Glasujte za naj planinsko kočo in se potegujte za praktične pohodniške nagrade

Sodelujte v akciji Naj planinska koča 2021 in osvojite privlačne pohodniške nagrade, ki jih je za vas pripravil Peugeot Rifter . Vsak teden bomo podelili čelno svetilko, pohodno torbico in vodni meh. Ob koncu akcije pa bo srečni izžrebanec prejel pohodniški nahrbtnik Deuter Speed lite 32.

Glasovanje bo potekalo do 3. septembra 2021. Sodelujoče čakajo praktične pohodniške nagrade, ki jih podarja Peugeot Rifter.

Prvi krog glasovanja je potekal od 24. 5. 2021 do 26. 7. 2021, 2. krog pa od 27. 7. 2021 do 3. 9. 2021. Med prvim in drugim krogom bodo tedenska žrebanja. V prvem krogu bo devet tedenskih žrebanj, v drugem pa šest. Vsi, ki boste glasovali, boste uvrščeni v nagradno žrebanje, v katerem bomo vsak teden podarili 3 praktične planinske nagrade:

1-krat pohodna torbica za okoli pasu,

1-krat vodni meh za v nahrbtnik (2 l),

1x -krat čelna svetilka.

Ob koncu žrebanja pa bomo izmed vseh sodelujočih izžrebali nagrajenca, ki bo prejel glavno nagrado pohodniški nahrbtnik Deuter Speed lite 32.