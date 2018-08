Rekordno: Katja Kegl Vencelj za več kot tri dni popravila rekord Slovenske planinske poti!

Slovenska ultratekačica Katja Kegl Vencelj je danes ob 5.31 pritekla na Debeli rtič ter tako končala 600 kilometrov dolgo in s 45 tisoč višinskimi metri dodobra razgibano Slovensko planinsko pot. Manj kot dva tedna star rekord Anje Klančnik, ki je svojo tekaško kolegico pozdravila ob trasi, je popravila za več kot tri dni. Novi rekord znaša osem dni, 23 ur in 26 minut.

Nova rekorderka v družbi moža, prav tako ultramaratonskega tekača Tonija Venclja, na začetni točki Slovenske planinske poti. Foto: Facebook

Slovenska ultramaratonka Katja Kegl Vencelj se je na tek po Slovenski planinski poti temeljito pripravila. Projekt je skušala izpeljati že pred štirimi leti, a so ji zagodle mišice, zdaj, okrepljena s številnimi izkušnjami in kilometri, ji je šlo bolj kot nvse kot po maslu.

Iz Maribora, kjer je prva Knafljeva markacija na Slovenski planinski poti, je štartala prejšnjo soboto, 18. avgusta nekaj čez 6. uro. Najtežje je bilo zadnje dni, ko ji je slabo vreme nekoliko zamajalo motivacijo, svoje so opravili še nadležni žulji, a je v družbi tekaških prijateljev premagala tudi to blokado.

Kegl Vencljeva je tako nova ženska rekorderka na SPP, medtem ko ima absolutni rekord v žepu Marjan Zupančič, ki je leta 2015 celotno pot pretekel v sedmih dneh, osmih urah in desetih minutah.

Slovenska planinska pot se prične v Mariboru in poteka čez Pohorje in se preko Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp ter predalpskih hribovij spusti na Kras ter se konča na Debelem Rtiču ob Jadranskem morju. Tekač oz. pohodnik mora na njej zbrati 80 žigov z vrhov in planinskih koč. Večina planincev dnevnik z žigi dopolnjuje več let, pohodnik pa naj bi jo v enem zamahu zmogel v slabem mesecu dni.

