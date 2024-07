Neda Ukraden pri 73 letih navdušuje v kopalkah: "Brez filtrov!"

Srbska pevka Neda Ukraden je na svojem Instagramu delila fotografije z dopusta, ki ga že vrsto let preživlja v Boki Kotorski.

73-letna pevka Neda Ukraden si je dopust privoščila v Boki Kotorski v Črni gori, kjer si nakup nepremičnine in tudi odmik od vrveža privoščijo tudi številni svetovni in balkanski zvezdniki.

"Dober občutek je biti ob sončnem zahodu s tistimi, ki jih imaš rad," je Neda Ukraden zapisala ob fotografiji, na kateri je ob morju fotografirana v elegantni zeleni večerni obleki. Že naslednji dan pa je postregla z novo, še bolj drzno fotografijo s plaže in pokazala svojo vitalno postavo.

"Brez filtrov, brez posebnih učinkov!" je zapisala pevka in poudarila, da potrebuje samo sonce in morje, ter dodala, da jo najbolje fotografirajo njeni vnuki. Eden izmed njih je tudi posnel spodnjo fotografijo, saj pevka pogosto dopustuje v družbi razširjene družine.

V Boki Kotorski dopustuje že vrsto let

Pevka z vnuki na morju preživi veliko časa v Boki Kotorski, kjer imajo tudi poletno hišo.

"Tam že štirideset let preživljamo poletja. Uživamo, kolikor se da. To leto je bilo resnično vroče, prvič sem resnično uživala na morju. Ponavadi imam poleti največ dela, potujem ... Zaradi okoliščin pa sem imela letos možnost resnično uživati," je pred nekaj leti povedala za njena.si in razkrila tudi, da se tudi njeni vnuki ukvarjajo z glasbo.

"Vsi trije so glasbeniki, različni. Neda, ena od dvojčic, je moja kopija. Aleksandra ima že svoj kanal na YouTubu, kjer objavlja videoposnetke, mislim pa, da bo manekenka. Že zdaj obožuje zdravo hrano, ne da bi jo kdo silil v to," je še povedala Neda Ukraden.

Njena hčerka Jelena, na katero je srbska turbofolk pevka zelo ponosna, pa ima poleg dvojčic tudi sina Dušana.

