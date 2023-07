Glasovanje za naj planinsko kočo 2023

V teku je že deveta sezona akcije Naj planinska koča. Ljubitelji slovenskih hribov in gora lahko izbirate med 152 planinskimi kočami. Od tega je 29 visokogorskih planinskih koč in kar 123 koč na nižje ležečih predelih. Glasujte za svojo najljubšo planinsko kočo. Lanskoletni zmagovalki, Krekova koča na Ratitovcu in Mihov dom na Vršiču, letos in prihodnje leto ne bosta vključeni v glasovanje, zato zanju ni mogoče glasovati.