Vzgojiteljica Klara zaključila podvig, da te kap: v manj kot 25 dneh dvakrat pretekla SPP

Klara Bajec je danes zaključila edinstven podvig − dvakrat je pretekla Slovensko planinsko pot (1.234 kilometrov in 76 tisoč "višincev"), in to v ekspresno hitrem času. Cilj v Mariboru je dosegla v 24 dneh, 12 urah in 40 minutah. Foto: Facebook/Matjaž Bajec

49-letna Klara Bajec, po poklicu vzgojiteljica v vrtcu, je danes uresničila neverjeten podvig. V 24 dneh, 12 urah in 40 minutah (!) je kar dvakrat pretekla Slovensko planinsko pot. Razlog? Ker je to neobičajno in ker se tega ni lotil še nihče. 1.234 kilometrov in 76 tisoč višinskih metrov je prehodila in pretekla brez težav ter kakršnihkoli posledic. Cilj v Mariboru je dosegla danes okrog 16. ure.

Klara Bajec v cilju:

Video: Andreja Nagode

Dvakratni pohod po Slovenski planinski poti v manj kot 25 dneh se sliši kot znanstvena fantastika, saj nas večina za priljubljeno vezno pot potrebuje več let, a je res. Vzgojiteljica Klara Bajec je želela storiti nekaj, kar je neobičajno, drugačno in česar ni poskusil še nihče. In uspelo ji je.

Foto: Facebook/Matjaž Bajec

22. julija se je iz Maribora podala na pot do Ankarana, kjer je 3. avgusta, na 12. dan, v svoj dnevnik SPP vtisnila še zadnji žig in pot ponovila še v drugo smer. V visokogorju je spala v planinskih kočah, v nižjih delih trase pa v avtodomu, ki ga je družina Bajec najela za ta, nekoliko drugačen dopust.

Na poti jo je občasno spremljala družina in prijatelji, tudi taki, ki so na Slovenski planinski poti že postavljali rekorde, medtem ko je njen mož Matjaž Bajec vsak dan posebej podrobno opisoval pot v spletnem dnevniku na svojem profilu na Facebooku.

Foto: Facebook/Matjaž Bajec

Klarin mož: "V treh tednih nismo slišali pritožbe"

21. dan je zapisal, da se mnogi ljudje čudijo, kako Klara zmore iz dneva v dan premagovati vse kilometre, "višince", biti na poti od jutra do večera, a ves čas nasmejana, dobre volje, razpoložena, motivirana.

"Ni taka le na slikah, ves čas je tako, kdor je bil na poti z njo, je to doživel. V treh tednih se enkrat ni potožila nad kakšnim nelagodjem, tudi ko je se je tako počutila, ga ni izpostavljala, ampak ignorirala in šla naprej. Vse to kaže na njeno odločnost, željo, osredotočenost, seveda tudi fizično pripravljenost ... Ona preprosto uživa in se ima lepo. Vsemu se čudim tudi sam, in na vprašanje o tem, kako zmore, nimam odgovora."

Foto: Facebook/Matjaž Bajec

Bajčeva je načrtovala, da bo dvojni SPP opravila v 25 dneh, tako je planirala tudi letni dopust, zaradi dobrih razmer in odličnega počutja ji je to uspelo že veliko prej.

V cilj je pritekla na široko nasmejana, na valu adrenalina, a za poglobljeno analizo vsega, kar se ji je zgodilo v dobrih treh tednih, bo še čas. Ko se glava umiri, pravi. "Srečna sem, da mi je uspelo," je bila kratka in jedrnata.

Foto: Facebook/Matjaž Bajec

Slovensko planinsko pot je prehodila že lansko poletje. Takrat so bili njeni načrti nekoliko drugačni. Načrtovala je udeležbo na 233 kilometrov dolgi tekaški preizkušnji prek andorskih Pirnejev (Petra Vladimirov je svojo izkušnjo opisala v knjižni uspešnici Evforija), a so jo zaradi epidemije odpovedali. Dobro kondicijo je tako unovčila na SPP. 616 kilometrov dolgo pot, ki jo je začela na Debelem rtiču in končala v Mariboru, je pretekla v desetih dneh, 17 urah in 45 minutah.

Slovenska planinska pot ali Transverzala je planinska pot od Maribora do Ankarana. Razteza se čez večino slovenskega gorskega sveta. SPP je bila prva vezna pot v Alpah, po njenem zgledu so jih začeli urejati tudi v drugih alpskih regijah.

