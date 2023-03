Se obeta nov posel? Mate Rimac na obisku v Sloveniji.

Slovenskega avtomobilskega dobavitelja RaMaX engineering, ki se ukvarja predvsem z izdelavo orodij in brizganjem plastičnih produktov in 80 odstotkov proizvodnje izvozi v tujino, je v Slovenskih Konjicah obiskal Mate Rimac s svojo ekipo.

Foto: RaMaX RaMaX je slovensko podjetje za izdelavo orodij za brizganje plastike, plastičnih izdelkov in sestavo sklopov. So eden izmed najuspešnejših slovenskih dobaviteljev, ki so večinoma usmerjeni v izvoz − ta predstavlja kar 80 odstotkov njihovega poslovanja. Njihove izdelke je mogoče najti v avtomobilih znamk BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Volvo, Volkswagen, McLaren, Rolls-Royce, Jaguar in podobno. Vse tesnejše postajajo tudi njihove vezi s hrvaškim podjetjem Rimac Automobili.

Rimac je do Slovenskih Konjic užival tudi v ovinkih

Slovenskega avtomobilskega dobavitelja so pred leti priporočili hrvaškemu proizvajalcu električnih koles Grepy Bikes, ki so bili takrat do lanske prodaje Porscheju še v lasti Mateja Rimca. Iskali so dobavitelja, ki bi jim pomagal razvijati njihova plastične komponente in orodja, ki bi jih nato tudi vbrizgavali. Pri RaMaxu so se dogovorili za sodelovanje in Rimcu pomagali tudi pri predstavitvi teh koles v letu 2018. Takratne komponente za kolesa izdelujejo še danes, ko je Greyp postal del podjetja Porsche Performance.

Rimac, ki je v tem času s svojim avtomobilskim delom pridobil še več investicijskih sredstev in postal s podjetjem Rimac Automobili tudi lastnik Bugattija, je pred dnevi obiskal proizvodnjo podjetja RaMaX v Slovenskih Konjicah. Skupaj z njim sta na ogled prišla tudi dva glavna nabavnika v njegovem podjetju, pa tudi vodja proizvodnje Rimac Technology. Rimac se je osebno pripeljal s teslo, po njegovih besedah pa je izkoristil kar nekaj stranskih cest in tako na poti do Štajerske užival tudi v številnih slovenskih ovinkih.

Foto: RaMaX

Foto: Bugatti Rimac



Rimac se je rodil v Livnu. Med vojno v Bosni in Hercegovini se je starši začasno preselil v Nemčijo in se nato na Hrvaško vrnil leta 2000. V šolskih letih je zasnoval več izumov in si za dosežke na področju elektronike prislužil tudi več nagrad. Prav nič presenetljivo ni, da je Rimčev največji idol kar sam Nikola Tesla. Mate Rimac je star 35 let in pogosto ga v javnosti označujejo za hrvaškega Elona Muska. Pri 19 letih je doma na električni pogon predelal svoj BMW in pri svojih 23 letih je nato že izdelal električni superšportnik - rimac concept one. Leta 2011 je podjetje Rimac Automobili zaposlilo prve strokovnjake, trenutno jih imajo že več kot 900. Del podjetja je kupil Porsche, med investitorji je tudi Hyundai. Poleg proizvodnje lastnega superšpotnika so dobavitelj baterijskih sistemov in nadzornih enot za mnoge proizvajalce - Porsche, Kia, Koenigsegg, Aston Martin, Jaguar, Pininfarina in ostali.

Foto: RaMaX

Foto: RaMaX

"Mate je zelo prijazen, spoštljiv, človeški, 'prizemljen' človek. Dal nam je zelo veliko lepih komplimentov, bil navdušen nad našo proizvodnjo ter pohvalil Slovenijo. Zelo jih zanima sodelovanje z našim podjetjem, saj imamo mnogo izkušenj iz avtomobilske industrije in vidijo velik potencial. Smo zelo blizu in imamo tudi ustrezne reference," pravi Nejc Ramšak, ki je v podjetju odgovoren za program plastike.

Hrvati so iskali dobavitelja pri brizganju plastike za proizvode, ki bodo vezani na velikoserijsko proizvodnjo baterijskih sklopov. To bo eden najpomembnejših poslov pri Rimcu, ki je sicer navzven − poleg prevzema Bugattija − najbolj znan po električnem superšportniku neveri.

Foto: RaMaX

Tako kot je takrat 18-letni Rimac leta 1984 svojo zgodbo o uspehu začel v domači garaži z električno predelavo BMW serije 3 (leta 2009 so ustanovili podjetje Rimac), je tudi Ramax družinsko podjetje s podobnimi začetki − leta 1996 sta Emil Martinšek in Branko Ramšak začela v domači garaži z enim samim rezkalnim strojem. Leta 2002 so odprli prvi poslovno-proizvodni objekt, leta 2017 drugega, lani pa končali še tretjega. Trenutno poslujejo na pet tisoč kvadratnih metrih, ob tem pa so lani kupili še okrog deset tisoč kvadratnih metrov zazidljivega zemljišča za dodatno širitev v prihodnosti.

RaMaX engineering ima trenutno približno 45 zaposlenih. Po podatkih poslovnega imenika Bizi.si so od leta 2018 do lani letni promet povečali s 3,1 na 5,2 milijona evrov.