Slovenska manekenka in vplivnica Maja Malnar, ki že več let živi in dela v tujini, je na svojem profilu na Instagramu delila fotografije z dopusta v Grčiji. Kot je razvidno, je za svojo destinacijo izbrala priljubljeni otok Mikonos.

Manekenka Maja Malnar je delovno okolje Slovenije za tujino zamenjala že pred leti, kariero pa že nekaj let razvija v Londonu. Lepotica je v več objavah na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram delila utrinke z grškega otoka Mikonos in na fotografijah ujela trenutke, preživete ob dobri hrani in v čudovitem okolju. Ob eni izmed serij fotografij je zapisala, da z oboževalci in sledilci deli počitniške razglednice iz Grčije.

"Mikonos in majhne razglednice iz Grčije: ugani, kdo je nazaj," je ob fotografijah zapisala manekenka, ki ne skriva, da ji je grško okolje priraslo k srcu in se sem rada vrača. Kot je še razvidno z njenih fotografij, si je Malnarjeva privoščila tudi uživanje na eni izmed luksuznih jaht, na palubi katere je posnela nekaj fotografij in si očitno v družbi znancev privoščila zdrav obrok z imenitnim razgledom na obalo grškega otoka, ki je del Kikladskega otočja.

Kot je razvidno z njenega profila, si je manekenka pred obiskom Grčije nekaj časa za oddih vzela tudi v francoskem Saint Tropezu in v Italiji, kjer se je ustavila na otoku Capri ter Sardiniji v Porto Cervu.

Govori šest jezikov

Danes 31-letna manekenka in modna blogerka Maja Malnar, ki je tudi nekdanja članica skupine Sexplosion, je ena izmed naših najuspešnejših vplivnic, ki ji je kariero uspelo zgraditi v tujini. Nekaj let je skupaj s takratnim fantom, uspešnim filmskim producentom Justinom Nappijem, živela tudi v Los Angelesu, kjer je spoznala številne zvezdnike, na primer igralca Zaca Efrona in pevca Justina Timberlaka.

Da je ena najuspešnejših slovenskih vplivnic, kaže to, da ima na svojem profilu na Instagramu kar 1,4 milijona sledilcev, krepko več od drugih slovenskih vplivnežev. Njen opis na njenem profilu pa priča o tem, da je Malnarjeva prava poliglotka, saj govori kar šest jezikov.

