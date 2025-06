Priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil Dan Lenard se v teh dneh pripravlja na posebno misijo. Konec tedna se bo namreč iz Dubrovnika podal na sedemdnevno vzdržljivostno plovbo z olimpijsko barko ILCA 7, s katero bo skušal prepluti 500 milj (804 kilometre) in s tem podreti tudi Guinnessov rekord. "Najprej bom poskušal priti do Lošinja, potem pa se bom zadrževal na srednjem Jadranu," nam je pojasnil Lenard in dodal, da bo plovbo predvidoma končal v Marini Sukošan, ki velja za največjo marino na tem območju.

Kot je za Siol.net povedal nekaj dni pred izplutjem, so priprave na podvig predvsem psihološke, "saj je prostor na majhni barki izjemno omejen". Sedemdnevnega jadranja, na katero se podaja sam, ne sme prekiniti, prav tako čolna ne sme zasidrati ali ga privezati. "Ne smem nehati jadrati in tudi ne morem, ker se jadra ne da sneti brez postanka na obali. Ker gre za neprekinjeno jadranje brez pomoči, tudi ničesar ne smem sprejeti od nikogar, ne smem se zasidrati ali privezati, niti se dotakniti dna, obale ali kakšne druge barke," je pojasnil Dan Lenard, ki po vsem svetu velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil.

Jadral bo tudi ponoči

Na 4,23-metrskem čolnu bo imel vse, kar potrebuje, saj plovbe ne sme prekiniti. Foto: Osebni arhiv Dana Lenarda Na potovanje se podaja v soboto. Začel ga bo v Dubrovniku, kjer se bo hkrati začelo tudi prestižno svetovno prvenstvo v regati električnih čolnov serije E1, se odpravil proti Lošinju in ga predvidoma končal v Marini Sukošan. Ker ima barka satelitski transponder, bo mogoče njegovo pot neprestano spremljati v živo. S sedemdnevno neprekinjeno plovbo namerava postaviti tudi nov Guinnessov rekord v takšnem načinu jadranja. "Cilj je prebiti svetovni rekord 286 milj (460 kilometrov), jaz grem seveda na 500 milj (804 kilometre), da rekord skoraj podvojim in lepo zaokrožim," pravi.

Kot nam je povedal, se med podvigom ne bo kratkočasil, "saj je jadranje samo po sebi dovolj za preživljanje časa", razmišljati pa mora tudi o prilagajanju poti glede na vremenske pogoje. Na barki bo imel vso potrebno hrano in pijačo, zaradi varnosti pa bo jadral tudi ponoči. "Zato bo vse potekalo zdaj, ob polni luni in v najkrajših nočeh v letu," je pojasnil in dodal, da bo imel vmesne spance v intervalih od 15 do 45 minut.

Okolju prijazna plovba

Njegova misija ima predvsem simbolni namen, saj bo plovba potekala brez emisij in plastičnih odpadkov. Želi namreč preoblikovati način razmišljanja o trajnosti. Na svojem 4,23-metrskem čolnu bo nosil vse, kar potrebuje, "zato bo mojih sedem dni brez plastične embalaže za enkratno uporabo in tako tudi brez plastičnih odpadkov". "To vsej navtiki predstavlja odgovorno in hkrati elegantno pot brez prisile v okoljevarstven trend prek izogibanja plastiki in plastični embalaži, najprej na barki in morda kasneje tudi na kopnem," dodaja.

Na podobno misijo se je podal že leta 2019, ko je na jadrnici brez motorja in brez plastike sam prečkal Atlantik, kar je pritegnilo pozornost okoljevarstvenikov. Zato v svetu, ki ga vse bolj zaznamujejo podnebne spremembe, Lenard poziva k izogibanju plastiki za enkratno uporabo na krovu. "Če bomo še najprej dušili ocean s plastiko, bomo spodkopavali njegovo sposobnost reševanja podnebne krize," je prepričan.

Lenard je solastnik podjetja Studio Nuvolari & Lenard, katerega jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg. Drugi solastnik je Italijan Carlo Nuvolari. Ker je sedež podjetja v Benetkah, je Lenard ves čas razpet med Slovenijo in Italijo.

Na potovanje, ki ga bo začel v Dubrovniku, se podaja v soboto. Foto: Osebni arhiv Dana Lenarda

