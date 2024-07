Katy Perry z družino uživa v Sredozemlju #foto

Ameriška pevka s partnerjem, igralcem Orlandom Bloomom, in družino uživa na počitnicah v Sredozemlju. V zadnjih tednih so obiskali Italijo in Francijo, kjer so jih med uživanjem v morskih radostih ujeli tudi fotografi.

Devetintridesetletna ameriška pevka Katy Perry z družino dopustuje na obalah Italije in Francije, kjer so jo ujeli tudi fotografi. Njen partner, 47-letni britanski filmski igralec Orlando Bloom, je v preteklem tednu užival v sončnih žarkih na plaži Porto Cervo na Sardiniji, njegovo izklesano telo pa priča, da zvezdnik redno telovadi in se zdravo prehranjuje.

Katy Perry v družbi svoje hčerke Daisy. Pevka je hčerko tudi poučevala tehnike plavanja in skakanja v vodo, tako da bo imela deklica zagotovo dobro plavalno osnovo. Foto: Profimedia

Pred dnevi je Katy v Italiji nastopila na zasebnem koncertu, zatem se je družina odpravila na jahto. Na počitnice sta Bloom in Perryjeva vzela tudi njuno triletno hči Daisy Dove in druge člane razširjene družine.

Katy Perry je z družino nastanjena na luksuzni jahti. Foto: Profimedia

Fotografi so pevko v enodelnih belih kopalkah ujeli na eni izmed luksuznih jaht, kjer se je ogrela na vročem soncu pred francosko obalo v okolici St. Tropeza.

Orlando Bloom je pokazal izklesano telo, ki se ga ne bi sramoval nihče, ki je prestopil prag petega desetletja. Foto: Profimedia

Čeprav je na počitnicah, je izdala novo pesem, a kritiki niso navdušeni

Glasbenica Perry je sicer pretekli konec tedna izdala pesem Woman's World in spremljajoči videospot, v katerem v pomanjkljivih oblačilih na gradbišču kaže mišice, poudarja ženskost in ženskam sporoča, da so seksi in samozavestne, inteligentne in poslane iz neba, tako nežne in tako močne.

Javnost in glasbeni kritiki pa nove pesmi niso sprejeli z navdušenjem, saj ji med drugim očitajo, da je kljub feminističnemu sporočilu v spotu nosila oblačila, s katerimi je želela le pritegniti pozornost moških. Pri novi pesmi je Perryjeva sodelovala tudi z glasbenim producentom Dr. Lukom, ki se je v preteklosti soočal z obtožbami spolnega nasilja in duševne manipulacije nad pevko Kesho.

Pripravlja tudi nov album

Pevka se za zdaj na to še ni odzvala, je pa poudarila, da je spot v resnici satira, prizori razgaljenih plesalk na gradbišču pa sarkazem. Njena nova pesem je nastala kot predokus njenega šestega studijskega albuma 143, ki naj bi izšel septembra in bo prvi njen po letu 2020, za katerega je, kot je poročal portal Pitchfork, povedala: "Želela sem ustvariti drzen, razkošen in slavnostni dance-pop album s simboličnim numeričnim izrazom ljubezni kot glavnim sporočilom – 143."

Pevka z družino uživa na dopustu v Sredozemlju. Foto: Profimedia Širša družina se je iz jahte prepeljala na francosko obalo z gumijastim čolnom. Foto: Mediaspeed

