Pancar v Loketu, Gajser še okreva

Konec tedna najboljše dirkače v motokrosu čaka nova postaja svetovnega prvenstva. V češkem Loketu bo vodstvo v razredu MXGP branil Francoz Romain Febvre, edini slovenski predstavnik med elito bo Jan Pancar. Slovenski zvezdnik tega športa Tim Gajser namreč še ni nared po poškodbi in operaciji.

Jan Pancar je na prejšnji dirki v Kausali na Finskem osvojil 18. mesto, dirko je dobil Belgijec Lucas Coenen. Slednji je tako še zmanjšal zaostanek za vodilnim v seštevku sezone Francozom Romainom Febvrom. Ta je prvo vožnjo opravil slabše, nato bil v drugi tik za Belgijcem in skupno končal na drugem mestu.

A se njegova prednost v SP vseeno počasi topi. Zdaj ima 627 točk, Coenen pa 612. Pancar je z 201 točko na 14. mestu.

Pancar ponovno edini Slovenec na preizkušnji elitnega razreda

Pancar bo še osmič zaporedoma edini Slovenec na preizkušnji elitnega razreda. Tim Gajser sicer okreva, kot je sporočil pred prejšnjo dirko, okrevanje poteka dobro in bo kmalu na motorju. Pred češko postajo SP pa je njegova ekipa Honda na spletni strani zapisala, da Gajser že trenira na svoji progi Tigaland in se pripravlja na vrnitev, vendar za zdaj še ni popolnoma nared za nastope v najmočnejši konkurenci.

Gajser, ki je v SP v začetku sezone vodil, je še vedno v deseterici seštevka, čeprav je izpustil že zadnjih sedem dirk.

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek

Peklaj se vrača po poškodbi

Kot so sporočili iz krovne zveze AMZS, bo v Loketu tokrat na startu tudi Jaka Peklaj v razredu MX. Peklaj se vrača po poškodbi, zdaj je končno nared za boje v drugem svetovnem kakovostnem razredu.

Poleg obeh najmočnejših razredov pa bodo na Češkem ta konec tedna v spremljevalnem programu tekmovali še mladi dirkači na finalnih dirkah evropskega prvenstva v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. V šibkejšem razredu bo na startu tudi Slovenec Vid Rus, v močnejšem pa Taj Golež in Alex Novak.

V soboto bodo kvalifikacije v MXGP ob 17.15, v MX2 uro prej. V nedeljo pa bo prva vožnja v razredu MXGP ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10. V razredu MX2 bodo imeli vožnji ob 13.15 in 16.10.

