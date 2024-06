Na očitno družinsko obarvanem dopustu, ki si ga je na Sardiniji privoščila svetovno znana manekenka Heidi Klum s svojim možem Tomom Kaulitzem, v družbi svojega izbranca Arisa Rachevskyja uživa tudi njena 20-letna hči Leni.

Leni Klum si je z izbrancem v morju privoščila nekaj intimnih trenutkov. Foto: Profimedia

Leni si je za na plažo omislila preprost bikini Foto: Profimedia

Fotografi so Heidijino hčerko Leni ujeli že pred dnevi, ko si je v morju s fantom izkazovala nežnosti in se strastno poljubljala. Družina je poleg tega uživala tudi v skupnem druženju med vožnjo na vodi z napihljivo blazino, vožnji z desko na vodi in tenisu.

Heidi Klum je poleg 34-letnega moža Toma na počitnice na Sardinijo pripeljala celotno družino. Foto: Profimedia

Že lani je Leni zakorakala v svet mode, pri čemer ji je z marsikaterimi pomembnimi nasveti zagotovo pomagala tudi njena slavna mama. 51-letna manekenka Heidi je poleg moža in najstarejše hčere Leni na počitnice pripeljala tudi druga dva sinova, Johana Rileyja Fyodorja Taiwa Samuela in Henryja Güntherja Ademolo Dashtuja Samuela, ter hčerko Lou. Na oddihu na italijanskem otoku ne manjka niti Heidijina mama Erna Klum.

Foto: Profimedia

Biološki oče Leni je italijanski poslovnež Flavio Briatore, s katerim pa se je Heidi razšla še pred njenim rojstvom. Preostali otroci so se rodili v njeni zvezi z nekdanjim možem Sealom.

