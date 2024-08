V Pulju opazili eno največjih in najdražjih jaht na svetu, oblikoval jo je znani Slovenec #video

Gre za 122-metrsko jahto, ki so jo letos zgradili v nemški ladjedelnici Lürssen. Uvrščena je na seznam največjih jaht na svetu, portal YachtCharterFleet pa navaja, da je tudi ena najdražjih. Njena cena znaša 360 milijonov evrov, mogoče pa jo je za tri milijone evrov najeti za en teden.

Zunanjost je oblikovalo podjetje znanega Slovenca

Jahta Kismet lahko sprejme do 12 ljudi, za katere skrbi 36 članov posadke. Glavna kabina se razteza na dve palubi. Na jahti so tudi pristajališče za helikopter, dvigalo, notranji in zunanji kino, prostor za razvajanje, lepotni center, fitnes in več ogrevanih bazenov.

Notranjost jahte je oblikovalo angleško podjetje Reymond Langton Design, medtem ko je za zunanjost poskrbelo podjetje Nuvolari Lenard, ki je v solastništvu Slovenca Dana Lenarda. Drugi solastnik je Italijan Carlo Nuvolari. Lenard velja za enega najbolj cenjenih oblikovalcev luksuznih plovil, katerega jahto ima v lasti tudi filmski režiser Steven Spielberg. Ker je sedež podjetja v Benetkah, je ves čas razpet med Slovenijo in Italijo. Poročen je z nekdanjo slovensko mis Hawaiian Tropic Tatjano Tutan Lenard.

