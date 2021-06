Najjužnejše slovenske pešpoti za prave sladokusce

V popotniški oddaji S kavča na plano odkrivamo neznane oziroma bolj skrite kotičke, ki jih sicer ne bi radi spremenili v množično obiskane lokacije, a vendar je naše veselje, ko z Alešem in Igorjem Novakom potujemo po Sloveniji, tako veliko, da preprosto moramo deliti z bralci Siol.net vse, kar odkrijemo. Novakova sta med potepanjem po Beli krajini prenočila v kampu Podzemelj, ki je idealna izhodiščna točka za sprehod ali pohod po bližnji okolici.

Tokrat bi radi predstavili najjužnejše slovenske pešpoti. Pohodništvo je v naših genih, in večkrat pozabljamo, da so dobre trase za nepozabne izlete tudi v krajih, ki jih ne povezujemo s hribovitim svetom.

Spremljajte novo spletno popotniško oddajo S kavča na plano!

Urejene pohodniške poti ob bregovih reke Kolpe

Najjužnejše slovenske pešpoti: Mlinarska pot, Župančičeva pot, Učna pot Kučar–Kolpa in Učna pot Zdenc–Vidovec ter grajska pot so samo nekatere od številnih, ki jih Bela krajina ponuja zagrizenim ljubiteljem narave. Dolge so od dveh pa tudi do 25 kilometrov, prilagodimo jih lahko svojim zmožnostim. Užitek na poti je zagotovljen.

Učna pot Kučar–Kolpa

Krožna učna pot Kučar–Kolpa nas pelje do kampa Podzemelj v vas Podzemelj, na vrh Kučarja, nazaj skozi Zemelj, mimo cerkve sv. Helene na izhodiščno točko. Med sprehodom si lahko ogledamo gradišče iz obdobja starejše železne dobe, opazujemo zemljene gomile, spoznavamo naravo in reko Kolpo ter se ob tem naužijemo čudovite krajine. Največja nagrada so razgledi na reko Kolpo.

Relacija: Kamp Podzemelj–Podzemelj–Kučar–Zemelj–Kamp Podzemelj

Izhodišče: kamp Podzemelj

Dostop: cesta Metlika–Črnomelj

Dolžina: 3 km

Trajanje: 1,5 h

Najvišja točka: Kučar, 222 m

Težavnost: lahka

Kolpa pri Adlešičih

Župančičeva pot od Dragatuša do Vinice

Župančičeva pot povezuje kraje med pesnikovo rojstno Vinico in vasjo Dragatuš. Pot je razmeroma nezahtevna, saj poteka večinoma po ravninskih travnikih in gozdovih. Zahtevnejši je le vzpon na Žeželj in spust z Žežlja po romarski poti. Uživamo lahko v slikovitem kraškem svetu med sprehodi po steljnikih.

Relacija: Dragatuš–Pusti Gradec–Veliki Nerajec–Mala Lahinja–Belčji Vrh-Hrast pri Vinici–Gornji kal–Perudina–Žeželj–Vinica

Izhodišče: Dragatuš

Dostop: Cesta Črnomelj–Vinica v središču vasi Dragatuš

Dolžina: 13 km

Trajanje: 4 h

Najvišja točka: Žeželj, 334 m

Težavnost: lahka

Obkolpska grajska pešpot

Pot po enem najlepših predelov Krajinskega parka Kolpa se začne v Žuničih in konča v Dragoših. V poletnih mesecih je na poti prijetno hladno, v času posebno visokih vod pa pot ni v celoti prehodna. S poti ob Kolpi vodijo steze ali poljske poti v vasi nad njo.

Relacija: Žuniči (Šokčev dvor)–Miliči–ob Kolpi do Pobrežja–Dolenjci–Fučkovci–Dragoši

Izhodišče: Žuniči (Šokčev dvor)

Dostop: cesta Črnomelj–Adlešiči–Žuniči ali cesta Vinica–Zilje–Preloka–Žuniči

Dolžina: 25 km

Trajanje: 5 h

Težavnost: nezahtevna, brez večjih vzponov

Opuščen mlin na Kolpi

Najjužnejša slovenska pešpot od Radencev do Damlja

Edinstvena pot na območju Krajinskega parka Kolpa se vije tik ob reki Kolpi mimo izvira Trpotec in poteka po travnikih ter gozdovih ob Kolpi. Izvir Trpotec velja za vodo večne mladosti. V vasi Breg obratuje mlin na reki Kolpi, nedaleč stran pa se nahaja najdaljša belokranjska kraška jama Kobiljača. Vas Kot pri Damlju je najjužnejša točka Slovenije.

Relacija: Radenci–Breg–Kot–Damelj

Izhodišče: Radenci, pri kapeli

Dostop: cesta Črnomelj–Stari trg ob Kolpi, v vasi Radenci

Dolžina: 11 km

Trajanje: 3 h

Najvišja točka: Damelj, 217 m

Težavnost: nezahtevna

Mlinarska pot od Damlja do Vinice

Mlinarska pešpot je dolga približno deset kilometrov in nima večjih vzponov ali spustov. Poteka v glavnem v bližini reke Kolpe, je razgibana in nezahtevna, zato je primerna za različno pripravljene pohodnike, pa tudi za družine.

Relacija: Damelj–Kot–Damelj–Otok–Vukovci–Kovačji Grad–Učakovci–Sečje selo–Vinica

Izhodišče: Damelj

Dostop: cesta Črnomelj–Vinica–Damelj

Dolžina: 10 km

Trajanje: 2 h

Najvišja točka: Damelj, 217 m

Težavnost: razmeroma nezahtevna

Krajinski park Lahinja

Potepanje ob reki Lahinji

Krajinski park Lahinja blizu Dragatuša je zaščiteno območje zgornjega dela toka reke. Skozi enega izmed dveh naravnih rezervatov v Krajinskem parku Lahinja se lahko sprehodite po podestu in splezate na opazovalnico.

Relacija: Podlog–Zorenci–Velika Lahinja–Črešnjevec–Knežina–Belčji Vrh–Mala Lahinja–Pusti Gradec–Podlog

Začetek: Podlog (Apartmaji Malerič)

Dostop: cesta Črnomelj–Dragatuš

Dolžina: 14 km

Težavnost: lahka

Učna pot Zdenc–Vidovec

Na obrobju belokranjskega kraškega ravnika se vzhodno od vasi Božakovo odpirata zanimivi kraški jami Zdenc in Vidovec. Izvirna jama Zdenc je ena najlepših urejenih belokranjskih izvirnih jam, ki priča o nekdaj veliki navezanosti ljudi na kraške izvire. Za obzidanim vhodom v jamo se odpira 78 metrov dolga izvirna jama. Jama Vidovec je z 270 metri najdaljša belokranjska vodna jama.

Relacija: okrog vasi Božakovo

Začetek: Božakovo

Dostop: cesta Metlika–Rosalnice–Božakovo

Dolžina: 2 km

Trajanje: 1 h

Najvišja točka: Božakovo, 176 m

Težavnost: lahka