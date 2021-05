Komik in programer na misiji: kdo sta junaka nove spletne oddaje?

Znani stand up komik in avanturist Aleš Novak si je zadal poseben cilj. No, v resnici je moral najprej za ta cilj navdušiti svojega starejšega brata – programerja in zapriseženega zapečkarja Igorja Novaka. Skupaj z njim se je želel lotiti spoznavanja skritih kotičkov Slovenije, ki jih po krivici premalokrat uvrstimo na svoj zemljevid počitniških destinacij.

Njuno dogodivščin polno pot bomo spremljali tudi na Siolu, a preden se podamo na prvo avanturo, smo želeli spoznati, kdo nas bo vodil po zanimivih lokacijah.

Če so navdušile njiju, ki sta z džipom prevozila afriško puščavo tja do Bamakija v Maliju, potem smo lahko prepričani, da mora biti tudi Slovenija nekaj posebnega. Kot sta povedala – vsak od nas bi si za okoliške kraje moral vzeti več časa. Ko nam jih bosta na duhovit način predstavila simpatična brata, to ne bo težko. Prepričani smo, da bo Slovenija pred nami zasijala v novi luči.

Spletna oddaja S kavča na plano ali Po Sloveniji z Alešem in Igorjem Začetek: 18. 5. V glavni vlogi: brata Aleš in Igor Novak Lokacija: Slovenija Prevozno sredstvo: Citroën Berlingo Nastanitev: Citroën Berlingo

Skočil z bungeejem, a veslanje po jamskem jezeru ima druge čare

Nekaj snemalnih dni je že za njima. Skupaj s šestčlansko ekipo so spoznali nekaj zanimivih točk na Koroškem, ki si zasluži vso našo pozornost.

"Prvi snemalni dan je bil do zdaj najbolj adrenalinski. Preizkusili smo najdaljši in najvišji zipline v Sloveniji, kolesarili smo po rudniku in veslali po jamskem jezeru," se spominjata brata, ki se jima je veslanje po jamskem jezeru zdelo najbolj razburljivo, čeprav imata za seboj že ogromno podvigov, med drugim sta oba že skočila z bungeejem in z letalom, Igor je celo opravljal izpit za jadralnega pilota – ima 12 samostojnih ur na jadralnem letalu.

Stara znanka Slovenija kot idealna počitniška destinacija

Slovenija je zanju polna navdiha, saj sta jo po dolgem in počez že prevozila z motorjem.

"Slovenija je izjemno zanimiva, saj imaš na tako majhnem prostoru toliko možnosti za preživljanje prostega časa in raziskovanje. Že ko se za stand up nastope vozim po Sloveniji, marsikaj vidim. Mogoče je malce moteče, ker so nastopi zvečer, tako da nimamo dovolj časa, da bi videli še več. Vsakič znova pa me prepriča, da je Slovenija res nekaj posebnega," je povedal Aleš Novak.

Prepričan je, da bi vsak od nas moral vsaj enkrat na sezono opraviti na primer pet izletov po Sloveniji – enkrat v Prekmurje, enkrat na Koroško, v Posočje in drugam. "Čeprav je Posočje malce daleč za marsikoga, pa je vredno tega časa."Vsi se strinjamo z Novakovima, da smo v času koronavirusa veliko bolj spoznavali lepote naše dežele. "Če pa ljudje letos niso bolje spoznali Slovenije, potem pa ne vem, kdaj jo bodo," je zaskrbelo Aleša, zato nas je povabil, da sledimo vsem dogodivščinam in lepotam, ki sta jih med sedemdnevnim potepanjem po Sloveniji za Siol.net odkrivala z bratom Igorjem.

Kako zapečkarja spraviti v pogon?

Igor ima v videozgodbi vlogo zapečkarja in zagrizenega programerja, ki svoj čas najraje preživlja za računalnikom, na potepanju z Berlingom po Sloveniji se je ekipi pridružil po Aleševem prigovarjanju.

A resnica je vseeno malce drugačna. Oba z Alešem sta velika avanturista. Niso jima predaleč niti daljne eksotične dežele Afrike in čarobni svet Severne Evrope … Igor ni samo predan računalničar, ampak je tudi zaprisežen motorist.

"Slovenijo sem že zelo dobro spoznal z motorjem. S skupino petih prijateljev gremo radi na Primorsko, Gorenjsko, čez Vršič, včasih gremo na Obalo, do Trsta in čez Gorico nazaj. Zelo lep motoristični izlet je tudi čez Ljubelj v Avstrijo, pa potem po Avstriji do Gradca in v Slovenijo, pa prek Dravograda in Velenja nazaj do Ljubljane. To bi bila taka lepa ideja za izlet z motorjem ali pa z avtomobilom."

Kako biti sproščen pred kamero

Igor je računalničar, a mu komedija ni tuja, saj je že tudi sam nastopal. "Po navadi je težje, kot sem si predstavljal, zato so moji besedilni vložki omejeni na izraze začudenja, kot so 'aha', 'oo' in podobno, kar mi ni težko. To je v redu, da Alešu lahko prepustim govor," nam je zaupal Igor, ki sicer živi v Bruslju.

Alešev nasvet za vse, ki bi bili radi sproščeni pred kamero, je, da ti mora biti vseeno, kdo vse bo tvoj nastop videl. S tem zmanjšaš pritisk, saj ni nič tako usodnega.

Zdaj so se tudi stand-up nastopi preselili na splet in tako s predstavo Slovenec in pol skupaj s Perico Jerkovićem in Urošem Kuzmanom že kar nekaj časa zabavajo občinstvo pred zasloni. Pred kratkim je Aleš vstopil v še eno življenjsko vlogo, saj je aprila postal tudi očka.

Počitnice po okusu humoristov: eden plava, drugi teče

Oba prekaljena popotniška mačka imata rada raznolike počitnice. "Enkrat sem šel na križarjenje, enkrat sva šla na dvotedensko potepanje z nahrbtnikom po Tuniziji. Včasih mi preprosto sede bivanje v obmorskem hotelu, kjer ne počnem nič. Pomembno mi je, da je zraven voda, ker sem vedno rad plaval, kar zelo pogrešam. S kolegi se radi odpravimo na kratke izlete v Barcelono, v Pariz, kjer je Aleš tudi tekel na maratonu, pa v London," je naštel Igor, ki se že veseli, kam vse ga bo popeljal mlajši brat, ki očitno pozna zanimive kraje po Sloveniji.

Jih boste obiskali tudi vi?