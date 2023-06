Krožna pot po savinjskih planinah, ki je lahko še mnogo več #video

Petek je v sklopu akcije Naj planinska koča dan za povabilo v hribe. Tokrat malo drugače, ne na točno določen vrh, ampak smo izbrali krožno pot med planinami v Savinjskih Alpah: Podvežak, Molička in Korošica. Jo pa lahko podaljšate in osvojite še nekaj vrhov, ki se dvigajo ob nezahtevni pešpoti (Veliki vrh in Mala Ojstrica). Eden od vrhuncev ture je kapelica na Molički planini, tik nad Robanovim kotom.

Pogled z Male Ojstrice navzdol na planino Korošica Foto: Matej Podgoršek Tokrat pohodniške kilometre in višinske metre nabiramo na Dleskovški planoti, na vzhodni strani Kamniško-Savinjskih Alp. Pešpoti med tamkajšnjimi planinami in na kopaste vrhove ne manjka. Ko boste ob koncu tedna videli polni parkirišči pod planinama Podvežak in Ravne, ki sta najbolj priljubljeni izhodišči, boste pomislili, da vas čaka hoja v gosjem redu, a se planinci kar porazgubijo. Sam sem ta del slovenskih gora minulo nedeljo odkrival sploh prvič in sem predviden lahkoten pohod med tremi planinami razpotegnil na štiri planine in vmes "skočil" še na nekaj vrhov. Zato vam v naslednjih odstavkih opišem tako lažjo kot tudi kondicijsko nekoliko zahtevnejšo krožno turo po Savinjskih Alpah.

Jutro na planini Podvežak Foto: Matej Podgoršek Za izhodišče izberemo planino Podvežak oziroma parkirišče pod to planino. Iz ljubljanske smeri se zapeljemo skozi Kamnik in nato čez prelaza Črnivec in Kranjski Rak v Podvolovljek, iz štajerske smeri pa skozi Luče proti Podvolovljeku. Odcep za planini Podvežak in Ravne se nahaja nekje na polovici med Podvolovljek in Vežo. Od tam nas čaka slabih deset kilometrov vožnje po ozki gorski cesti, ki je zadnje štiri kilometre makadamska (brez večjih lukenj, je pa precej kamenja). Vsi razcepi na gorski cesti so lepo označeni, tako da boste parkirišče pod Podvežakom brez težav našli (če je polno, je še eno 200 metrov nižje). Iz Ljubljane je tako do izhodišča uro in pol vožnje, kar v teh vročih mesecih pomeni zgodnje bujenje.

Pod Velikim vrhom je še nekaj snežišč, a se jih da obiti. Foto: Matej Podgoršek S parkirišča Podvežak prestopimo zapornico in krenemo po makadamski cesti do planine Podvežak (1.564 m). Ni daleč, manj kot 15 minut. Pozdravili nas bodo krave in čudovit pogled proti Rogatcu in Lepenatki. Na poti nazaj se je na planšariji moč tudi okrepčati, denimo s kislim mlekom ali joto. Nad kočo se začne lepo markirana in na vseh razcepih označena pešpot − proti Korošici, Molički planini in proti številnim vrhovom. Najprej se nekoliko vzpnemo, nato pa nas čaka precej položen pohod po planoti (najprej sledimo tablam za Korošico). Pod Tolstim Vrhom je spet nekaj vzpona, tu je bilo minulo nedeljo še manjše snežišče, a se ga da obiti oziroma prečiti brez težav (tako lahko dereze ostanejo v nahrbtniku).

Poglejte, kakšni so razgledi in sama pot na krožni turi po savinjskih planinah:

Miniaturni Aljažev stolp na Velikem vrhu in v ozadju Velika Zelenica Foto: Matej Podgoršek Sledita dva razcepa: Korošica levo, Molička planina desno, kjer izberemo desno pot, saj gremo naprej proti Molički. Na tako imenovanem Pragu (1.800 m), ki je najvišja točka poti med Podvežakom in Moličko, pa imamo dve izbiri. Lahko krenemo neposredno proti Molički ali pa se vzpnemo še na Veliki vrh (lahko tudi na sosednjo Veliko Zelenico). Precej strm vzpon vzame dobre pol ure, ko naredimo približno 300 višinskih metrov. Na poti je bilo minulo nedeljo še eno večje snežišče, a se da obidi po levi strani. Veliki vrh (imenujejo ga tudi Veža, ker je pač v Sloveniji veliko Velikih vrhov) je najvišja točka te poti (2.110 m). Z njega se odpira vrhunski pogled za 360 stopinj: levo proti zahodu bomo videli Veliko planino, desno proti zahodu pa Ojstrico in Planjavo.

