Zagorelo v tovarni hrvaškega avtomobilskega proizvajalca Rimac

V Rimčevi tovarni v Kerestincu je v četrtek okoli 14.30 iz še nejasnega vzroka izbruhnil požar. Kot poroča hrvaška policija, so zagoreli akumulatorji. Gasilci so požar hitro pogasili, poškodovanih pa ni bilo.



V obratu pravijo, da je šlo za manjši incident. "Lahko potrdimo, da se je med prenosom občutljivih materialov v skladiščnem prostoru zgodil manjši incident. Poškodovan ni bil nihče, materialna škoda pa je nastala na eni od palet materiala. V drugih delih skladišča škode ni. Situacija je bila takoj pod nadzorom, zato bomo še naprej obratovali po urniku," so pojasnili.

Imajo interno gasilsko ekipo

Dodali so, da ker vsakodnevno delajo z vnetljivimi materiali, jim je interna gasilska ekipa na voljo noč in dan. Tako zagotavljajo pripravljenost in hiter odziv na morebitne podobne situacije, ki v industriji proizvodnje baterijskih sistemov niso neobičajne.

Poleg interne poklicne gasilske ekipe smo o tovrstnih incidentih zakonsko dolžni poročati javnim službam, ki gredo potem na teren, je še sporočil Rimac.