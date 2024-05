Slovo superšportnika nevera? Rimac: Zaradi vsiljevanja elektrike se je v ljudeh vzbudil odpor.

Družba Rimac je svoj model nevera predstavila leta 2021, a so do zdaj prodali nekaj več kot 50 avtomobilov, kar predsednik uprave Mate Rimac pripisuje padcu povpraševanja po električnih superšportnih avtomobilih, je povedal na konferenci o prihodnosti avtomobilov v Londonu.

Ko so namreč leta 2016 začeli razvijati nevero, je bila elektrika "kul", a se je to do danes spremenilo, saj se tako zakonodajalci kot tudi proizvajalci trudijo, da bi avtomobili na električni pogon postali prevladujoči, kar je med ljudmi povzročilo določeno mero odpora. Poleg tega pa si ljudje na vrhu želijo biti nekaj posebnega, zato si zdaj želijo analognih tehnologij in vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.

"Regulatorji in nekateri proizvajalci izvajajo takšen pritisk, da so se želje spremenile. Vsiljujejo nam stvari, ki jih nočemo. Zato v ljudjeh vzbuja odpor," je pojasnil.

"Ponuditi je treba edinstveno izkušnjo"

Meni, da se povpraševanje po električnih superšportnikih ne bo obudilo, saj meni, da sta pri tovrstnih vozilih potrebna visoka stopnja razlikovanja od drugih in analogna privlačnost. Po njegovih besedah v tem segmentu obstaja tržna niša za stvari, ki jih motorji z notranjim zgorevanjem ne morejo ponuditi, pri čemer ne gre za to, da si električen, ampak za to, da ponujaš edinstveno izkušnjo in stvari, ki jih drugi avtomobili ne morejo.

Rimac in BMW sklenila velik razvojni posel

Družba Rimac je sicer v začetku aprila potrdila, da so sklenili posel z družbo BMW, za katero bodo postali dobavitelj baterij za novo generacijo električnih avtomobilov. Podrobnosti posla, tako s finančnega kot tudi proizvodnega vidika, za zdaj niso znane. Pri Rimcu so najavili, da bodo morali v svoji baterijski tovarni za naročila iz BMW nameniti dodatno avtomatizirano proizvodno linijo. Velik del novega kampusa pri Zagrebu bodo namenili za proizvodne zahteve BMW.