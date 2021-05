Po Koroški drvela s 120 kilometri na uro

Aleš in Igor Novak sta svojo pot z Berlingom po Sloveniji začela na Koroškem. Po začetnem prigovarjanju, ki je zaradi Igorjeve delovne zagretosti ves projekt za trenutek postavilo na kocko, kot si lahko ogledate v oddaji, sta hitro in udobno prispela v deželo kralja Matjaža, ki skriva preštevilne zaklade. Spremljajte novo spletno popotniško oddajo S kavča na plano !

Z ogledovanjem čudovite dežele ob prihodu nista izgubljala veliko časa, saj je bilo treba Igorja hitro in prepričljivo navdušiti, da ne bi prehitro obupal in jo popihal nazaj za računalnik. Igor ima za njun enotedenski dopust po Sloveniji velike načrte.

Takoj sta si nadela alpinistično opremo in se odpravila na eno od najbolj adrenalinskih doživetij pri nas – na največji in najdaljši zipline v Sloveniji.

Z Navrškega vrha nad Črno proti smučišču v dolini

Olimpline je rajski kraj za vse ljubitelje hitrih in dolgih spustov po jeklenici. Kako se je odrezal previdni Igor in kako je šlo avanturistu Alešu? Drugače, kot si predstavljate! Preverite v videu!

Ena minuta neprekinjenega "letenja" je največ, kar premorejo slovenske, morda celo evropske jeklenice.

Več kot kilometer dolg spust z Navrškega vrha (1.001 m) proti smučišču, ki leži 200 metrov nižje, vam ponuja osupljiv razgled na Črno na Koroškem, poimenovan pa je bil po olimpijskih prvakih, ki prihajajo iz teh krajev. Po nekaterih navedbah naj bi Olimpline prekašal celo vse zipline v Evropi.

Prepustite se užitku in zajadrajte nad dolino. V približno minuto dolgem spustu pa pozabite na vse "dolinske" skrbi in se prepustite zvoku vetra.

Ko stojiš nad vzletiščem Olimplinea, bi se najraje v dolino odpravil peš. A obstaja boljša možnost, saj je pešpot označena kot zelo zahtevna.

Ni veliko krajev, kjer najdeš ravnino v hribu

Gosta mreža rudniških rovov pod Peco je preoblikovana v kolesarske poti za gorske kolesarje.

Zakaj bi ubirali klasične in preverjene poti, ko lahko spoznate Slovenijo s povsem drugega zornega kota? Sledite Alešu in Igorju v koroško podzemlje. Pa ne peš, to bi bilo preveč vsakdanje. Najemite kolo in prekolesarite pot, ki je namenjena prav kolesarjenju.

Kolo je v tem primeru prevozno sredstvo, s katerim si lahko ogledate rudnik, v katerem so več kot tristo let odkopavali svinčevo in cinkovo rudo.

Največji nejeverneži, med katerimi je seveda tudi Igor, so presenečeni, ko odkrijejo, kako prijetno je kolesariti v popolni temi med podzemnimi rovi. Pod budnim očesom kolesarskega vodnika ste lahko prepričani, da boste pod Peco v varnih rokah.

"Glavo nizko!" in akcija. Pazite le, da ne zatavate po približno 800 kilometrih rudniških rovov pod Peco.

Izhodiščna točka: Rudarski muzej v Mežici

Barčica po jamskem jezeru plava

Podzemlje Pece lahko raziščete tudi s kajakom.

Veslanje s kanujem po jamskem jezeru je še ena neverjetna avantura, ki si je ne morete privoščiti na vsakem koraku.

V enem dnevu lahko doživite toliko različnih stvari, da je Koroška resnično idealna lokacija za malce bolj "odštekan" dopust, ki si ga zagotovo že zaslužite.

Aleš in Igor sta nadaljevala kar pod Peco in gorski kolesi zamenjala za drugo prevozno sredstvo. Igor je upal, da je čas za sproščujočo vožnjo z vlakcem, a mu Aleš ni mogel ustreči, kajti čas je bil za "mirno" plovbo po jezeru, ki sta ga našla kje drugje kot pa v jami. Pa je bila res tako mirna?

Kako so nastala jezera pod Peco? Po koncu proizvodnje rude je voda zalila velike rudniške odkope, nastala so čarobna podzemna jezera.

Prenočišče pod budnim očesom kralja Matjaža

Po napornem dnevu se prileže počitek. Aleš in Igor sta si pod Peco postlala kar v udobnem Berlingu, v objemu čudovite narave krajinskega parka Topla.

Krajinski park Topla, ki je od leta 1966 zavarovan kot naravna znamenitost in krajinski park, je ena od najslikovitejših gorskih dolin pri nas.

Iskanje nastanitve je na takšni adrenalinski preizkušnji lahko dodatna naporna naloga, ki pa jo najizkušenejši obvladajo: Igor in Aleš sta zato potovala v udobnem enoprostorcu, ki jima je zagotavljal varen prevoz in razkošno udobje popotniškega prenočišča po dolgem in napornem dnevu.

Pod obličjem kralja Matjaža, ki ju je gledal s Pece, sta si, po dogovoru z lastnikom lokacije, postlala kar v avtomobilu.

Vse, kar potrebujeta za prijetno pot, je vedno z njima - v nakupovalni vrečki ali hladilni torbi.

NAMIG ZA NAPREJ: od nenavadnih toplic mimo prve dame do najbolj energetske točke v Sloveniji.



KDAJ: V torek, 25. maja.