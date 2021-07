Osupljiv snežni krater v nedrju Kamniško-Savinjski Alp

Snežni plazovi konec zime in pa zgodaj spomladi prinesejo veliko količino snega z Mrzle gore. Ko je nekoliko topleje, voda pada v snežišče in izdolbe luknjo – Matkov škaf.

Najmanjša med alpskimi dolinami na Solčavskem Matkov kot, ki je najznačilnejše ledeniško preoblikovana v zgornji polovici ter precej zaprta in odročna, skriva osupljivo naravno znamenitost. To skoraj šest kilometrov dolgo dolino na jugozahodu obdajajo visoke gore, tudi 2.203 metre visoka Mrzla gora, ki velja za enega najtežje dostopnih slovenskih dvatisočakov.

In prav Mrzla gora je "sokriva" za nastanek Matkovega škafa, ki smo ga uvrstili med markantne točke v slovenskih gorah in hribih. "Snežni plazovi konec zime in pa zgodaj spomladi prinesejo veliko količino snega z Mrzle gore. Ko je malo topleje, voda pada v to snežišče in izdolbe luknjo – Matkov škaf," so nam o naravnem pojavu v Kamniško-Savinjskih Alpah pojasnili pri TIC Center Rinka.

Najbolje ga je obiskati junija. Starejši domačini pravijo, da je znal biti globlji od 30 metrov. V povprečju je v zgornjem delu širok okoli 20, 30 metrov. Foto: Arhiv TIC Center Rinka

Matkov škaf, ki se nahaja na 1.480 metrih nadmorske višine, opisujejo tudi kot kraterju podoben snežni kotel, katerega dimenzije so odvisne od snežnih razmer. V povprečju je na najširšem, zgornjem delu širok okoli 20 do 30 metrov, nato pa se zoža. "Čez steno nad snežiščem v nekaj stopnjah pada okoli 40 metrov visok občasen slap, ki ga napaja snežnica izpod krnice. Škaf ima obroče - različne plasti snega so različno obarvane in mu dajejo značilen videz," so o pojavu, ki se pojavi spomladi in nato z višanjem temperatur kopni, zapisali še pri Centru Rinka.

Pohod na Matkov škaf Foto: Arhiv TIC Center Rinka

Kot pravijo, je Matkov škaf najbolje obiskati junija, sneg pa se obdrži vsaj mesec ali dva, odvisno od količine. V arhivu Planinskega vestnika so zabeleženi podatki za leto 1980, ko je bil globok 23 metrov, in leto 1981, ko je je bila globina 28 metrov. A kot dodajajo v informacijskem centru, se starejši domačini spominjajo, da je znal biti tudi globlji od 30 metrov.

Sredi letošnjega junija (13. junija) je bil globok 16,5 metra in širok 11,5 metra.

Nekateri ga uporabijo tudi za plezalno izkušnjo.

In kako do Matkovega škafa, ki ob milih zimah težje kljubuje toplemu vremenu? Na začetku Matkovega kota je ob cesti manjše, slabše označeno parkirišče. Od tam vas čaka 1,5 ure hoje. Prvi del poti je lahek, proti koncu pa gre pot po skalovju oziroma snegu, zato se priporoča zimska oprema. Mimo Škafa vodi že prej omenjena planinska pot na Mrzlo goro.

