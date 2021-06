Čisto na jugu iskala dobro foto točko in odkrila pravo južno lepotico

Prepustite se idilični pokrajini ob najčistejši slovenski reki

Mehki bregovi ob reki Kolpi, brezovi gozdovi s preprogo praproti, ki ji pravi steljniki, okusne lokalne dobrote in pravljično lepa pokrajina, posejana z zidanicami – vse to je belokranjska regija, za katero si je vredno vzeti dovolj časa. To je pokrajina, kjer prav vsak obiskovalec lahko poišče nekaj za prijeten oddih. Tako sta tudi brata Aleš in Igor Novak odkrila, kaj vse lahko počneta v tem odmaknjenem turističnem dragulju. V popotniški oddaji S kavča na plano sta tako v svoj mozaik dodala še nekaj zakladov, ki jih lahko podoživite čisto po svoje.

Bela krajina se nam zaradi odmaknjenosti zdi skoraj eksotična destinacija, zato je po krivici zapostavljena. Ko ji bomo dovolili, da nas očara s svojimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi ter s svojimi možnostmi za aktivni oddih, bomo postali njeni večni oboževalci. Obdajajo jo Gorjanci in Kočevsko hribovje ter Kolpa, ki velja za najčistejšo in najtoplejšo slovensko reko.

Letališče Picadilly Hope pri vasi Otok

Prizor kot iz filma Top Gun, a je nastal v skrivnostni Beli krajini. Foto: belakrajina.si

Na poti iz Metlike v Črnomelj se pri vasi Otok nahaja partizansko letališče Picadilly Hope, kjer še vedno kraljuje dvomotorno propelersko letalo iz druge svetovne vojne Douglas C-47 Dakota. Letalo je postavljeno v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem narodnoosvobodilnega boja. Lokacija omogoča stalni ogled, nedaleč stran pa obratuje tudi športno letališče Prilozje.

Drugo belokranjsko partizansko letališče, ki je bilo na Krasincu, je bilo večje in je imelo dve pristajalni stezi. Picadilly Hope je bil upanje mnogim, ko so sovražne sile napadle prvotno partizansko zasilno letališče na Notranjskem. Tu je 17. septembra 1944 pristalo prvih pet britanskih letal. Z obeh belokranjskih letališč se je v svoje baze vrnilo več kot 800 rešenih zavezniških pilotov, od tu so v zavezniške bolnišnice v Italijo odpeljali več kot tisoč ranjenih partizanov, na varno pa prek dva tisoč otrok, žensk in starejših. Letališče je služilo kot dostavna točka za hrano, obleko, medicinsko opremo in zdravila, vojaško opremo ter strelivo.

Spremljajte novo spletno popotniško oddajo S kavča na plano!

Čaroben izvir Krupe

Pod vodo se nahaja kraška jama, kjer naj bi živela tudi človeška ribica.

Izvir reke Krupe je eden najlepših izvirov in nas očara z nebeško modrino kraške reke, ki izvira izpod mogočne 30-metrske skalne stene. Prelepa naravna kulisa je več kot dovolj velik razlog za obisk vasi Krupa.

Ob strugi reke, ki se po dveh kilometrih izlije v Lahinjo, se vije učna pot. Ob reki so postavljeni štirje mlini in dve žagi. Pod izvirom naj bi v podzemni kraški jami živela tudi človeška ribica. Na levem bregu Krupe pa si lahko ogledamo tudi kraško jamo z imenom Judovska hiša, ki je bila poseljena že v kameni dobi. Če sledimo poti, kmalu pridemo do razvalin gradu Krupa. Izvir in okolica Krupe predstavljata izjemno naravno in kulturno dediščino semiške občine in Bele krajine.

Območje ob Krupi je bogato tudi s pticami. Tukaj jih živi več kot štirideset vrst, od tega devet z rdečega seznama ogroženih ptic v Sloveniji. Ob Krupi živi tudi želva sklednica. V Sloveniji je poznana kot edina avtohtona želva celinskih voda.

Darovanje bika nad vasjo Rožanec

Aleš med obredom žrtvovanja na Mitreju pri Rožancu. Mitra je perzijski bog svetlobe. Mitrej pri Rožancu spada med najbolj poznane ostaline antičnega časa na območju Bele krajine.

Pripadniki kulta Mitre so svoje oltarje postavljali pod zemljo, v votlinah ali v naravnih jamah, skrite pred soncem, zato je Mitrej pri Rožancu nekaj posebnega, saj stoji na odprtem kraju. Mitraizem, ki izvira iz prastarih perzijskih verovanj, je bila v drugi polovici 2. stoletja in v 3. stoletju vera, ki je temeljila na cikličnem menjavanju življenja in smrti, na boju med dobrim in zlim ter na moči darovanj. Mistični obredi in verovanja so bila ob koncu 4. stoletja prepovedana, svetišča pa uničena. Eno takšnih svetišč, v Sloveniji jih je pet, je bilo tudi v Beli krajini, v Judovem gozdičku nad vasjo Rožanec. Reliefna upodobitev predstavlja boga Mitro, ki kleči na bikovem hrbtu.

Z žrtvovanjem bika poskuša odrešiti življenje na zemlji.

Po razgled na Sveti Križ Bela krajina preseneča s številnimi naravnimi in kulturnimi zakladi. Foto: Getty Images Po mističnem Mitreju sta se Aleš in Igor z ekipo odpravila na imeniten razgledni stolp, ki je pravzaprav razvalina cerkvice Sv. Križa na vrhu gozdnatega hriba Sveti Križ (593 m) nad Mavrlenom pri Črnomlju. V okolici cerkvice so našli nekaj predmetov iz pozne bronaste dobe (9.−6. st. pr. n. š.).

Naravnost iz šotora: osupljivo lepa Kolpa

Foto: Getty Images

Ob Kolpi se razprostira Krajinski park Kolpa. Kolpa in njeni bregovi ponujajo veliko možnosti za ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa: plavanje, športni ribolov, čolnarjenje s kajaki, rafti in kanuji, pohodi po urejenih poteh in sprostitev v čudoviti naravi. Ob Kolpi se lahko namestimo na številnih turističnih kmetijah ali v kampih.

Reka Kolpa je v letu 2010 prejela prestižni naziv Evropske destinacije odličnosti EDEN v Sloveniji, ki ga v okviru razpisov, namenjenih razvoju trajnostnega turizma, podeljuje Evropska komisija.

Na polovici poti med Metliko in Črnomljem je vas Podzemelj, kjer ljubitelji kampiranja lahko uživajo v prijetnem počitniškem resortu za družine in vse ljubitelje aktivnega doživetja v naravi. Miren kamp Podzemelj, ki leži tik pod vasjo, ima adrenalinski park, možnost izposoje supov, kanuje in kolesa. Tako je lahko spoznavanje Bele krajine še bolj pristno. Kamp se razprostira vzdolž Kolpe in tako omogoča pogled na reko naravnost iz šotora.

Steljniki, porasli z brezami Foto: Getty Images

Za konec: jedi, ki jih morate poskusiti v Beli krajini: Jed dobrodošlice: belokranjska pogača - belokranjska pogača, - belokranjski žlinkrofi, - jagenjček na ražnju, - belokranjska povitica, - belokranjska šara z žitno klobaso, - ajdova potica, - belokranjska povitica, - semiško fulanje.

Potepanje po Koroški, Posavju in Kočevskem: