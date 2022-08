Najlepša krožna pot v Dolomitih: Tre Cime iz doline #video

Krožna pot okrog mogočne gore Tre Cime je ena od najbolj priljubljenih v Dolomitih. Še bolj veličastna pa je krožna tura na Tre Cime iz doline Fiscalina: z manj gneče in cenejšo parkirnino ter z več višinskimi metri in še več nepozabnimi razgledi. Tudi na goro Croda dei Toni. Prav tako pa so ob poti štiri planinske koče.

Croda dei Toni Foto: Matej Podgoršek Ljubitelje hribov, pohodništva, gorskih razgledov in planinskih koč so nas Dolomiti tako očarali, da se vračamo vsako leto. Lepih in nezahtevnih pohodov ne zmanjka. Se je pa na najlepše točke vedno vredno vrniti. Krožna pot Tre Cime di Lavaredo je "vstopna" tura v Dolomite. Za večino prva v Dolomitih, saj je pretežno položna, razgledi so za čisto desetko, pa še cesta nas pripelje tik pod skoraj 3.000 metrov visoke vrhove (cestnina oziroma parkirnina je 30 evrov). A zato je pohodnikov in tudi turistov toliko, da hodimo v gosjem redu. Zato vam predlagamo, da se pod Tre Cime odpravite po daljši, nekoliko zahtevnejši in še bolj razgledni poti, kamor gredo le pravi pohodniki. Celodnevna krožna tura iz doline Fiscalina vas v dolžini približno 20 kilometrov pelje med štirimi planinskimi kočami in pod več mogočnimi vršaci Dolomitov, kot so Tre Cime, Croda dei Toni in Cima Undici.

Rifugio Pian di Cengia Foto: Matej Podgoršek Najkrajša pot do izhodišča je čez Karavanke in po dolini reke Drave mimo Lienza do San Candida. Tam zavijemo levo proti Sestu, v vasi Moso pa desno v dolino Fiscalina. Peljemo se do konca asfaltirane ceste, kjer je veliko parkirišče. Celodnevno parkiranje stane 15 evrov. Iz Ljubljane je vožnje približno 3 ure in 45 minut. Tako se večina v Dolomite odpravlja vsaj za podaljšan konec tedna. Nekoliko cenejša prenočišča lahko najdete na avstrijski strani (na primer Sillian tik pred mejo) ali pa v Alti Badii. Avgust je najdražji, od septembra so cene že bolj dostopne. Dolomiti so prekrasni tudi jeseni.

Krožna pot Foto: Matej Podgoršek Začetek poti najdemo le nekaj korakov s parkirišča, desno od velikega hotela, kjer je na veliki leseni tabli med drugim zapisano, ali so planinske koče v naravnem parku Tre Cime odpre ali zaprte. Prvih 20 minut hodimo po makadamski cesti proti koči Fondo Valle. Pot ob potoku je položna, vmes se tudi razcepi (leva pot je namenjena pohodnikom). Desno od koče Fondo Valle se začne peš pot v osrčje Dolomitov. Strmina je na začetku še zelo zmerna. Kaj kmalu dosežemo razcep z veliko tablo, na kateri je naslikana vsa krožna pot, ki jo bomo prehodili. In vsi vrhovi, ki nam bodo ob poti jemali dah. Desno od table krenemo gor, po poti na levi se bomo vrnili. Vzpon do koče Locatelli pod goro Tre Cime bomo torej naredili po planinski poti 102, nato bodo hodili po poti 101 do koč Pian di Cengia in Comici, sestopili pa bomo po 102.

Vzpon proti koči Locatelli ni prezahteven, saj se menjajo tako položni kot nekoliko bolj strmi odseki. Na levi strani nad spremlja potok, pozneje sorazmerno visok slap. Po približno dveh urah in pol in 1.000 višinskih metrih dosežemo Rifugio Locatelli oziroma Drei Zinnen Hütte (2.436 m). Kočo in Tre Cime za njo prvič opazimo že kakšnih 20 minut nižje na velikem cvetočem travniku. Malica s pogledom na tri vrhove, najvišji Cima Grande ima 2.999 metrov, kaj več bi si sploh še lahko želeli.

Kako je videti pot iz Fiscaline do gora Tre Cime in Croda dei Toni, poglejte v videu:

Krožna pot Val Fiscalina–koča Locatelli (2.436 m)–koča Pian di Cengia (2.528 m)–koča Comici (2.236 m)–Val Fiscalina



Izhodišče: Val Fiscalina (1.460 m)

Najvišja točka poti: sedlo Pian di Cengia (2.564 m)

Višinska razlika: 1.200 metrov

Dolžina: 20 kilometrov

Čas pohoda: sedem do osem ur s postanki

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Pogled nazaj z najvišje točke poti sedla Pian di Cengia Foto: Matej Podgoršek Pohod nadaljujemo po planinski poti 101, ki se od koče Locatelli spusti pod severnimi pobočji Monte Paterna (2.744 m) oziroma nad jezeroma pod kočo (Laghi dei Piani). Pot čez melišča pod Paternom je položna, pod nami je še eno čudovito jezero. Po pol ure pa dosežemo najzahtevnejši oziroma najbolj strm del poti. Vzpon po široki grapi do najvišje točke te krožne ture – sedla Pian di Cengia (2.564 m). Premagati moramo približno 200 višinskih metrov, kar nam bo vzelo približno pol ure. S sedla je lep pogled na večji del poti, ki smo jo že prehodili, koča Locatelli bo le še majhna pika. Na sedlu nato krenemo levo in po desetih minutah pridemo do manjše koče Pian di Cengia (2.528 m). Priložnost za kosilo, v ponudbi imajo na primer tudi ričet. Vzpnite se še nekaj metrov nad kočo, kjer so tibetanske zastavice. Tam se prvič odpre pogled proti gori Croda dei Toni z mogočno severno steno.

Sledi še sorazmerno dolg sestop, ki nam bo vzel približno dve uri in 20 minut (dobre pol ure do naslednje koče). Vse bližje smo Crodi dei Toni (3.094 m). Tik pod njeno severno steno je naslednja koča ob naši poti – Rifugio Zsigmondy-Comici (2.236 m). Nič manj impresivna ni Cima Undici (3.092 m), ki se dviga vzhodno od koče. Pri koči se planinska pot, zdaj označena s številko 102, obrne v smeri proti severu in na posameznih odsekih sorazmerno strmo spusti proti Val Fiscalini.

