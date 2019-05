Takole bo videti nov Kocbekov dom na Korošici #video

Idejni projekt za novo podobo Kocbekovega doma na Korošici, ki bo nadomestil starega, ta je bil pred letom in pol uničen v požaru, so pripravili v Arhitekturnem biroju Kultivator kreativna arhitektura.

Idejni projekt za novo podobo Kocbekovega doma na Korošici, ki bo nadomestil starega, ta je bil pred letom in pol uničen v požaru, so pripravili v Arhitekturnem biroju Kultivator kreativna arhitektura. Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Pred dobrim letom dni in pol je zaradi napake ene od obiskovalk pogorel Kocbekov dom na Korošici. Kaj je bilo postorjenega v vmesnem obdobju in kaj vse je še potrebno? Franc Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica, pod okrilje katerega sodi priljubljena planinska postojanka, verjame, da bo nov sodoben Kocbekov dom dokončan v naslednjih štirih letih, a odprt bo že mnogo prej. "Smo optimistični, če ne bi bili, se projekta ne bi niti lotili," je dodal.

20. oktobra 2017 je Kocbekov dom na Korošici pogorel do tal. Usodna je bila napaka ene od obiskovalk te planinske postojanke. V Zadru živeča Poljakinja je v zimski sobi (dom je bil takrat uradno že zaprt) prekuhavala vnetljivo snov, prepričana, da gre za vodo, ki je v plastenki ostala v zimski sobi. Ogenj je izbruhnil, ostalo je zgodovina. Poljakinja je v nesreči staknila opekline po obrazu, vratu, prsnem košu in rokah, eden od sinov si je lažje poškodoval roko in stopalo, drugi je k sreči ostal nepoškodovan.

Dom, ki so ga ravno v sezoni 2017 posodobili, je izginil v ognjenih zubljih, ostale so samo ruševine. "Teden dni, preden je zgorela, je bila koča praktično popolnoma prenovljena in bili smo prepričani, da bo za nekaj let mir," je dejal Franc Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica.

Od priljubljenega Kocbekovega doma na Korošici so ostale samo stene in pogorišče.

Idejno zasnovo novega Kocbekovega doma je pripravil arhitekt Rok Bordon. Foto: osebni arhiv

V PD Celje Matica se zdaj trudijo, da bi zgradili nov Kocbekov dom. Arhitekt Rok Bordon iz Arhitekturnega biroja Kultivator kreativna arhitektura je pripravil idejni projekt, na podlagi katerega nastaja projektna dokumentacija.

Bordon je povedal, da je bila priprava projektne naloge dokaj zahtevna, še zlasti zato, ker je morala zadostiti zelo različnim željam in okusom.

"Nekateri planinsko kočo še vedno vidijo kot zatočišče, drugi pa si želijo več. Dejstvo je, da se je profil obiskovalcev gora spremenil in da se je temu treba prilagoditi. Danes si denimo skoraj vsak v koči želi tuš, kar prej ni bilo običajno, je pa dejstvo, da je to v visokogorju absoluten luksuz."

Nov Kocbekov dom je zasnovan sodobno, kar pomeni, da bo povsem samooskrben glede zagotavljanja vode in električne energije (koča bo izkoriščala sončno in vetrno energijo). Nova koča bo tudi ekološko učinkovita, saj bo opremljena s čistilno napravo, meteorna voda bo tekla v rezervoar in se uporabljala za sanitarno vodo, izvirska voda, (izvir pitne vode je le 300 metrov oddaljen od koče) pa bo namenjena pitju in kuhanju. Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Novost: apartmajski sobi z lastno kopalnico

Ta "prhalni luksuz" bo tudi v novem Kocbekocvem domu. "Na žeton, seveda," dodaja Bordon.

"Na podlagi priporočila s strani PZS smo se tudi odločili, da v domu izdelamo najmanj dve apartmajski sobi, ki bosta imeli svoj tuš in stranišče, možno pa jih bo preoblikovati tudi v sobo z več ležišči za skupine. Prav tako bo v domu več manjših sob in manj skupnih ležišč, tako kot je zadnjem obdobju trend v bolj obljudenih planinskih kočah. Povečal se bo del, namenjen jedilnici in kuhinji, medtem ko bo število ležišč ostalo enako prejšnjemu. Notranjost bo lesena, kar bo obiskovalcu dajalo vtis domačnosti. Dom bo samooskrben, kar pomeni, da bo električno energijo pridobival s sončno in vetrno elektrarno."

Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Poudaril je še, da je na samo časovnico vplivalo tudi dejstvo, da planinsko društvo do nedavnega sploh ni bilo lastnik zemljišča, ampak je bila to rimskokatoliška cerkev, s katero so se v društvu potem poravnali za znesek 11 tisočakov. "To je pomenilo, da lani prizadevanja za pridobitev gradbenega dovoljenja sploh niso bila mogoča," je še povedal arhitekt.

Kocbekov dom je bil zgrajen leta 1874 in je bil prvotno namenjen pastirjem. Leta 1912 je bil prvič obnovljen, naslednja obnova pa je potekala leta 1929, ko so kočo nadzidali z etažo. Leta 1930 so dom na odprtju uradno poimenovali Kocbekov dom na Korošici, v spomin pokojnega publicista in pedagoga Franca Kocbeka. Leta 1935 so kočo še drugič razširili, tokrat z novo zimsko sobo. Foto: Manca Čujež

"Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Verjamem, da ga bomo pridobili v naslednjih dveh do treh mesecih. Počasi iščemo tudi izvajalce," je povedal Povše. "Najprej nas čaka odstranitev dela ruševin, ureditev gradbišča, morda bi nam uspelo postaviti tudi temelje."

Leta 1973 so potekala obnovitvena dela v notranjosti, leta 1996 pa je bila koča zadnjič razširjena in dodatno obnovljena. Takrat so nanjo namestili tudi sončne celice. Kasnejše obnove so zajemale novo streho, pločevinastvo fasado, ureditev sanitarij in obnovitev heliodroma. Zadnja obnova je bila leta 2017, istega leta, ko je koča pogorela do tal. Foto: Manca Čujež

Kako lahko pomagate pri zapolnjevanju finančne skrinje?



Vseskozi poteka tudi intenzivno zbiranje finančnih sredstev in iskanje opcij, po katerih bi se lahko zbralo še več denarja.



Nekaj denarja se je zbralo na račun zavarovalnine, računajo pa tudi na namenski prispevek enega evra iz članarine za članstvo v planinskih društvih za leto 2019, kar je organizirala Planinske zveza Slovenije.



Za gradnjo novega Kocbekovega doma lahko prispevate tudi z SMS-donacijami. Ključno besedo KOROSICA 5 pošljite na 1919 in s tem prispevajte pet evrov.

Novi dom bo v primerjavi s starim, ki je oktobra 2017 pogorel do tal, nekoliko večji. V njem bo 60 ležišč, v jedilnici pa bo imel 70 sedežev, medtem ko jih je imel stari dom 30. Razdeljen bo na bivalni del z jedilnico in spalni del s sobami. Ob domu bodo postavili kolektorje in sončne celice za optimalno uporabo skozi vse leto. Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

800 tisoč evrov verjetno ne bo dovolj

Po ocenah PD Celje Matica je projekt vreden od 700 do 800 tisoč evrov, a se zavedajo, da so stroški lahko še višji. Koliko sredstev so že zbrali, Povše ni želel razkriti, je pa dovolj, da se prva dela lahko začnejo, je dejal.

V društvu sicer razmišljajo tudi o širših zbiralnih akcijah, a še preden se jih lotijo, bi želeli planincem že kaj pokazati.

Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Foto: Idejna zasnova Kocbekovega doma na Korošici

Nogometni turnir na Korošici Ena od zanimivosti, ki jo planinci že več kot dve desetletji lahko spremljajo na Korošici, je tudi turnir v malem nogometu, ki ga organizirajo na soboto po velikem šmarnu. Ideja o športno-povezovalnem dogodku se je leta 1996 porodila Francu Smodišu. Letos bo na sporedu že 24. izvedba turnirja. Organizatorji se radi pohvalijo, da kljub borbenemu vzdušju, ki je stalnica na tem turnirju, tam še niso zabeležili poškodb, niti zaznali posebne grobosti v nogometni igri. Prvega turnirja leta 1996 se je udeležilo šest ekip, v najlepšem spominu pa je ostal veteranom iz ekipe Šmartno v Rožni dolini, ki so zmagali na prvi izvedbi najvišje ležečega nogometnega turnirja v Sloveniji, nato pa dosežek ponovili še devetkrat.

Na Korošici so trenutno trije bivalni kontejnerji. Eden bo namenjen oskrbnici, drugi prenočitvi planincev in tretji skladišču.

Začasni bivalni kontejnerji

Na Korošici so trenutno postavljeni trije bivalni kontejnerji, ki jih je pripeljal helikopter Slovenske vojske. Na njihovo (brezplačno) pomoč v PD Celje Matica računajo tudi pri prevozu gradbenih materialov.

"Takoj, ko bo sneg skopnel, bomo kontejnerje usposobili za obiskovalce. Eden bo rezerviran za oskrbnico, ki bo tam lahko pripravila osnovne prigrizke in pijačo, drugi za prenočišče (do največ osem oseb), tretji pa bo namenjen skladišču," je povedal Povše.

"Na Korošici je tudi bivak, ki je bil prej postavljen na Malih Podih, zdaj pa so nam ga Kamničani odstopili kot zasilno rešitev. Tudi tam lahko nekaj ljudi prenoči. Razkošno ravno ni, je pa opcija," je še dejal Povše.

Dom naj bi bil dokončan v naslednjih štirih letih, a odprt že prej

Verjame, da bo nova koča dokončana v prihodnjih štirih letih, a odprta bo že prej - takoj, ko bo urejen gostinski del in del s prenočišči, je napovedal.

"Vse bo odvisno od financ. Če bi jih zbrali zlahka, bi bila koča lahko dokončana že v dveh letih, a se zavedam, da je to utopija."