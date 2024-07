Kje se soncu nastavljajo znane Slovenke in Slovenci? #foto

Poletje je že v polnem zamahu in mnogi Slovenci svoje dopustniške dni preživljajo v Sloveniji oziroma v drugih sosednjih državah. Nekateri bolj avanturistični se odpravijo tudi v bolj oddaljene države po svetu. Med drugim so svoje utrinke z dopustovanj delili tudi znani Slovenci tako s področja estrade in športa kot tudi politike.

Čeprav bo za veliko večino glasbenikov in drugih znanih Slovencev poletje še precej delovno, pa so si nekateri izmed njih vseeno našli nekaj prostih dni in si odpočili od nemirnega vsakdana ter utrinke z dopustovanja in počitnic delili na svojih družbenih omrežjih.

Petra Parovel v ženski družbi na katamaranu

Podjetnica in lastnica podjetja SWY Petra Parovel je delila posnetek z jadranja oziroma plovbe s katamaranom po Dalmaciji. Natančne lokacije ni razkrila, iz videoposnetka pa je razvidno, da se je na pot s katamaranom odpravila v ženski družbi, edini moški predstavnik pa je bil skipper oziroma njihov kapitan.

Zakonca dueta Maraaya dopostujeta na Korčuli

Zakonca v duetu Maraaya, Marjetka in Aleš Vovk, v družbi otrok in prijateljev uživata na otoku Korčula, kamor se odpravljajo že vrsto let. Tokrat je na počitniškem oddihu, na katerem sta se zakonca družila s podjetnico Hajdi Korošec Jazbinšek in njenim partnerjem Urbanom, Rokom Piletičem ter Luko Basijem in njegovo partnerko Nastjo Gabor, Marjetka praznovala okrogli jubilej. Pevka je dopolnila 40 let, pomemben mejnik v svojem življenju pa obeležila z novo pesmijo, ki jo je duet Maraaya posnel z Luko Basijem in nosi naslov Tu.

V dobri družbi so se zabavali ob odlični hrani, plovbi s čolnom ter skupne trenutke delili tudi na družbenih omrežjih.

Podjetnica Hajdi z družino uživa na Hrvaškem

Slovenska podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek si je z možem Urbanom in sinovoma privoščila dopust na Korčuli, kjer imajo tudi svoje stanovanje in kamor se redno vračajo. Del dopusta sta zakonca preživela tudi v družbi zakoncev Vovk (duo Maraaya), nedavno pa je štajerska podjetnica delila tudi skupne utrinke z Biograda na Moru, kjer uživata s partnerjem, in ob tem zapisala: "Kot vodnarka sem že od malega najbolj srečna ob vodi. S starši smo s Tomos18 in gumenjakom vsako leto odkrivali lepote Jadrana, kasneje jadrali s prijatelji in tokrat z Urbanom prvič skupaj odkrivava bivanje na plovilu."

Kot je še zapisala, sta njuna sinova v koloniji, zato sta s partnerjem na plovbo odšla sama. "Že prvi dan sva prepričana, da bo to sigurno ena naših najljubših oblik potovanja in komaj čakamo, da se na plovbo podamo kot družina," je še zapisala ob objavi fotografij s plovbe z jahto.

Lepa Afna uživa v lepotah Toskane

Vplivnica, znana pod imenom Lepa Afna, sicer Lea Filipovič, je na svojem Instagramu delila trenutke in fotografije z dopusta v Italiji. Z družino so uživali v Toskani, kjer so se nastavljali toplim sončnim žarkom med vrtovi, na katerih rastejo ciprese in oljke.

Lepa Afna je ob fotografijah in videu na kratko zapisala, da je zanjo pokrajina kičasta, delila pa je tudi fotografijo, na kateri s hčerko pozirata ob bazenu, in zapisala: "Samo dve dekleti v njunih roza bikinijih." Kot je še razvidno iz njenih objav, se je v juniju odpravila na oddih tudi na grški Lindos.

Številne vplivnice prisegajo na Italijo, Španijo in Hrvaško

Vplivnica Nina Retar se je za svoj dopust odpravila na vročo špansko Ibizo, od koder se je javila z več fotografijami in zapisala, da je najsrečnejša v bikiniju, ter objavila nekaj utrinkov z dopusta: slikovito kamnito obalo, dnevne outfite in tudi raznovrstno hrano.

Vplivnica Fiona Čuček, na Instagramu znana tudi pod imenom Fionci, je s sledilci delila svoje utrinke s potepanja po Zadru na Hrvaškem. Delila je fotografije iz mesta in lokalne hrane ter fotografije s pogledom na morje, na katerih je oblečena v lahkotno poletno belo obleko.

Modna vplivnica in model Lara Begič si je privoščila italijanski oddih v mestu Portofino, ki je sodeč po njenih fotografijah postregel z okusno hrano in slikovito italijansko infrastrukturo ter mediteranskim pridihom.

Pevka in spletna vplivnica Natalija Verboten si je z družino, partnerjem Bojanom in sinovoma, privoščila dopust na otoku Pag v kampu Straško, kjer z družino zadnja leta več kot uživajo in bivajo v mobilni hišici, kjer ustvarjajo nepozabne morske spomine, je zapisala. Delila je fotografije v kopalkah in dobila veliko pohval sledilcev.

