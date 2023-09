Porsche je hrvaški startup Greyp Bikes prek podjetja Porsche eBike Performance prevzel pred dvema letoma od ustanovitelja in izvršnega direktorja avtomobilske družbe Rimac Group Mateja Rimca. Sprva so v Porscheju napovedali, da bodo znamko obdržali, letos pa so se odločili za njeno ukinitev.

"Delničarji Porsche eBike Performanca so se odločili, da se osredotočijo na novo dejavnost, kar pomeni razvoj in proizvodnjo pogonskih sistemov za e-kolesa," so sporočili iz podjetja. Napovedali so, da bodo poslovno enoto Greyp Bikes zaprli do konca leta.

Načrte potrdil tudi Rimac

Načrte Porscheja je za Jutarnji list potrdil tudi Rimac. Pojasnil je, da namerava Porsche graditi novo tovarno in širiti svoje zmogljivosti na Hrvaškem ter da bodo podrobnosti znane v naslednjih mesecih.

Porsche je 45-odstotni solastnik podjetja Bugatti Rimac, ki skupaj s podjetjem Rimac Technology sestavlja holdinško družbo Rimac Group, v kateri je skupno zaposlenih več kot dva tisoč ljudi.

To sicer ni edina naložba Porcheja na Hrvaškem. Pred tremi leti so skupaj z največjim hrvaškim proizvajalcem mobilnih aplikacij Infinitum odprli razvojni center Porsche Digital Croatia, kjer je zaposlenih več kot sto ljudi.