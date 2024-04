Rimac Automobili je potrdil posel z družbo BMW, za katero bodo postali dobavitelj baterij za novo generacijo električnih avtomobilov. Podrobnosti posla, tako s finančnega kot tudi proizvodnega vidika, za zdaj niso znane. Pri Rimcu pa so najavili, da bodo morali v svoji baterijski tovarni za naročila iz BMW nameniti dodatno avtomatizirano proizvodno linijo. Velik del novega kampusa pri Zagrebu bodo namenili za proizvodne zahteve iz BMW.

"Inovativne rešitve za visokovoltažne baterije ..."

Za zdaj tudi ni znano, za katere avtomobile bo Rimac dobavil baterije. "Ustvarili bomo inovativne rešitve za visokovoltažne baterije v izbranih prihodnjih projektih," se glasi sporočilo iz BMW.

Mate Rimac je svojo podjetniško pot začel s predelavo BMW serije 3 iz bencinskega na električni pogon. To je pri 20 letih naredil v svoji domači garaži, zdaj je s svojim podjetjem postal pomemben tehnični partner za eno od vodilnih premijskih znamk.

Električni naslednik BMW serije 3 – za zdaj še kot koncept. Foto: BMW

Prihajajo nova vozila s platforme "neue klasse"

Podrobnosti sodelovanja med BMW in Rimcem bodo predstavili pozneje, ko bo sodelovanje že postalo bolj konkretno. BMW je že predstavil dva koncepta na osnovi platforme "neue klasse", to je novo električno limuzino in športnega terenca. Baterije za ta vozila bodo drugačne kot v njihovih preostalih vozilih. Celice cilindrične oblike bodo zagotavljale 30 odstotkov več dosega, ob tem pa jih bo ob nižji masi mogoče tudi močneje polniti.

BMW trenutno pridobiva električne baterije iz petih tovarn, trenutno pa gradijo dodatne še na Kitajskem, Madžarskem, v Mehiki, ZDA in tudi doma v Nemčiji.

BMW želi do leta 2030 povečati obseg svojih električnih avtomobilov do 50 odstotkov svoje globalne prodaje.

Načrtovani kampus Rimac Automobili pri Zagrebu:

Foto: BMW

Foto: BMW