Športniki še pred novo sezono skočili na počitnice

Alpska smučarka Ilka Štuhec si je vzela oddih od mrzlih dni in belih strmin, odpravila se je na hrvaško obalo in uživala ob morju tudi v družbi svojega psa. Nedavno pa se je v Ameriki udeležila tudi poroke dveh smučarjev, Kanadčanov Travisa Ganonga in Marie Michele Gagnon. Štuhčeva pa se je ob jezeru Tahoe v družbi smučarskih kolegic odločila še za kolesarjenje, preizkusila se je tudi na jezeru in surfala na vodi.

Trenutno največji slovenski nogometni up, ki je zasijal tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji, Radečan Benjamin Šeško, se je pred zahtevno prihajajočo sezono in poletnimi pripravami v nemškem klubu Leipzig z družino in v družbi dekleta odločil dopustovati na grškem otoku Mykonos, kjer si je ob dobri hrani in pijači napolnil energijo za nove podvige na nogometnih zelenicah in izven njih..

Dončić prisega na znane, a njemu ljube lokacije

Tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je na fotografiji, ki jo je delil s sledilci, ujel trenutek s hčerko Gabrielo. Zvezdnik Dallas Mavericksov si je oddih po naporni klubski sezoni in (neuspešnih) kvailifikacijah za OI s Slovenijo zagotovo zaslužil. Kot se za globalno zvezdo njegovega kova spodobi, lokacij dopustovanja običajno ne deli, a znano je, da si zelo rad vsako leto privošči obisk Krka, kjer dopustuje v njemu ljubem mestu Punat.

Najbolj znani Čuk z družino dopustoval v Grčiji

Glasbenik in vodja skupine Čuki Jože Potrebuješ se je z razširjeno družino, hčerkama Petro in Evo ter ženo Andrejo in Evinim fantom Tobiasom, odločil za dopustovanje na grškem otoku Santorini. Tudi pevec skupine Čuki Jernej Tozon si je poletni oddih privoščil v Grčiji, in sicer na otoku Kreta, od koder je delil fotografije s plaže v družbi gosi.

Mojca Mavec na kratek oddih v Skandinavijo brez odvečne prtljage

Novinarka in voditeljica Mojca Mavec se je za razliko od večine Slovencev in Slovenk na kratek trodnevni oddih odpravila na Finsko v Skandinavijo, kjer si je v bolj svežem ozračju privoščila počitnice brez odvečne prtljage. "Na Finskem naravo vedno dobiš na izposojo. Dobiš in potem vrneš prav tako, kot si jo dobil. Kako lepo, če bi to veljalo tudi za prijaznost in sočutnost pri ljudeh. Če bi me večkrat kdo vprašal, kako si pa ti, pomislil name, na moje težave in ne vedno le obratno. Z veseljem vrnem prijaznost, prav tako, kot sem jo dobila ..." je fotografijo, na kateri stoji ob enem izmed jezer na Finskem, podpisala Mavec.

Kot je dodala, s seboj ni vzela niti kovčka, delila pa je tudi utrinke iz finske savne in zapisala, da je ta za Fince več kot samo kopalnica in kraj, kjer so bili vsi enaki in goli. "Je svetišče, kraj očiščenja, v pari, ki se dviga z razbeljenih kamnov, so dotiki prednikov," je še zapisala.

Še nedavno pa se je Mavčeva, glede na njene objave, mudila tudi na Madžarskem in Norveškem.

Pahor najraje teče in kolesari

Nekdanji predsednik republike in vlade Borut Pahor se sodeč po objavah na njegovem pisanem Instagram profilu, kjer pogosto deli zanimive prigode, na daljši dopust v tujini še ni odpravil. Delil pa je utrinek s kolesarskega potepa iz Ljubljane na Pasjo ravan in nazaj. "Na vrhu je kazalo dobrih 27 stopinj, v mestu 35. Dokler se počutim super, ob primerni hidraciji ni problema. Aja, ko sem fotko pogledal, sem opazil, da sem obul dve različni nogavici. Evo, vidite, to je samo zaradi lakote po kolesarjenju, čimprej, čimprej na bicikl," je še zapisal Pahor, ki je dodal, da je bil pozoren tudi na opozorila glede vročine.

Luka Mesec se sprašuje: poleti ob reko ali na morje?

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec se je pred nekaj dnevi mudil na oddihu na Dolenjskem, kjer je užival ob skokih v reko Krko in veslanju na kanuju. Ob zavesljajih se mu je pridružila skrivnostna svetlolaska. Ob tem je svoje sledilce vprašal, ali gredo raje poleti dopustovat ob reko ali na morje.

Zunanja ministrica Tanja Fajon utrinkov z dopusta še ni delila, je pa ujela trenutek ustvarjalnosti, kjer se je v družbi prijateljev ob slikanju na platno prepustila domišljiji. "Po delih. Inovativno. Vsak ustvari delček in na koncu bo … spomin za vedno," je zapisala Fajon.

