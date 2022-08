Po strmini z "legendarnim slovesom" na Vrtaško Sleme

"Pot ni zahtevna, le strm odsek skozi gozd pod Vrtaško planino ima zaradi svoje strmine že skoraj legendaren sloves," je zapisano v knjigi s planinskimi izleti Čudovita obzorja Slovenije. Priznam, da je bil ta zapis razlog, da sem leta odlašal z vzponom na Vrtaško planino in najprej na Vrtaško Sleme. A ko veš, da te bo že na poti proti cilju spremljal izvrsten pogled proti Triglavu, je vredno stisniti zobe in premagati strmino z legendarnim slovesom. Pa je res tako naporno? Za tiste, ki smo redni obiskovalci gora, pravzaprav ne. Je pa res, da se je treba nekajkrat ustaviti in pošteno nadihati. Če nimate dovolj hribovske kondicije, pa bo za vas ta vzpon kar pošten zalogaj. Na poti sem srečal kar nekaj pohodnikov, ki so v slogu smrkcev spraševali: "Ali je še daleč?"

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Sportalu spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na profilu na Instagramu Instagram.com/matejtravels ali na njegovem kanalu na YouTubu.

Približno uro vam bo vzela strmina nad Mojstrano, ki ima legendaren sloves. Foto: Matej Podgoršek Izhodišče za pohod na Vrtaško Sleme oziroma Sleme, kot ga tudi imenujejo, je vas Mojstrana oziroma točneje prvo parkirišče ob cesti v dolino Vrata (za tablo, ki označuje konec Mojstrane). Po cesti se nato peš vrnemo nekaj deset metrov nazaj, kjer nas tabla usmeri na pešpot. Celotna pot na Vrtaško planino in naprej na Sleme je dobro markirana. Že kaj kmalu se začne najstrmejši odsek skozi gozd. Strmina res ne popusti. Po pohodniških vodnikih vam bo ta del vzel približno uro in pol. Če pa imate dobro kondicijo, ga boste premagali v 45 minutah. Do Vrtaške planine sledi še nekoliko položnejši odsek prečno prek prepadnega pobočja, ki pa je široko in varovano. Tu se nam prvič odpre tudi pogled proti Triglavu.

Na Vrtaški planini (1.462 m) boste v dveh urah (670 višinskih metrov iz Mojstrane). Če pa vam take strmine ne predstavljajo tolikšnega izziva, jo lahko dosežete že v eni uri. Od pastirske koče se nam odpre lep razgled na dolino Vrata in proti Triglavu. Če imate že dovolj, lahko pohod končate tu.

Na Vrtaški planini se nam že odpre pogled proti Triglavu. Foto: Matej Podgoršek Po zahtevnejšem sledi prijetnejši del poti. Drugi del poti je po dolžini morda daljši, a se izmenjujejo odseki z zmerno strmino in položni odseki. S planine se dvignemo po travniku, a kmalu zavijemo levo oziroma proti zahodu. Hodimo po ozki pešpoti pod podolgovatim grebenom in nad dolino Vrata, nravnost pred sabo vidimo tudi že svoj cilj, Vrtaško Sleme. Pod zadnjim vzponom nas na večjem travniku pozdravijo krave. Tu pot nadaljujemo znova v smeri zahoda (v desno se odcepi pot na Vrtaški vrh, kamor se lahko podamo ob sestopu).

Zadnji del poti po grebenu do vrha Slemena. Na desni strani nas spremlja Kukova špica. Foto: Matej Podgoršek

Zadnji del poti nas po vrhu grebena na desni strani spremljata Špik in Kukova špica. Izjemna kulisa, da je tudi korak lažji. Po največ štirih urah bi morali doseči cilj (2.077 m). Sam sem za ta pohod potreboval dve uri in pol, tako da ne bodite presenečeni, če boste na cilju prej, kot piše na kažipotih.

Vrtaško Sleme (2.077 m) Izhodišče: Mojstrana (675 m)

Višinska razlika: 1.400 metrov

Čas pohoda: tri ure in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevno, prva polovica poti kondicijsko zahtevna

Na vrhu se boste dokončno prepričali, da gre res za enega najlepših slovenskih razglednikov. Pod nami je dolina Vrata, naravnost pred nami Triglav s svojo Severno steno, desno pa se zdi Kukova špica na dosegu roke. Med Triglavom in Škrlatico, ki jo sicer zakriva Kukova špica, lahko v daljavi opazite tudi Stenar nad Kriškimi podi, na katerega smo vas povabili pred nekaj tedni.

Pogled s Slemena proti Triglavu, Stenarju, Kukovi špici ... Foto: Matej Podgoršek

Sicer pa ste Vrtaško Sleme lahko opazovali že z Dovške Babe nad Dovjami, če ste seveda upoštevali naš prvi pohodniški nasvet tega poletja.

V dolino, proti Mojstrani, sestopimo po isti poti. Če vam še ni dovolj, se lahko ob sestopu povzpnete še na Vrtaški vrh. Ali pa se v Vratih odpravite še do slapa Peričnik. A pozor: poleti je v dolina Vrata zelo oblegana. Za obisk Peričnika bo morda bolje uporabiti javni prevoz. Tudi parkirišče pri Mojstrani, ki je naše izhodišče za na Vrtaško Sleme, ni posebej veliko, tako da se velja na to turo odpraviti dovolj zgodaj, da ne ostanete brez parkirnega mesta. Pa še tako vroče ne bo. No, zaradi strmine proti Vrtaški planini se boste v vsakem primeru pošteno potili.

Še več pohodniških idej za letošnje poletje: