Po poročanju italijanskih medijev naj bi se na enem od italijanskih sodišč v ponedeljek zagovarjal priznani slovenski oblikovalec luksuznih plovil. Obtožen je zalezovanja, neizvrševanja sodnega naloga in neplačevanja preživnine. Nekdanji ženi, ki je tožbo vložila, naj bi po ločitvi grozil in ji pošiljal žaljiva sporočila, v času zakona pa bil do nje tudi nasilen.

Da se je 57-letni slovenski državljan zagovarjal pred sodnikom v Italiji, je poročal portal TrevisoToday. Zapisali so, da obtožbe letijo na lastnika zelo uspešnega podjetja za oblikovanje luksuznih plovil s sedežem v Benetkah. Po informacijah Dnevnika gre za Dana Lenarda, ki po vsem svetu velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev. Njegovo jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg.

"Morala bi se me bati"

Nekdanja žena, s katero ima tri otroke, naj bi tožbo proti njemu vložila zaradi dogodkov po ločitvi leta 2021, ki jih je opisala kot "pravi pekel". Kot je povedala na sojenju, naj bi njej in njenemu novemu partnerju prek telefona pošiljal žaljiva in grozilna sporočila ter jo zmerjal z idiotko. "Morala bi se me bati," naj bi ji med drugim zagrozil.

Lenarda smo prosili za odziv na navedbe omenjenih medijev. Njegov odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

V spor naj bi bili vpleteni tudi njuni otroci, predvsem najstarejši sin. "Oče ga je večkrat žalil in mu rekel, da je zanj mrtev. Najmlajšemu pa so oprali možgane in noče imeti več ničesar z mano. Nisem ga videla že vsaj sedem mesecev," je osebna trenerka, ki deluje v Trevisu, povedala na sodišču.

57-letnik naj bi na sodišču končal že v času njunega zakona zaradi grdega vedenja in telesnih poškodb svoje nekdanje žene, ki ji je domnevno zlomil roko. Toda med postopkom je bil dosežen finančni dogovor, tožba pa je bila umaknjena, še poroča omenjeni portal.

Dnevnik pa piše, da je Lenard o svoji ločitvi pred leti spregovoril tudi za slovenske medije. Za revijo Jano je leta 2022 dejal, da je njegova nekdanja žena "kategorično zavračala kakršnekoli predloge za sporazumno ločitev, želela je vojno in jo tudi vsilila".