Po isti poti sestopimo do Praga in nato nadaljujemo pohod proti Molički planini. Do nje se bomo še nekoliko spustili, saj leži na nadmorski višini 1.780 metrov. S parkirišča do Moličke je brez vzpona na Veliki vrh približno od ure in pol do dve uri hoje (manj kot 500 višinskih metrov). Molička je bila ena prvih planšarij v tem delu Alp, danes je še bolj kot po samem planinskem zavetišču znana po slikoviti kapelici nad njim. Prva je bila tu zgrajena že konec 19. stoletja, trenutna je iz leta 1989. Nahaja se tik nad Robanovim kotom.

Pogoreli Kocbekov dom na planini Korošica nad Ojstrico Foto: Matej Podgoršek Po krajšem počitku pohod nadaljujemo v smeri planine Korošica (razcep zanjo je na samem začetku Moličke planine). Pešpot se vzpne prek sedla pod grebenom Male Ojstrice. Vzpon je precej položen, naredimo okoli 100 višinskih metrov. S sedla se nam odpre pogled navzgor na Ojstrico in Malo Ojstrico, navzdol pa na široko kotanjo, kjer je bil nekoč eden najlepših planinskih domov v Kamniško-Savinskih Alpah − Kocbekov dom na Korošici (1.808 m) pod južnimi pobočji Ojstrice. Pred nekaj leti je pogorel. Denar za obnovo se še zbira. Zdaj je pred njim v zabojnikih improvizirana planinska koča, kjer se je poleti moč okrepčati. Od Moličke do Korošice, kjer imajo tudi nogometno igrišče, je manj kot ura hoje.

Krožna pot med tremi planinami (11 km, 700 višinskih metrov): parkirišče pod Podževakom (1.500 m)−planina Podvežak (1.564 m)−Molička planina (1.780 m)−planina Korošica (1.808 m)−planina Podvežak−parkirišče.

Če imate dovolj moči, se s sedla lahko povzpnete na manj izrazit vrh Mala Ojstrica (2.013 m), ki pa je lepo označen z miniaturnim Aljaževim stolpom (tako kot tudi Veliki vrh). Dodatnih 100 višinskih metrov s sedla vam bo vzelo pol ure. Vzpon ni zahteven, razgled z vrha pa prava nagrada: navzgor na mogočno Ojstrico, pa navzdol na Robanov kot, v smeri zahoda denimo na Veliki vrh in Veliko Zelenico.

Poglejte, kakšen je razgled z vrha Male Ojstrice:

Planina Vodotočnik Foto: Matej Podgoršek Za vrnitev s Korošice do Podvežaka imate dve možnosti − krajšo in daljšo. Pri Kocbekovem domu imate dve tabli: za Podvežak in za Vodotočnik. Neposredna pot do planine Podvežak vas vodi nazaj na prej omenjeno sedlo in nato pod severnimi pobočji Tolstega Vrha. Tu boste naredili le dobrih 100 višinskih metrov vzpona, nato sledi položen spust in hitro boste dosegli razcep, kjer ste zjutraj krenili v smeri Moličke. Daljša pot pa vas vodi še čez četrto planino − Vodotočnik. S Korošice se vzpnete za 100 "višincev" v smeri juga, nato se spustite do Vodotočnika (1.850 m), se še enkrat vzpnete skoraj do vrha Tolstega Vrha (1.985) in se šele nato podate navzdol proti Podvežaku.

Krožna pot med štirimi planinami s skokom na Veliki vrh in Malo Ojstrico (16 km, 1.200 višinskih metrov): parkirišče pod Podževakom (1.500 m)−planina Podvežak (1.564 m)−Veliki vrh (2.110 m)−Molička planina (1.780 m)−Mala Ojstrica (2.017 m)−planina Korošica (1.808 m)−planina Vodotočnik (1.850 m)−planina Podvežak−parkirišče.

Panorama na poti na Malo Ojstrico: levo spodaj Korošica, desno zgoraj Mala Ojstrica in Ojstrica Foto: Matej Podgoršek