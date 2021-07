Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MARKANTNE TOČKE, POVEZANE S SLOVENSKIMI HRIBI IN GORAMI (2.)

Naravni kraški most Otliško okno je priljubljena izletniška točka, ki ponuja razglede na Vipavsko dolino.

Naravni kraški most Otliško okno je priljubljena izletniška točka, ki ponuja razglede na Vipavsko dolino. Foto: TIC Ajdovščina

Tokratni markantni simbol, povezan s slovenskimi hribi in gorami, smo našli na robu Trnovskega gozda nad Ajdovščino. Otliško okno, katerega nastanek legenda povezuje s hudičem, ponuja odlične razglede na Vipavsko dolino in na 800 metrov nadmorske višine vabi v vseh letnih časih.

Ljudje si nastanek kraškega Otliškega okna nad Vipavsko dolino razlagajo tudi z legendami. Po besedah predsednika PD Ajdovščina Cvetka Ušaja je najbolj zanimiva in razširjena tista o hudiču in iskanju zaklada, ki je tudi zapisana na plošči na poti.

Legenda pravi, da je hudič v Čavnu iskal zaklad, a ob tem padel, z rogovi udaril ob Čaven in oblikoval Otliško okno. Foto: Pe. M. "Ko je hudič slišal, da je v Čavnu zaklad, ga je začel iskati. Želel je premakniti Čaven, pri tem pa padel, z rogovi udaril ob Čaven in nastalo je okno," o legendi pove naš sogovornik, a ob tem hitro pripomni, da gre za naravno okno.

Znanstvena razlaga pravi, da je voda našla pot čez kamnino ter z erozijskimi in korozijskimi procesi razširila razpoko do današnjega okna, katerega oblika spominja na kapljo oziroma solzo.

Naravni kraški most je na 800 metrih nadmorske višine, v višino meri 12 metrov, najširši del je širok sedem metrov. Gre za naravno znamenitost, ki ponuja čudovite razglede na Vipavsko dolino.

Visoko je 12 metrov, najširši del je širok sedem metrov. Foto: Janez Medvešek Ena bolj fotografiranih točk na tem koncu Slovenije, ki se pogosto znajde na družbenih omrežjih:

Bogata flora

"Verjetno na tem koncu ni mesta, ki bi bilo tolikokrat fotografirano, kot je Otliško okno. Krasi ga zelo bogata flora, tudi favna, ampak še bolj cvetje. Zdi se, kot bi prišel v botanični vrt. Treba ga je doživeti," o priljubljeni točki za domačine in preostale Slovence razlaga Ušaj.

"Krasi ga zelo bogata flora, tudi favna, ampak še bolj cvetje. Zdi se, kot bi prišel v botanični vrt." Foto: Janez Medvešek

Pod Otliškim oknom je še manjše okno. Naravni kraški most je lahko hkrati cilj in izhodišče za Pot po robu, s katere se odpirajo razgledi do Italije. Daje občutek visokogorja, pa čeprav nismo v visokogorju. Foto: Janez Medvešek

"Praktično ni turista, ki bi prišel v Ajdovščino, a ne bi stopil do Otliškega okna"

Otliško okno, pod njim je še manjše okno, je zelo obiskano v vseh letnih časih. Pred izbruhom koronavirusa je bilo leta 2019 v vpisni knjigi več kot pet tisoč vpisov, a prava številka je precej višja, saj večina obiskovalcev, sploh domačinov, ki tja zahajajo dnevno, svojih obiskov ne beleži.

"Takrat smo imeli v enem mesecu planince iz 20 različnih držav z različnih celin. Prišli so tudi iz ZDA, Avstralije, Japonske … Ko smo brali vpisno knjigo, smo se kar čudili, kako poznana je naša atrakcija po svetu. Praktično ni turista, ki bi prišel v Ajdovščino in ne bi stopil do Otliškega okna."

Občutek visokogorskega doživetja, pot, primerna tudi za otroke

Foto: Pe. M. Do okna oziroma votle stene, po kateri je dobila ime vas Otlica, se lahko odpravimo iz različnih smeri. Ena od bolj pogostih in poznanih poti je tista mimo izvira Hublja, ki Vipavsko dolino napaja s kakovostno vodo.

"Tam se začne steza, ki nas v dobri uri pripelje do Otliškega okna. Okno je lahko hkrati cilj in izhodišče za Pot po robu, ki vodi mimo Sinjega vrha ali pa proti Čavnu. Gre za nenevarno pot, primerno tudi za družine z majhnimi otroki, ki nam da občutek visokogorskega doživetja, čeprav nismo v visokogorju," dodaja Ušaj.

Še namig. Če se odpravljate do Otliškega okna, si nedaleč stran oglejte še kamnitega polža in piramido.

Kamniti polž nedaleč od Otliškega okna Foto: Janez Medvešek