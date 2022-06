Spoštujte naravo

Foto: Ana Kovač Do narave se obnašajte primerno. Vse smeti, ki nastanejo med vašo potjo, odnesite s seboj v dolino. V nahrbtniku imejte za ta namen vedno vrečko, v katero boste smeti naložili in jih na koncu ture odvrgli v smetnjak v dolini. Zapomnite si, da v gorah za seboj puščamo le sledi svojih čevljev!

Spoštujte soplanince in obiskovalce gora

Foto: Ana Kovač

Na turi pozdravljajte vse mimoidoče. Tisti, ki se vzpenja, pozdravi tistega, ki že sestopa. V strnjeni skupini pozdravita prvi in zadnji. Sila nevljudno je, če na pozdrav ne odzdravimo. Poleg tega pomagajte vsem pomoči potrebnim in bodite obzirni do počasnejših.



V gorah ste gostje, zato bodite tihi in spoštljivi. Hrup, kričanje in glasba motijo živali pri prehranjevanju in počitku. Še posebej so občutljive v času parjenja, vzreje mladičev in pozimi.

Kdo ima prednost?

Foto: Ana Kovač

Na splošno v vseh situacijah, tako na planinskih poteh kot v snegu ali planinskih kočah, velja, da močnejši/mlajši/izkušenejši odstopi prostor šibkejšemu/starejšemu/manj izkušenemu. Tako je tudi, ko se s preostalimi planinci srečamo na ožjih odsekih planinskih poti. Varneje je, da se ustavi tisti, ki se spušča.

Ne trgajte rož in ostalega zelenja

Ne trgajte rož in ostalega zelenja. Foto: Ana Kovač

Pustite naravo takšno, kot je. Iz narave namreč ne odnašamo ničesar, razen svojih vtisov s poti in morebitnih fotografij, ki smo jih posneli.

Foto: Ana Kovač

Poleg planike je zaščitenih še dobrih 20 gorskih rastlin. V Planinski zvezi Slovenije sicer vseskozi opozarjajo na problematiko plenjenja in uničevanja gorskih rastlin, saj kljub zaščitnim ogradam opažajo načrtna izkopavanja in ropanja zaščitenih vrst.

Ne kopajte se v visokogorskih jezerih

Kopanje v visokogorskih jezerih je strogo prepovedano in kaznivo. Foto: Ana Kovač

Čeprav bi se po naporni planinski turi v visokogorju, še posebej v teh vročih dneh, marsikomu prilegla ohladitev v visokogorskem jezeru, se je tej ideji bolje izogniti v velikem loku. Ne glede na to, kako vabljiva in prijetno ohlajena so, je kopanje v njih strogo prepovedano in kaznivo.

Izberite primeren prostor za počitek

Foto: Ana Kovač

Če hodite v skupini, se prilagodite najšibkejšemu. Če planinec rabi počitek, se ustavite na najbližjem počivališču, ki naj bo tako veliko, da bodo tudi ostali iz skupine lahko počivali. Pri tem pazite, da ne ovirate poti ostalim obiskovalcem.

Parkirajte na označenih mestih

Avto pustite na parkirišču ob vznožju. Ne vozite se po planinskih poteh, tudi če so dovolj široke, saj s tem vznemirjate živali, ogrožate rastline, motite obiskovalce, ki iščejo mir, zareze koles pa lahko povzročijo nastanek erozije.