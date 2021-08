Pogačnikov dom na Kriških podih: 2050 metrov nad morjem, kjer imajo mladi glavno besedo #video

Pogačnikov dom na Kriških podih ste tudi letos uvrstili v finale izbora Naj planinska koča, v kateri z glasovanjem izbirate najljubšo planinsko kočo, še bolj pa je to izraz zaupanja in navdušenja nad oskrbniško ekipo, ki koči daje pravi čar. Ekipa na Kriških podih je ena najmlajših, če ne kar najmlajša v slovenskih gorah.

Na Siol.net nadaljujemo predstavitve finalistov izbora Naj planinska koča, ki ga že sedmo sezono pripravljamo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. Včeraj smo predstavili ekipo, ki vas pričakuje v Domu na Kofcah, ta je pred kratkim doživel veliko obnovo, danes pa nadaljujemo s Pogačnikovim domom na Kriških podih, 2050 metrov nad morjem.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Dom spada pod okrilje Planinskega društva Radovljica in je znan po tem, da imajo v njem glavno besedo mladi. Ekipa letošnje sezone se na starostni premici giblje med 18. in 26. letom. Mladim pri vodenju doma pomagata gospodar, ki skrbi za dobavo hrane in sanacije, in pomočnik gospodarja.

Letošnje poletje sta za oskrbniško krmilo poprijeli Maša Stanič (videoprispevek iz leta 2019 si lahko ogledate spodaj) in Ana Potočnik, ki je življenje na Kriških podih dodobra spoznala že iz pripovedovanje svoje mame. Tudi ona je namreč v mlajših letih pomagala na Pogačnikovem domu.

(video in montaža: Jan Lukanović)

Od takrat se je marsikaj spremenilo. Tudi to, da planinci prenočišče in hrano lahko plačajo s turističnimi boni ( ne pozabite prinesti kopije osebnega dokumenta , naproša Ana), prenočišče pa rezervirajo prek spleta.

>>> Navodila za rezervacijo prenočišča preko spleta.

Enotni rezervacijski sistem, ki ga uporablja še nekaj slovenskih planinskih koč, je testno zaživel že lani, novost letošnje sezone pa je ta, da ko planinci pozabijo odjaviti rezervacijo v primeru neprihoda, oskrbnik z njihove kreditne kartice odtegne 11 evrov za stroške rezervacije.

Trenutno je na Pogačnikovem domu šefica Ana Potočnik (levo), ki se na Kriške pode vrača že štiri poletja. Foto: Facebook

Ana, ki na Pogačnikovem domu pomaga četrto sezono, pravi, da so novega sistema sicer veseli, saj je stanje rezervacij zdaj bolj pregledno, je pa težava v tem, da sistem še vedno dajejo porodni krči in da povzročajo sive lase starejšim planincem, ki niso vešči dela z računalnikom in uporabe interneta.

Dela se od jutra do mraka

V Pogačnikovem domu se dela od jutra do večera. Jutra se začenjajo ob 5.30, ko je treba zakuriti v peči ter skuhati čaj in kavo za tiste planince, ki se že zarana odpravljajo osvajat bližnje vršace.

Ob 6. uri se v kuhinji ekipa razširi. Sledi priprava zajtrkov. Planincem zjutraj najbolj teknejo jajčka. V prejšnjih letih, ko je bila koča lahko polno zasedena, saj se nam o pojavu covid-19 ni še niti sanjalo, so jih na dan spekli tudi do 70 oz. celo 100, kolikor šteje interni rekord.

Kar zadeva hrano, ponujajo tipično planinsko, pri čemer so pozorni na to, da jedi ne zgoščujejo z moko, tako da so primerne tudi za tiste z alergijo na gluten.

Največ zanimanja je za golaž, ričet in špagete boloneze, kadar so na jedilniku, med sladicami pa sta vedno na voljo pijana nevesta in jabolčni drobljenec. Pripravljajo tudi narezke iz domačega sira in salame in vam spakirajo sendvič "to-go".

Po zajtrku sledijo "ogrevanje" blagajne in točilnega pulta, pospravljanje sob, strežba, odgovarjanje na vprašanja, svetovanje pri izbiranju tur, sprejemanje planincev, ki potrebujejo prenočišče, in še in še. Delo se konča v poznih večernih urah, ko je koča spet kot iz škatlice.

Foto: Facebook

Predlani so v domu prenovili jedilnico in pod okriljem evropskega projekta Life SustainHuts postavili vetrnico, ki ustvarja zalogo energije. Da bi še zniževali emisije ogljikovega dioksida v naravnem okolju, so na streho doma postavili dodatne sončne celice. Lani so dobili nov pomivalni stroj, ki jim precej olajša delo, čaka pa jih še prenova sob s skupnimi ležišči.

Pogačnikov dom je odprt od sredine junija do konca septembra, če ga boste obiskali zunaj teh terminov, si zatočišče lahko poiščete v zimski sobi. Če bodo razmere glede covid-19 pod nadzorom, bodo zadnji konec tedna v septembru pripravili poslovilno zabavo.

Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Iz Zadnjice in od drugod

Večina planincev se do doma povzpne iz kraja Zadnjica na 50. serpentini vršiške ceste proti Trenti (hoja po dokaj preprosti, v zadnjem delu zelo razgledni poti vam bo vzela nekaj več kot štiri ure), nekateri pa prisopihajo tudi z Vršiča in doline Vrata.

Večina se jih v času obiska Kriških podov povzpne še na katerega od bližnjih vrhov (Razor, Planja, Stenar, Križ in Gamsove).

Opozorilo: Če nameravate v prihodnjih dneh na Razor, imejte v mislih, da je zaradi obnove pot s sedla Planja do vrha Razorja ta konec tedna (od 19. do 22. avgusta) zaprta.

Foto: Facebook