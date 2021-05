Nagradna igra: Kako dobro poznaš Slovenijo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V spletni oddaji S kavča na plano brata Aleš in Igor Novak odkrivata znane in manj znane turistične kraje v Sloveniji. Na zabaven način nam predstavljata, kako aktivno in atraktivno preživeti dopust ali pa si le popestriti konec tedna z nekoliko drugačnim izletom.