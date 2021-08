"Ljudje prihajajo iz vse Slovenije in nam povedo, da so prišli le zaradi flancatov," o glavnem prodajnem hitu Krekove koče na Ratitovcu pripoveduje oskrbnik koče in predsednik PD za Selško dolino Železniki Lojze Lotrič. Ta skupaj z Anico skrbi za eno izmed finalistk izbora Naj planinska koča, v katerem je Krekova koča že stara znanka.

Anica in Lojze Lotrič že 24 let skrbita za Krekovo kočo na Ratitovcu, ki je med slovenskimi ljubitelji pohodništva in hribov poznana predvsem po izjemnih flancatih. "Pri nas skuhamo joto, ričet, bograč, telečjo obaro, žgance, kislo mleko in vse to gre za med. Od sladic in nasploh pa so seveda na prvem mestu flancati. To je naš prodajni hit. Ljudje prihajajo iz vse Slovenije in nam povedo, da so prišli le zaradi flancatov," razlaga Lojze Lotrič.

Oskrbnika Lojze in Anica Lotrič Foto: Peter Podobnik

V letošnji sezoni so z obiskom zadovoljni, v poletnih mesecih jim je bilo naklonjeno tudi vreme. "V teh treh mesecih je bila obiskanost za približno deset odstotkov manjša kot lani, a glede na to, da je bila za nas lani res rekordna sezona, ni nič čudnega in narobe, če je letos obiska nekoliko manj," pravita oskrbnika koče.

Glavni prodajni hit v Krekovi koči so že nekaj let flancati. Foto: Peter Podobnik

Gostje iz vse Slovenije

Krekova koča stoji tik pod Gladkim vrhom, na višini 1642 metrov, na vršnem slemenu Ratitovca. Večinoma gostijo slovenske planince, ker je koča dokaj lahko dostopna, je med njenimi obiskovalci tudi veliko družin z majhnimi otroki. Od koče je lep razgled na Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, v daljavi pa vidimo tudi Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe.

Krekova koča stoji tik pod Gladkim vrhom, na višini 1642 metrov, na vršnem slemenu Ratitovca. Foto: Peter Podobnik

"Po narečju in pogovoru z ljudmi res vidimo, da ljudje prihajajo k nam z vseh koncev Slovenije. Veliko jih pride iz Bohinja, sploh če čas ni primeren za kopanje. Potem se jih veliko odloči za pohod do nas. Ogromno jih pride tudi s Soriške planine, kjer so zdaj ustanovili nov kamp, tako da je tudi od tam veliko obiskovalcev," razlaga Lotrič. "Smo se pa odločili, da bonov ne bomo uvedli. Pri nas ljudje res ne porabijo nekih ogromnih količin denarja, tudi povpraševanja po tem praktično ni bilo, tako da se za to na koncu nismo odločili."

V prihodnjem letu se obeta novost

Krekova koča je bila v letih od 2001 do 2014 deležna popolne obnove. Zgrajeni so bili nove sanitarije, nosilni stebri in poslopje zgornje postaje tovorne žičnice, čistilna naprava in zbiralnik vode, ki zagotavlja nemoteno oskrbo koče z vodo. V prihodnjem letu pa bo koča dobila še novo streho. "Prijavili smo se na razpis gospodarskega ministrstva, ki bo namenilo nekaj denarja za koče. Mislim, da nam je uspelo, tako da bomo v prihodnjem letu v celoti prekrili in izolirali našo kočo," pove Lotrič.

Bivak v neposredni bližini koče Foto: Peter Podobnik

Foto: Peter Podobnik

Koči, ki nosi ime po dr. Janezu Kreku (1865–1917), organizatorju slovenskega zadružništva, ki je menda rad zahajal na Ratitovec, je koronavirus lani prinesel rekordni obisk, kljub temu pa so se zaradi ukrepov v koči v zadnjem letu spopadli tudi z nekaj ovirami.

"Zdaj, v poletni sezoni, je stanje v redu. Glede na to, da je zdaj poletje in je na Ratitovcu toplo, nam vse skupaj dobro uspeva. Mize imamo razporejene na tri tisoč kvadratnih metrih, tako da razdalja med mizami ni problem. Tudi strežbo imamo urejeno tako, da je v skladu s predpisi. So se pa ti ukrepi zelo poznali spomladi oziroma v predsezoni, ko je bila koča odprta ob koncih tedna. Takrat smo imeli kočo dva meseca zaprto, potem ko smo odprli, pa je bila strežba skorajda nemogoča. Takrat res ni bilo lepo obdobje, imeli smo tudi nekaj prijav, da se ne držimo pravil," se spominja Lotrič, ki pa kljub temu ostaja pozitiven, s svojo dobrodušnostjo in dobro voljo pa bosta z ženo Anico in preostalimi skrbniki ter z odlično kuhinjo na Krekovo kočo zagotovo privabila še ogromno gostov.

