Ljubitelji hribov in gora ste odločili: Mihov dom na Vršiču (1085 m) je naj planinska koča 2022, za naj visokogorsko planinsko kočo 2022 pa ste izbrali Krekovo kočo na Ratitovcu (1642 m). Osmo sezono izbora Naj planinska koča je zaznamoval spremenjen način glasovanja: ocenjevanje po treh kriterijih – urejenost, gostoljubje in ponudba – in dejstvo, da je en uporabnik za posamezno planinsko kočo med celotnim glasovanjem lahko glasoval samo enkrat. Zmagali sta koči, ki sta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno.

V osmi sezoni akcije Naj planinska koča, ki je trajala od 30. maja do 5. septembra ste bralci Siol.net med 155 planinskimi kočami za naj planinsko kočo 2022 izbrali najboljši.

Krekova koča na Ratitovcu. Foto: Bojan Puhek Med visokogorskimi planinskimi kočami je letošnji naziv najboljše dobila Krekova koča na Ratitovcu (PD Za Selško dolino Železniki), ki na višini 1642 m kraljuje na vršnem slemenu Ratitovca in slovi po unikatnih flancatih. »Čisto sem ganjena,« je ob nazivu povedala oskrbnica Anica Lotrič, ki je z možem Lojzetom, predsednikom društva, že več kot dve desetletji na čelu oskrbniške ekipe v koči na Ratitovcu. »Zelo sem ponosna na ta naziv. Kot kaže nas lanski naziv ni pokvaril. Ponosna sem na našo ubrano ekipo, ker sam na tako veliki koči tako ne zmoreš vsega dela. Da je naša koča zelo priljubljena med planinci, je poleg naše gostoljubnosti, kulinarike kriva tudi odlična lokacije koče, letos pa še krasno vreme. Letos je bilo planincev še več kot pretekla leta in z večino od njih imamo samo dobre izkušnje.«

Mihov dom na Vršiču. Foto: Peter Podobnik/Sportida Pred dvema letoma je naziv Naj planinska koča dobil Mihov dom na Vršiču ( PD Kranjska Gora) in letos je koča ob cesti na Vršič dobila daleč največ glasov v vseh treh kategorijah. »Tega ponovnega naziva res nisem pričakoval. Za glasovanje bi ne vedel, če naju s Petro na to ne bi opozorili obiskovalce koče. Hvala vsem, ki podpirate najino delo. Trenutno rešujem letošnji največji izziv: najti dodatni izvir vode. Največji problem letošnjega leta je namreč pomanjkanje vode, sploh ob koncih tedna, ko je največja gneča. Za malce olajšanje težave sva omejila delovni čas med tednom, da se do konca tedna nabere kaj več vode in zaenkrat ne pobira rezervacij za naprej. Pri kulinariki trmasto vztrajava, da se vse, kar ponudiva, pripravi v naši mali kuhinji, tako štruklje kot kruh pripravimo vse sami. Pomembno nama je, da je koča urejena, zunaj in znotraj, dobro sodelujeva s PD Kranjska Gora. Glede gostoljubnosti pa dodajam, da vsak ima kdaj slab dan, a po večini se res trudimo, da smo prijazni. Največje probleme imamo tako s turisti, katerim ni jasno, da so prišli v planinsko kočo in ne v gostilno,« je razložil najemnik koče Aleš Štefe, ki je s Petro Bratuša naziv naj planinske koče za Mihov dom na Vršiču prejel že pred dvema letoma. Da imajo v društvu najbolj priljubljeno planinsko kočo, je bil navdušen tudi predsednik PD Kranjska Gora Marko Kopač in dodal, da z oskrbnikoma zelo dobro sodelujejo.

Ostale uvrščene koče

Druga najbolje uvrščena je Lavričeva koča na Gradišču (PD Šentvid pri Stični), kjer obiskovalci najbolj cenijo urejenost in gostoljubje. Tretje mesto je pripadlo Koči na Žavcarjevem vrhu (PD Maribor Matica), kateri so obiskovalci največ točk namenili v kategorijah urejenost in ponudba. Na četrtem mestu je Dom na Kofcah (PD Tržič), na petem pa Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih (PD Krka Novo mesto), kjer planinci stavijo na gostoljubje in ponudbo. Takoj za njimi si sledijo še Koča na Dobrči (PD Tržič), Pogačnikov dom na Kriških podih (PD Radovljica), Koča na Blegošu (PD Škofja Loka) in Zasavska koča na Prehodavcih (PD Radeče).

Letošnji izbor nekoliko drugačen od prejšnjih

Ker smo v letošnjem letu uvedli novosti v samem izboru in spremenili način glasovanja, so se lahko za najboljšo kočo potegovale prav vse koče, ki so želele biti del natečaja, tudi lanskoletni zmagovalki. »Letošnja planinska sezona je bila zelo dobra, v visokogorju med boljšimi v zadnjem časovnem obdobju, morda ponekod v nižje ležečih kočah zaenkrat povprečna. Poletje je zaznamovala suša in pomanjkanje vode v planinskih kočah, predvsem visokogorja, ki se z vodo oskrbuje s pomočjo deževnice. Zato je tudi v marsikateri koči ni za običajno umivanje obiskovalcev. A prijaznost in splošna urejenost koče odtehta tudi to letošnjo hibo pri obisku visokogorskih koč. In zopet sta naziv prejeli koči, ki veliko pozornosti posvečata urejenosti in prijaznosti. Okusne jedi pa so zgolj še pika na i za zadovoljstvo planincev,« je o letošnji sezoni v planinskih kočah povedal strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. Ob tem je še dodal, da se v letošnjem letu del planinskih koč intenzivno prenavlja, nekatere od teh so tudi v času intenzivnih gradbenih del zaprte ali imajo nekoliko prilagojeno ponudbo. »Sredstva za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč prispeva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v višini 5 milijonov evrov. Nadejamo se, da bo država v prihodnje še omogočila finančno podporo okoljskim in energetskim prenovam planinskih koč, tako v okviru vse večje veljave turističnega sektorja, predvsem pa potrebam po ohranitvi čistega okolja in pitne vode.«

Uporabniki so tako vsako planinsko kočo ocenjevali na podlagi treh kriterijev: urejenost, gostoljubje in ponudba. Pri vsakem kriteriju je bilo planinski koči mogoče dodeliti od ene do treh točk. Posamezna planinska koča je torej od enega uporabnika prejela največ devet točk. Točke so se med seboj seštevale.

Zmagali sta koči, ki sta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno.

Druga pomembna novost letošnjega izbora je bila ta, da je lahko en uporabnik za posamezno planinsko kočo glasoval le enkrat med celotnim glasovanjem. V letošnji akciji je bilo oddanih več kot 22.600 glasov, glasovalo pa je 6.660 različnih obiskovalcev.

Namen akcije Naj planinska koča je promocija pohodništva na eni strani in s tem spodbujanje k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi ter ozaveščanje javnosti in pohodnikov o odgovornem ravnanju do gorskega sveta ter varnem obisku gora na drugi strani.