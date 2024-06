Hrvaški inovator in podjetnik Mate Rimac se je po treh letih zakona ločil od Katarine Lovrić, s katero se je poročil leta 2021 v Splitu, poroča portal Index. Rimac, čigar premoženje je ocenjeno na dobre tri milijarde evrov, spada med najbogatejše podjetnike v regiji.

Govorice o ločitvi so krožile že pred nekaj meseci, zdaj pa je novico potrdilo več virov blizu Rimca. Omenjeni portal se je za potrditev obrnil tudi na njegovo podjetje Rimac Automobili, kjer so odgovorili: "Skupina Rimac zasebnih odnosov naših zaposlenih ne komentira."

Slavje je potekalo v šotoru sredi polja

Par se je poročil julija 2021 v nekdanji Titovi rezidenci v Splitu, cerkveni obred pa je bil v Livnu v Bosni in Hercegovini, od koder prihajata. Medtem ko se je intimne slovesnosti v Titovi vili Dalmacija v Splitu udeležilo približno 30 najbližjih družinskih članov in prijateljev, se je zabave v Livnu, ki je potekala v velikem steklenem šotoru sredi polja, udeležilo več kot sto gostov.

Lovrićeva, po poklicu ekonomistka, je namesto klasične bele obleke nosila kombinezon, Rimac pa bel smoking. Iz cerkve sta se odpeljala v rumeni neveri, električnem športnem avtomobilu podjetja Rimac. Na slavju jima je igral Momčilo Bajagić Bajaga, za prvi ples pa sta izbrala pesem Bademi i so. Ker Rimac ne uživa mesa, so bile na jedilniku samo vegetarijanske jedi.

Mate Rimac in Katarina Lovrić sta bila pred poroko v zvezi sedem let, zaročila pa sta se leta 2020. Rimac se sicer uvršča med najbogatejše podjetnike v regiji. Lansko leto so njegovo premoženje ocenili na dobre tri milijarde evrov, kar ga uvršča na tretje mesto najbogatejših Hrvatov.

Preberite tudi: