Kaj se dogaja na pogorišču planinskih koč? Od skrbi do veselja, stroškov in še več stroškov.

Najbolj razveseljive informacije smo dobili v Mozirju, kjer bodo novo Mozirsko kočo odprli jutri, 23. julija, dve leti in pol po požaru. Predsednik Planinskega društva Mozirje Boštjan Goličnik je v pogovoru za Siol Sportal poudaril, da je Mozirska koča za njihov okoliš izjemnega pomena.

Foto: Facebook/PD Mozirje

"Največjo potrditev tega smo dobili ravno v tej nesreči, ko je požar prejšnjo kočo popolnoma uničil. Pristop in želja po novi koči sta bila po požaru izjemna, tako z vidika zbiranja sredstev, doniranja, opravljanja prostovoljnega dela, da lahko po dveh letih in pol ta objekt predajamo svojemu namenu. Objekt ima velik pomen za pohodnike, planince, deluje vzajemno s celotno turistično ponudbo v okolici, predvsem smučarskim centrom Golte, priljubljen je med domačini v okolici. Na kratko, Mozirska koča je in bo dihala s krajem in ljudmi."

Alenka Vetrih, oskrbnica Mozirske koče. Foto: Ana Kovač

Oskrbnica Mozirske koče tudi v prihodnje ostaja Alenka Vetrih, ki je v vmesnem obdobju za hrano in pijačo poskrbela v bližnjem objektu, zavetišču gorskih reševalcev. Predlani smo jo obiskali in pripravili spodnji prispevek.

Goličnik pravi, da so s časovnico gradnje zadovoljni, čeprav so si v ekipi zastavili optimistične cilje. Kočo so namenu želeli predati že prej, ob koncu leta 2022. "Kljub vsemu smo s hitrostjo gradnje lahko zadovoljni. Tudi iz vidika tega, koliko prostovoljnih ur in odrekanja za urejanje vsega so potrebovali PD Mozirje, projektanti in preostali, ki so nam pomagali."

Julija 2021. Foto: Ana Kovač

Olajševalna okoliščina je dejstvo, da je do koče možno dostopati z avtomobilom oz. tovornjakom, kar olajša prevoz materiala. "Da, to je prav gotovo eden od pogojev za uspešno in hitro gradnjo, izpostaviti pa je treba tudi veliko angažiranost znotraj PD Mozirje, članov in gradbenega odbora, ki je koordiniral in vodil celotno gradnjo. Domačini iz Šmihela so vedno, ko je bilo treba, priskočili na pomoč. Velik del k uspešnemu zaključku moramo pripisati tudi Občini Mozirje, podjetju BSH, Planinski zvezi Slovenije, ažurnosti in pomoči projektantskega biroja Plan-ing in smučarskega centra Golte. Nehvaležno je naštevati, ker je krog ljudi, ki so nam priskočili na pomoč, res širok. Vsak je prispeval svoj maksimum, da smo gradnjo uspešno zaključili," je poudaril predsednik PD Mozirje.

Foto: Ana Kovač

Če smo prej omenili olajševalno okoliščino, pa seveda ne moremo mimo oteževalne − visokih podražitev. "Res je, gradnjo smo žal začeli v izredno razburkanem obdobju v gradbeništvu, ki se je kazalo v izredno hitrem vzponu cen repromateriala. To je bil velik izziv za društvo, ki je prvotni finančni okvir znatno povečalo, približno za 15 odstotkov, kar je vodilo tudi v iskanje dodatnih sredstev. Finančni okvir, ki je bil v osnovi sprejet in predviden pri samem razpisu, se je praktično podrl, a smo s skupnimi močmi podražitve spravili v novo konstrukcijo in jo zaprli."

Sredstva so z akcijami zbirali sami (prošnje za donatorstvo, prodaja majic ...), organizirali so številne akcije kulturnikov, aktiva kmečkih žena Zgornje Savinjske doline, pa tudi otroci v osnovni šoli so s svojimi akcijami zbirali sredstva. "Nagovarjali smo tako posameznike kot podjetja, občine in druge, ki so darovali sredstva. Določen del je iz svojih fondov namenila PZS, zavarovalnica je izplačala polno odškodnino, na MGRT smo bili uspešni pri razpisu. Nekaj smo morali vzeti tudi kredita za dokončanje naložbe. Pod streho nam je uspelo spraviti milijonski projekt," je zadovoljen prvi mož PD Mozirje.

Foto: Ana Kovač

Mozirska koča ostaja v enakih gabaritih kot prejšnja. "Zunanjost krasijo naravni materiali, kamen in les. Videz koče, ki sovpada z arhitekturo okolice, smo poskušali ohraniti, vendar z določenimi arhitekturnimi modernejšimi vzorci, ki objekt dopolnijo in ga postavijo v sodobni čas. Južno pobočje pod Boskovcem, najvišjim vrhom planote Golte, daje imeniten razgled na dolino. Prostorom smo namenili tudi veliko časa, želeli smo si predvsem domačnosti in funkcionalnosti. Koča je grajena tako, da je prijazna tudi invalidom oz. osebam z gibalno oviranostjo," je naštel Goličnik.

V koči je prostora za približno 40 gostov v jedilnici, prav toliko je tudi sedišč na terasi in pred kočo. Ležišč je trenutno 43.

Novo Mozirsko kočo bodo uradno odprli jutri, 23. julija, ob 12.00. Za hrano, pijačo in dobro voljo bo dobro poskrbljeno.

Nov Frischaufov dom stoji, a del in stroškov še ni konec

Manj optimistične novice pa prihajajo iz Planinskega društva Celje Matica, pod okrilje katerega sodita Kocbekov dom na Korošici in Frischaufov dom na Okrešlju. Prvi je pogorel oktobra 2017, drugi pa novembra 2019.

Brane Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica. Foto: Ana Kovač

Kot je v pogovoru za naš medij povedal predsednik društva Brane Povše, je gradnja Frischaufovega doma v sklepni fazi, ni pa še blizu odprtja. "Trenutno v koči nameščajo strojne instalacije. V začetku avgusta se bodo mojstri vrnili, da zaprejo betonske plošče oz. plošče Knauf, potem pa bomo videli. Muči nas denar, to je največji problem," je priznal Povše.

Nov Frischaufov dom na Okrešlju. Foto: Facebook

"Vse skupaj se je od začetka gradnje precej podražilo. Če bi stroški ostali taki, kot jih je predvidel projektantski predračun, bi bilo vse v redu in bi imeli dovolj denarja, tako pa se je vse močno podražilo. Namesto 800 tisoč evrov se je gradnja podražila na milijon in pol. Dodatna oteževalna okoliščina je dejstvo, da gradimo na višini 1.400 metrov in je zato vse dražje − od dela do transporta." Pri transportu materiala je na pomoč priskočila Slovenska vojska s helikopterjem.

Junij 2021. Foto: Ana Kovač

Povše je dejal, da o časovnici odprtja doma raje ne bi ugibal in dodal, da so planinci kljub temu, da nova koča še ni odprta, v bližnji brunarici deležni osnovne oskrbe. "Planinci lahko dobijo čaj in prigrizek. Obisk je dober, še posebej ob koncu tedna, ogromno je tujcev – Italijanov, Nemcev, Madžarov, Čehov, Poljakov, Nizozemcev.

Julij 2022. Foto: Ana Kovač

Če bi želeli prispevati h gradnji, lahko to storite s SMS-sporočilom (geslo: OKRESELJ5) na 1919 ali donacijami, sponzorji so več kot dobrodošli.

Zaradi previsokih stroškov gradnje nove koče na Korošici novega planinskega doma še dolgo ne bo, so pa tam trije kontejnerski zabojniki, kjer lahko prenoči 16 planincev, oskrbnik pa poskrbi tudi za hrano in pijačo.

Pred uničenim Kocbekovim domom so trije kontejnerski zabojniki, v katerih planinci lahko dobijo hrano in pijačo. Foto: Ana Kovač

