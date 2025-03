Vaša vstopnica za zabavo! Lidl Plus nagradna igra za Gardaland

Predstavljajte si dan, ko se z družino ali prijatelji odpravite na nepozabno pustolovščino, polno smeha, adrenalina in nepozabnih spominov. Gardaland je popolna destinacija za izlet, kjer se zabava nikoli ne konča. Osvojite izlet v Gardaland za štiri osebe z Lidl Plus!

Gardaland, eden najbolj priljubljenih zabaviščnih parkov v Evropi, ponuja pravo pravljično doživetje za vse generacije. Tu lahko otroci uresničijo svoje sanje o vožnji na pravljičnih vlakcih, medtem ko se odrasli in najstniki prepustijo hitrim in vznemirljivim atrakcijam. Vsak kotiček parka skriva nekaj posebnega – od tematskih dežel, ki ponujajo pustolovščine v slogu pravih raziskovalcev, do osupljivih predstav in interaktivnih doživetij.

Foto: Shutterstock

Že poznate Gardaland?

V Italiji, ob slikovitem Gardskem jezeru, je eden najbolj obiskanih zabaviščnih parkov v Evropi. Obratuje že od leta 1975 in skozi desetletja neprestano nadgrajuje svojo ponudbo, da obiskovalcem zagotavlja nepozabne izkušnje. In prav tja vas lahko za ves dan čudovitih prigod popelje Lidl Plus!

Park je razdeljen na več tematskih območij, kjer lahko obiskovalci doživijo avanture, kot so potopitev v magični svet Jumanji, raziskovanje skrivnostnih templjev ali vznemirljive vožnje po spektakularnih vlakcih smrti. Poleg tega ponuja številne atrakcije, primerne tudi za najmlajše, interaktivne predstave in celo vodni park za osvežitev v vročih dneh. Tu boste oblikovali vseživljenjske spomine za vso družino, zato ne izpustite te odlične nagradne igre!

Foto: Lidl Slovenija

Kako sodelujete v nagradni igri? Sodelovanje v nagradni igri Kakovost izbiram, v Gardalandu spomine zbiram ne bi moglo biti bolj preprosto: Začne se z n akup om izbranih izdelkov : Kupite vsaj enega izmed izbranih izdelkov priznanih blagovnih znamk – Lenor, Pampers, Jar, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Gillette ali Venus .

Kupite vsaj enega izmed izbranih izdelkov priznanih blagovnih znamk – . Nato s kenira te Lidl Plus kartico: Ob nakupu preprosto skenirajte svojo Lidl Plus kartico v aplikaciji in avtomatično pridobite možnost sodelovanja v nagradni igri.

Ob nakupu preprosto skenirajte svojo Lidl Plus kartico v aplikaciji in avtomatično pridobite možnost sodelovanja v nagradni igri. Na koncu potrdite sodelovanje: V aplikaciji Lidl Plus potrdite svojo udeležbo in se potegujte za bogate nagrade. Foto: Shutterstock Drugi način sodelovanja Niste uporabnik Lidl Plus aplikacije? Nič hudega! Sodelujete lahko tudi prek SMS-sporočila. Pošljite ključno besedo LIDL na številko 6111 skupaj z imenom izbranega izdelka, ki ste ga kupili, in že ste v igri! Kaj lahko osvojite? V nagradnem skladu so neverjetne nagrade, ki bodo razveselile vso družino: 25-krat izlet v Gardaland za štiri osebe,

za štiri osebe, 30-krat Lidl vrednostna kartica v vrednosti 200 evrov,

100-krat paket za pranje, ki vam bo olajšal gospodinjska opravila. Sodelovanje v nagradni igri je preprosto, nagrade pa neprecenljive! Ne zamudite svoje priložnosti za nepozabno pustolovščino v Gardalandu. Ob tem pa lahko z nakupom kakovostnih izdelkov za osebno nego in dom pridobite tudi uporabne nagrade, kot so vrednostne kartice Lidl ali praktični paketi za pranje.

Foto: Shutterstock

Ne zamudite priložnosti za ustvarjanje spominov

Spomini na dragocen čas, ki ga preživite skupaj s svojimi najdražjimi, so prava nagrada, ki traja desetletja. Vaše nepozabno doživetje je tako preprosto dosegljivo, da te priložnosti ne smete izpustiti. Obiščite svojo najbližjo trgovino Lidl, nakupujte pametno in sodelujte v nagradni igri za čudovito družinsko pustolovščino.

Več informacij o nagradni igri in podrobnosti o sodelovanju najdete na spletni strani.