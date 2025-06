Slovenca Jona in Luka Kobler, ki sta se v torek, 17. junija, ob 9. uri iz izolske marine podala na posebno misijo, sta v soboto, 21. junija, ob 16.30 presegla obstoječi Guinnessov rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy brez pomoči in brez dotika kopnega.

Z jadrnico Beneteau First 14 SE sta v 102 urah in 27 minutah jadranja prejadrala 347 navtičnih milj ter postala nova svetovna rekorderja. Sicer gre za neuradni rekord, dokler ne bodo pri fundaciji Guinness preverili, potrdili in priznali njunega dosežka.

S svojim jadranjem ozaveščala o pljučni hipertenziji

Njun podvig, poimenovan Jonuka400 - Misija brez sape, nosi simbolično sporočilo. S svojim jadranjem sta ozaveščala o pljučni hipertenziji, bolezni pljuč in srca z nespecifičnimi simptomi, ki bolnikom jemlje sapo že ob najmanjših fizičnih naporih.

Komaj kaj sta spala

"Jadrala sva več kot štiri polne dni in noči, spala komaj kaj, se spoprijela z različnimi izzivi - od dolgotrajne bonace, ki je upočasnjevala najin napredek, do močne burje in nočnih vetrov, ki so terjali zadnje atome moči," sta zapisala člana tega družinskega jadralskega tandema.

"Uspeh je ... neka neopisljiva sreča - glede na ves vložni trud in dolge ure, ki sva jih preživela na jadrnici. Malo sva sicer utrujena in težko zbereva misli, a na jadrnici je bilo res ogromno čudovitih trenutkov. Bilo pa je tudi kar nekaj težkih in malo stiskanja zob. Ko sva dosegla rekordne milje, se nama je odvalil kamen od srca in v tistem trenutku je bil ves trud poplačan. Ta uspeh pomeni eno veliko nagrado - ne le za naju, ampak za celotno ekipo," sta povedala 16-letna Jona in njen oče Luka Kobler.

Vsak dan jadranja objavili eno povezovalno zgodbo

Spremljevalna ekipa misije Jonuka400 je za vsak dan jadranja oziroma za vsakih sto navtičnih milj objavila eno povezovalno zgodbo. Te zgodbe so prepletale izkušnje jadralskega tandema na morju - napore, čustva, notranje boje - z zgodbami ljudi, ki živijo s pljučno hipertenzijo. Cilj je bil približati njihovo vsakdanje življenje, razbijati predsodke in osvetliti realnost življenja s to nevidno boleznijo, ki je pogosto napačno razumljena, so zapisali na spletni strani.