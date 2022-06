Pohod na goro z najbolj nenavadnim imenom − Svinjak

Na Matterhornu v manj kot treh urah? Zakaj pa ne, če imamo v mislih bovškega. To je Svinjak, ki se navpično, kot bolj slavni švicarski Matterhorn, dviga nad Bovcem. Na prvi pogled se zdi zastrašujoče strm. To je naša tokratna ideja za izlet v hribe.

Vsako pomlad nekaj dni preživim v Posočju in izberem dve, morda tri ture v gore nad našo smaragdno reko Sočo. Pogosto se tako peljem skozi Bovec in opazujem mogočno goro s koničastim vrhom in nenavadnim imenom Svinjak. Gotovo ste jo opazili tudi vi. Njena trikotna silhueta je tudi v občinskem grbu Bovca. Pred leti sem prespal prav v tem kraju in goro z balkona opazoval ob jutranjem svitu, ko je sonce iznad Julijcev najprej osvetlilo vrh. In prav to naj bi dalo ime tej 1.654 metrov visoki gori. Svitnjak. Tako ji rečejo mnogi domači. A uradnega zapisa s tem imenom niso nikoli našli. Nekateri pravijo, da je prišlo pri prvotnem poimenovanju do napake v zapisu, da so po pomoti izpustili črko t. Zato Svinjak. Zapisi, da gre za delno zahteven vzpon, zelo strm v zgornjem delu, z nevarnostjo zdrsa po dežju, so me dolgo odvračali od vzpona. Ob zadnjem obisku pa sem le zbral pogum.

Ob jutranjem svitu sonce najprej osvetli vrh Svinjaka, zato mu domačini pravijo tudi Svitnjak. Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška boste na Sportalu lahko spremljali vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase ... Mateja lahko spremljate na profilu na Instagramu Instagram.com/matejtravels ali na njegovem kanalu na YouTubu.

Za ogrevanje dva dni prej sprehod na razgledno točko Senica nad Mostom na Soči, dan prej nabiranje kondicije z vzponom na Matajur kar iz doline, in sicer iz vasi Svino nad Kobaridom. In nato akcija! Na bovški Matterhorn vodi le ena pot, iz vasi Kal - Koritnica. Parkiramo lahko na desni strani glavne ceste proti Trenti in se sprehodimo skozi vas, kjer nas smerokazi usmerijo na pešpot, ki se začne nad zadnjimi hišami. Pot se sprva vzpenja skozi gozd po zahodnem grebenu Svinjaka, prve dve tretjini je zmerno strma.

Strma pot, izjemni razgledi

Pod vrhom nam na dveh mestih za nekaj korakov pomagata jeklenici. Foto: Matej Podgoršek Ko pridemo iz gozda in se nam pogled odpre navzdol na dolino Soče in Bovec ter navzgor proti Kaninu in Rombonu, se za zadnjo tretjino vzpona naklon postavi pokonci. Tukaj bomo kar dobro grizli kolena, kot radi rečemo, a za tiste, ki ste redno v gorah, to vendarle ne bo pretiran zalogaj. Si je pa treba dvakrat za nekaj korakov pomagati z jeklenico in se oprijeti kakšne skale. Predvsem spomladi je potrebne nekaj previdnosti tudi zato, ker se ob poti na soncu radi grejejo gadi. Sam jih sicer nisem videl.

So me pa na vrhu, ob 360-stopinjskem razgledu s preletavanjem nagradili še trije mogočni orli. Tudi mi imamo občutek, da na dolino Soče s Svinjaka gledamo s ptičje perspektive. Bližnji Rombon nad dolino Koritnice se kar ponuja za enega od naslednjih vzponov. Z vrha brez težav prepoznamo tudi naše najbolj ikonične gore: severno Mangart, vzhodno Triglav in južno Krn. Ni pa na vrhu ali ob poti nobene planinske koče, zato nikar ne pozabite na malico in vodo.

Svinjak (1.653 m)



Izhodišče: Kal - Koritnica

Višinska razlika: 1.200 m

Čas za vzpon: od 2 uri in pol do 3 ure

Zahtevnost: pod vrhom strma in delno zahtevna pot

Čas za vzpon je odvisen od "hribovske kondicije" vsakega posameznika. Po podatkih na planinskih tablah boste potrebovali tri ure in 15 minut. A z dobro kondicijo in brez daljšega postanka lahko vrh dosežete tudi v dveh urah in 15 minutah. Morda sem tokrat res nekoliko preveč hitel, saj še fotografij in videoposnetkov med samim vzponom ni nastalo toliko kot običajno. Torej, morda strašljivo strm iz doline, a za tiste, ki smo redni obiskovalci gora, Svinjak vendarle ne bi smel biti noben "bav bav".

Razgledi s Svinjaka so neverjetni, da boste želeli na vrhu posedati kar lep čas. Foto: Matej Podgoršek

Še dodaten namig: po pohodu na Svinjak, ki vam bo vzel približno pol dneva, se lahko sprehodite še po bližnjem Šunikovem vodnem gaju v Lepeni.