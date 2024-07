Če za številne svetovne zvezdnike velja, da se na dopust odpravijo na dobro poznane kotičke sveta, kot so Maldivi, Bali, Indonezija ali predeli Mehike, se je manekenka Gisele Bündchen odločila, da bo čas za oddih in umiritev poiskala v rodni Braziliji.

Štiriinštiridesetletna manekenka in igralka Gisele Bündchen, ki je rojena v Braziliji, je na Instagramu nedavno delila čudovite fotografije obiska svoje domovine in narodnega parka Lençóis, ki si ga je, sodeč po zapisu, želela obiskati že dlje časa.

Sanjala o obisku parka

"Vedno sem sanjala, da bi obiskala Lençóis Maranhenses. Kako lepa je naša Brazilija!" je napisala slavna manekenka ter poleg zapisa delila nekaj fotografij in videov, ki razkrivajo lepote parka, katerega peščene sipine obliva voda.

Narodni park Lençóis Maranhenses leži na severovzhodu Brazilije v zvezni državi Maranhão. Plitvo kotanjo neprepustnih kamnin ponekod prekrivajo obsežne peščene sipine. Območje pokriva približno 1500 kvadratnih kilometrov in je v deževni dobi poplavljeno, kljub temu pa je rastlinstvo zelo peščene podlage redko. Območje so za narodni park razglasili 2. junija 1981.

Manekenka je delila tudi nekaj fotografij obiska srednjega dela Brazilije, natančneje iz zvezne države Bahia, kjer se je z otroki in širšo družino zabavala ob morju in ob grajenju peščenih struktur. Na nekaterih fotografijah je Gisele pokazala tudi svojo izklesano in zavidljivo mladostno postavo.

Manekenka dopustuje z novim izbrancem

Gisele Bündchen je bila med letoma 2009 in 2022 poročena z zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, ki je v karieri osvojil sedem Super Bowlov. V 13 letih zakona sta se jima rodila sin Benjamin in hči Vivian, Brady pa ima iz prejšnjega razmerja z igralko Bridget Moynahan še sina Jacka.

Manekenka se po ločitvi, kot smo že poročali, dobiva s svojim inštruktorjem ju-jitsuja Joaquimom Valentejem, s katerim je delila tudi skupne fotografije, medtem ko so Bradyja večkrat opazili v družbi ruske manekenke Irine Shayk.

