišča pod Grintovcem Foto: Matej Podgoršek Glavni cesti sledimo do večje informativne table, kjer se seznanimo z okoliškimi vrhovi, gorništvom na Jezerskem in ledenikom pod Skuto. Domačini so gore nad nami preplezali že v tridesetih letih 20. stoletja. Od tu prihaja tudi Davo Karničar. Le malo naprej je gorniški center, ki nosi njegovo ime. Ledenik pod Skuto na nadmorski višini med 2.020 in 2.120 se še ohranja zaradi lege pod osojnimi stenami, a je debel le še od pet do deset metrov in velik 1,7 hektara. Pred desetletji so na njen še smučali. Za informativno tablo je razcep (desno proti parkirišču v Ravenski Kočni in Češki koči, levo proti Gorniškemu centru Davo Karničar). Krenemo levo, a že po nekaj korakih nas tabla usmeri levo na pešpot. Na njen piše, da je do Golega vrha dve uri in 15 minut, a če ste med hitrejšimi, boste od tu potrebovali manj kot dve uri.

Tukaj zavijemo levo in nekaj deset metrov zatem levo na pešpot, kjer se začne vzpon. Foto: Matej Podgoršek

Strma pot skozi senčen gozd. Foto: Matej Podgoršek Na desni se nam odpre pogled proti Gorniškemu centru in še enkrat na amfiteater Kamniških Alp, nato pa se pravi vzpon začne. Pred nami je vsaj ura hoje po strmi, a senčni poti proti Jenkovi planini (1.579 m). Po nekaj minutah se nam z desne priključi pot s parkirišča v Ravenski kočni, od tu je nato pot lepo markirana. Samo na enem razcepu ni takoj jasno, kam je treba. Izberemo levo pešpot (in ne desni kolovoz). Že na Jenkovi planini je naš trud nagrajen, saj se nam odpre čudovit pogled na Grintovec in Kočno. In prvič tudi na naš cilj – Goli vrh. Na planini gremo levo (desno Velika Baba), z makadamske ceste se slabše vidna steza vzpne prek travnika. Sledi še dobre pol ure zares strmega vzpona, a gre pot večinoma cik cak na pobočje, da ni prehudo.

Pogled z Jenkove planine na severne stene Grintovca in Kočne (Kamniško-Savinjske Alpe) Foto: Matej Podgoršek

Med vejami nekajkrat ozremo Veliko Babo, pa prej omenjene Kamniške Alpe, nekaj deset metrov pod vrhom pa se gozd kar naenkrat konča in zato ta zaobljena gora tudi ima tako ime, Goli vrh. Na vrhu je večji križ. So tudi kače? Previdnost ne bo odveč. Sem sam kakšno videl, ko sem bil tam pretekli konec tedna. Poglejte v zgornjem videu. Vsekakor pa sem videl na vse strani neba. Tudi vi boste. V smeri juga so Kamniško-Savinjske Alpe s Skuto, Grintovcem in Kočno, proti zahodu je malo dlje Storžič, proti severozahodu greben Košute, lepše viden je v smeri severa bližnji Pristovški Storžič.

Poglejte razgled za 360 stopinj z Golega vrha:

Goli vrh (1.787 metrov)



Izhodišče: Planšarsko jezero, Zgornje Jezersko (907 metrov)

Višinska razlika po poti: 900 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 30 minut

Zahtevnost: najprej položna pot po dolini, nato strm markiran vzpon

Panorama z zaobljenega Golega vrha: levo Kamniške Alpe, spodaj Ravenska Kočna, desno vrh s križem. Foto: Matej Podgoršek

Opoldanski sestop mimo Gorniškega centra Davo Karničar v Ravenski Kočni. Foto: Matej Podgoršek Sestopimo po isti poti do ceste po dolini Ravenske Kočne. Ni pa treba, da se vrnemo po cesti. Kakšnih 100 metrov po cesti navzdol zavijemo desno na kolovoz, zaprt za promet, ki nas najprej vodi prek travnika in nato po desnem bregu potoka Jezernica (cesta gre po levem bregu). Poldnevni izlet končamo pri Planšarskem jezeru. Če je zjutraj še sameval, je sredi dneva tam (vsaj ob koncu tedna) množica ljudi. Tam se lahko tudi okrepčamo. Ob poti ali na vrhu planinske koče ni. Najbližja in zelo priljubljena koča v tem delu Slovenije je Češka koča na Spodnjih Ravneh pod severnimi stenami Grintovca, ki jo bomo z Jenkove planine in Golega vrha, če bomo le dovolj pozorni, tudi videli.